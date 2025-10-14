Se autorizó el octavo retiro AFP 2025, tras la promulgación de la Ley N.º 32445, que faculta a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) a retirar hasta 4 UIT (S/21.400). Ante esta disposición, muchas personas —entre los más de ocho millones de afiliados, ya sean activos, cesantes o próximos a jubilarse— se preguntaron si el proceso implica algún tipo de cobro. Al respecto, la Asociación de AFP precisó que el trámite es gratuito y se realiza de forma 100 % digital.

Además, la organización anunció que el inicio del registro de solicitudes para el retiro de fondos inicia el martes 21 de octubre a través de los siguientes links oficiales:

AFP Habitat: Enlace

AFP Integra: Enlace

Prima AFP: Enlace

Profuturo AFP: Enlace

Retiro AFP 2025: ¿habrá algún costo si retiro mi fondo de pensiones?

La Asociación de AFP emitió un comunicado oficial a través de su web dónde indica que proceso del retiro extraordinario del año 2025 es totalmente gratuito, además de que se realizara de manera online. Además, la organización recomendó a los usuarios ingresar a los enlaces habilitados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, según le corresponda de acuerdo al cronograma oficial.

Comunicado de la Asociación de AFP

Cronograma oficial del retiro AFP 2025 según el número de DNI

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió el reglamento que establece las pautas que deberán seguir las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que definió el cronograma de retiro AFP 2025, el cual presenta las siguientes fechas: