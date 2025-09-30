HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”
Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     
Economía

Retiro AFP 2025: conoce el cronograma OFICIAL para solicitar el desembolso según tu DNI

La Asociación de AFP anunció el cronograma oficial para el octavo retiro de hasta 4 UIT 2025, que comenzará el 21 de octubre.

Los afiliados AFP deben registrar su solicitud. Foto: composición
Los afiliados AFP deben registrar su solicitud. Foto: composición

La Asociación de AFP publicó el cronograma oficial para el retiro de hasta 4 UIT 2025 (S/21.400), que inicia el 21 de octubre. Los afiliados deberán registrar su solicitud de acuerdo con el último dígito de su DNI o si este termina en letra.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Conoce las fechas del octavo retiro de AFP

Según el reglamento, el dinero se entregará en cuatro armadas mensuales de una UIT (S/5.350) cada una:

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios
  • Primer desembolso: 30 días después de registrar la solicitud. Quienes pidan el 21 de octubre recibirán su primer pago el 20 de noviembre de 2025.
  • Segundo pago: 20 de diciembre de 2025.
  • Tercer pago: 19 de enero de 2026.
  • Cuarto pago: 18 de febrero de 2026.

La norma también establece que las AFP podrán retener hasta el 30% de cada retiro por deudas alimentarias.

Cronograma oficial por DNI para el retiro AFP 2025

El cronograma oficial fue publicado por la Asociación de AFP la noche del 30 de septiembre e identifica las siguientes fechas:

  • Letra: 21 de octubre, 19 de noviembre
  • DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre, 20 de noviembre
  • DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre, 21 de noviembre
  • DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre, 24 de noviembre
  • DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre, 25 de noviembre
  • DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre, 26 de noviembre
  • DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre, 27 de noviembre
  • DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre, 28 de noviembre
  • DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre, 1 de diciembre
  • DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre, 2 de diciembre
  • DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre, 3 de diciembre
  • Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero

Jorge Carrillo, profesor de la Pacífico Business School, ya había advertido para este medio que, dependiendo del cronograma, algunos afiliados recién verán su primer desembolso en diciembre o incluso en marzo de 2026, mientras que los primeros recibirán el dinero en noviembre.

Consulta tu AFP antes del registro

Si no recuerdas a qué AFP perteneces, puedes verificarlo en la SBS a través del siguiente enlace: https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea, en la opción “Constancia de Afiliación AFP”.

Cronograma oficial del octavo retiro AFP

Cronograma oficial del octavo retiro AFP

Recomendaciones para los afiliados AFP

  • Ten a la mano tu DNI para identificar el último dígito y seguir el cronograma.
  • Respeta las fechas asignadas para evitar contratiempos.
  • Si no registras tu solicitud en la primera etapa, podrás hacerlo en el plazo libre entre diciembre y enero.

El retiro de hasta 4 UIT 2025 representa una oportunidad importante para los afiliados que deseen disponer de parte de sus fondos de pensiones.

Notas relacionadas
Esta es la razón que puede retener hasta el 30% de los S/21.400 en el octavo retiro AFP

Esta es la razón que puede retener hasta el 30% de los S/21.400 en el octavo retiro AFP

LEER MÁS
Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 2025: ¿cuáles son las fechas posibles para retirar hasta 4 UIT de mi fondo de pensiones?

Cronograma del retiro AFP 2025: ¿cuáles son las fechas posibles para retirar hasta 4 UIT de mi fondo de pensiones?

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

LEER MÁS
ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

LEER MÁS
Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

LEER MÁS
Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Adiós al Año Escolar 2025: en esta fecha terminarán las clases en todos los colegios del Perú

Peruanos pueden postular a becas en Corea del Sur, Universidad de Yeungnam ofrece 9 tipos de maestrías presenciales

Economía

Petroperú inicia concursos internacionales para transformación y auditoría de la Refinería Talara

¿Chorrillos será el nuevo Barranco? Distrito de Lima Sur gana terreno en el mercado inmobiliario

78% de peruanos cree que las economías criminales influirán en elecciones 2026

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota