Economía

¿Cómo podré hacer la solicitud para retirar el dinero de la AFP 2025 en Perú, según el cronograma oficial?

El octavo retiro de la AFP permitirá que los trabajadores accedan hasta a 4 UIT de sus fondos individuales a partir del 21 de octubre. Por ello, para iniciar con la solicitud se deben tener en cuenta ciertos pasos.

Peruanos podrán registrar su solicitud para iniciar con el retiro de su AFP, según el cronograma oficial.
Peruanos podrán registrar su solicitud para iniciar con el retiro de su AFP, según el cronograma oficial. | Foto: Composición LR/IA.

El octavo retiro de la AFP ya ha sido aprobado y desde el 21 de octubre, los trabajadores que aportan a las AFP podrán disponer de hasta 4 UIT de sus respectivos fondos individuales. Para ello, la Asociación de AFP emitió el cronograma que propone un orden en torno al último dígito del DNI de cada ciudadano que decida hacer el retiro en 2025.

Por ello, al igual que en retiros anteriores de la AFP, las y los aportantes deberán presentar una solicitud en la que se indiquen sus datos y el monto que desean retirar. Pero, ¿cómo y dónde se debe presentar esta solicitud?

PUEDES VER: No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

¿Cómo hacer la solicitud de retiro AFP 2025?

La Asociación de AFP será la encargada de emitir un enlace web desde su portal en internet. Desde esa plataforma, los aportantes podrán completar toda la información requerida. Días antes podrá estar disponible y los interesados podrán hacer su solicitud de retiro 2025, según el cronograma.

En esa línea, los ciudadanos deben tener su DNI, el número de cuenta donde se te depositará, el monto retirado, correo electrónico activo, número de teléfono y otra información que se te solicitará. Deberás esperar un máximo de 30 días para recibir el dinero que como máximo será 1 UIT (S/5.350).

Retiro AFP 2025: ¿en qué fecha debes presentar tu solicitud, según cronograma?

Se estableció el cronograma de retiro AFP en 2025, estas son las fechas en la que, según el último dígito de tu DNI, deberás ingresar tu solicitud de desembolso. Si por diversas razonas no lograste completar o enviarla en la fecha que inicialmente se te indicó, podrás volver a hacerlo en los días del mes de noviembre.

  • Letra: 21 de octubre, 19 de noviembre
  • DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre (20 de noviembre)
  • DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre (21 de noviembre)
  • DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre (24 de noviembre)
  • DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre (25 de noviembre)
  • DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre (26 de noviembre)
  • DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre (27 de noviembre)
  • DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre (28 de noviembre)
  • DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre (1 de diciembre)
  • DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre (2 de diciembre)
  • DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre (3 de diciembre)
  • Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero
