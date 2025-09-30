Retiro AFP 2025: conoce el cronograma OFICIAL para solicitar el desembolso según tu DNI
La Asociación de AFP anunció el cronograma oficial para el octavo retiro de hasta 4 UIT 2025, que comenzará el 21 de octubre.
La Asociación de AFP publicó el cronograma oficial para el retiro de hasta 4 UIT 2025 (S/21.400), que inicia el 21 de octubre. Los afiliados deberán registrar su solicitud de acuerdo con el último dígito de su DNI o si este termina en letra.
Conoce las fechas del octavo retiro de AFP
Según el reglamento, el dinero se entregará en cuatro armadas mensuales de una UIT (S/5.350) cada una:
- Primer desembolso: 30 días después de registrar la solicitud. Quienes pidan el 21 de octubre recibirán su primer pago el 20 de noviembre de 2025.
- Segundo pago: 20 de diciembre de 2025.
- Tercer pago: 19 de enero de 2026.
- Cuarto pago: 18 de febrero de 2026.
La norma también establece que las AFP podrán retener hasta el 30% de cada retiro por deudas alimentarias.
Cronograma oficial por DNI para el retiro AFP 2025
El cronograma oficial fue publicado por la Asociación de AFP la noche del 30 de septiembre e identifica las siguientes fechas:
- Letra: 21 de octubre, 19 de noviembre
- DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre, 20 de noviembre
- DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre, 21 de noviembre
- DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre, 24 de noviembre
- DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre, 25 de noviembre
- DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre, 26 de noviembre
- DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre, 27 de noviembre
- DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre, 28 de noviembre
- DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre, 1 de diciembre
- DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre, 2 de diciembre
- DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre, 3 de diciembre
- Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero
Jorge Carrillo, profesor de la Pacífico Business School, ya había advertido para este medio que, dependiendo del cronograma, algunos afiliados recién verán su primer desembolso en diciembre o incluso en marzo de 2026, mientras que los primeros recibirán el dinero en noviembre.
Consulta tu AFP antes del registro
Si no recuerdas a qué AFP perteneces, puedes verificarlo en la SBS a través del siguiente enlace: https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea, en la opción “Constancia de Afiliación AFP”.
Cronograma oficial del octavo retiro AFP
Recomendaciones para los afiliados AFP
- Ten a la mano tu DNI para identificar el último dígito y seguir el cronograma.
- Respeta las fechas asignadas para evitar contratiempos.
- Si no registras tu solicitud en la primera etapa, podrás hacerlo en el plazo libre entre diciembre y enero.
El retiro de hasta 4 UIT 2025 representa una oportunidad importante para los afiliados que deseen disponer de parte de sus fondos de pensiones.