HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Economía

Tía María: Gobierno da luz verde a la explotación del proyecto de cobre y reaviva tensión social en el Valle de Tambo

El Minem autorizó el inicio de la explotación del proyecto Tía María, que ya registra un 90% de avance en sus obras iniciales. Mientras el Gobierno destaca el cumplimiento de los "requisitos técnicos y ambientales", el Valle de Tambo vuelve a encender sus alertas ante lo que considera una decisión improcedente y sin licencia social.

La inversión de US$1.800 millones en el proyecto Tía María permitirá producir 120.000 toneladas de cobre refinado al año desde 2027, según el Minem.
La inversión de US$1.800 millones en el proyecto Tía María permitirá producir 120.000 toneladas de cobre refinado al año desde 2027, según el Minem.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó el inicio de actividades de explotacion del proyecto de cobre Tía María, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa, el cual está a cargo de la empresa Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú, perteneciente al Grupo México.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La iniciativa demandará alrededor de US$1.800 millones para producir 120.000 toneladas métricas de cátodos de cobre refinado al año desde el 2027.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Retiro AFP: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% de rentabilidad por año, ¿Qué entidades financieras lideran?

lr.pe

Según la resolución n° 0692-2025-MINEM, Southern Perú cumplió con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Mineros, incluyendo la presentación del plan de minado y la acreditación de la propiedad superficial del área donde se desarrollará el proyecto.

El Minem recordó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fue aprobado en 2014 y que en 2021 el Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles) otorgó conformidad al primer Informe Técnico Sustentatorio presentado por la empresa.

Además, la cartera del Minem concluyó que no corresponde aplicar el procedimiento de consulta previa, dado que en el área de influencia directa del proyecto no existen pueblos indígenas u originarios, según lo establecido en la Ley 29785 y su reglamento.

PUEDES VER: Fitch Ratings tras asunción de José Jerí: "Aumenta la imprevisibilidad de las políticas públicas"

lr.pe

Tía María: resurge el conflicto en Arequipa

Tras conocerse la decisión del Minem, dirigentes del Valle de Tambo anunciaron que evaluarán medidas de protesta frente a lo que consideran una decisión "ilegal" e "improcedente". Miguel Meza, vocero del movimiento social que agrupa a los agricultores de la zona, cuestionó la resolución y advirtió que el valle se encuentra en estado de alerta y elevarán las acciones legales que sean necesarias.

"La resolución que permite el inicio de operaciones es nefasta y ha sido emitida sin tomar en cuenta el rechazo de la población del Valle de Tambo. Es improcedente porque el proyecto Tía María no cuenta con agua. Es totalmente ilegal y su estudio de impacto ambiental está caducado", señaló Meza, quien hizo un llamado a toda la provincia islay para defender "nuestra agricultura".

El dirigente adelantó que en los próximos días se convocará una asamblea popular de urgencia y confirmó que se está evaluando interponer una acción de amparo para anular la resolución que autoriza el inicio de operaciones.

Por su parte, el exalcalde de Cocachacra y actual dirigente social, Julio Cornejo Cornejo, reiteró el rechazo de la población al proyecto minero. "El valle no ha cambiado su postura. La gente sigue diciendo no a la mina. Pero tenemos que demostrarlo con hechos, con movilización organizada, no con conferencias ni discursos vacíos", expresó.

La resolución dispone que Southern Perú deberá cumplir con las normas del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. N.º 024-2016-EM) y con todos los compromisos ambientales asumidos en sus instrumentos de gestión.

El Ministerio de Energía y Minas remitió copia de la resolución a entidades como Osinergmin, OEFA, Sunafil, Senace y Sucamec, a fin de que supervisen el cumplimiento de las obligaciones de la empresa en materia ambiental, laboral y de seguridad.

Así marcha el proyecto Tía María

De acuerdo con el último reporte financiero del Grupo México, el proyecto Tía María se encuentra actualmente en una etapa temprana de construcción. La empresa informó que tiene un avance del 90% en la habilitación de carreteras y accesos principales, y que en los próximos meses continuará con la instalación del campamento temporal, el inicio de los movimientos de tierra y las labores de desbroce inicial.

Hasta julio último, Southern Perú había completado la instalación de 59 kilómetros de cerco vivo para la delimitación del terreno. La planta utilizará tecnología ESDE (extracción por solventes y electro-obtención) bajo los más altos estándares ambientales internacionales, según la compañía.

Según proyecta la empresa, Tía María generará ingresos por exportaciones de US$18.200 millones y aportará US$3,800 millones en impuestos y regalías durante sus primeros 20 años de operación.

Notas relacionadas
Luis Bravo De La Cruz es el nuevo ministro de Energía y Minas: perfil y retos de su cartera

Luis Bravo De La Cruz es el nuevo ministro de Energía y Minas: perfil y retos de su cartera

LEER MÁS
Cusco: Por crisis energética, pueblos del bajo Urubamba acatan paro de 48 horas

Cusco: Por crisis energética, pueblos del bajo Urubamba acatan paro de 48 horas

LEER MÁS
Exportaciones mineras del Perú crecen 16,6% y superan los US$26.000 millones en el primer semestre

Exportaciones mineras del Perú crecen 16,6% y superan los US$26.000 millones en el primer semestre

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS
Dólar cae a S/ 3,38 en Perú, su nivel más bajo desde 2020, pese a crisis política: ¿a qué se debe?

Dólar cae a S/ 3,38 en Perú, su nivel más bajo desde 2020, pese a crisis política: ¿a qué se debe?

LEER MÁS
Este puerto peruano quedó entre los 3 más eficientes de América Latina, según estudio del Banco Mundial y S&P Global: solo es superado por Colombia y Ecuador

Este puerto peruano quedó entre los 3 más eficientes de América Latina, según estudio del Banco Mundial y S&P Global: solo es superado por Colombia y Ecuador

LEER MÁS
Corte Suprema impide que Sunat cambie las pérdidas que las empresas ya declararon para recalcular impuestos

Corte Suprema impide que Sunat cambie las pérdidas que las empresas ya declararon para recalcular impuestos

LEER MÁS
Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Economía

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025