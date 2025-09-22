HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Petroperú: MEF aprueba emisión de bonos por más de US$287 millones para cubrir deuda de petrolera

Operación permitirá refinanciar las cartas de crédito gestionadas por el Banco de la Nación a favor de Petroperú. Los bonos tendrán como fecha de vencimiento el 12 de agosto de 2034.

La emisión se realizará mediante oferta privada al Banco de la Nación, según la resolución del MEF. Foto: Andina
La emisión se realizará mediante oferta privada al Banco de la Nación, según la resolución del MEF. Foto: Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la ejecución de una operación de administración de deuda y emisión de bonos por hasta US$287 millones 336.211 con el propósito de refinanciar las deudas de Petroperú. Dicha medida fue oficializada a través de la Resolución Ministerial Nº 447-2025-EF/52, publicada el último domingo 21 de septiembre en el diario El Peruano.

Según precisa este dispositivo legal firmado por el titular del MEF, Raúl Pérez-Reyes, este monto será cancelado el 12 de agosto del 2034, es decir, en casi 9 años, a partir de la entrada en vigencia de la norma. Asimismo, cada bono tendrá un valor nominal de S/1.000 y la tasa cupón se fijó en 5,40% con pagos semestrales de intereses.

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Refinería de Talara: Petroperú exportó más de 49.000 barriles de gasolina de alto octanaje a Colombia

La medida se enmarca en la Ley de Endeudamiento del Sector Público 2025, que autoriza al gobierno a realizar operaciones de administración de deuda hasta por US$10.000 millones. En este caso, el MEF aprobó la refinanciación de los pagos correspondientes a cartas de créditos extendidas por el Banco de la Nación a favor de Petroperú, en cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 023-2022 que buscó evitar el desabastecimiento de combustibles en todo el país.

El ministro Pérez-Reyes había descartado hace algunos meses un nuevo "salvataje" para la petrolera estatal y en su lugar, dijo que se evaluaba su reestructuración financiera integral, pero sin recurrir a nuevos fondos públicos. En la misma línea, Alejandro Narváez, presidente de Petroperú, indició que se analizaban mecanismos para reperfilar las deudas, lo que supone dividirlas para cumplir gradualmente con sus obligaciones financieras.

“En lugar de pagar nuestras deudas en 4 o 5 años, vamos a dividir poco a poco para cumplir gradualmente con las obligaciones que genera ese compromiso. Dinero del Estado ninguno, pero con la garantía como accionista siempre va a tener que tomar conocimiento y tomar decisiones. El estado no va a poner un sol a Petroperú y no lo ha puesto. Es mentira eso de salvataje”, dijo a RPP en aquel entonces.

PUEDES VER: Petroperú concreta segundo despacho de más de 16.000 toneladas de ácido sulfúrico a Chile

MEF emitirá bonos para refinanciar deuda de Petroperú

Una emisión de bonos es un proceso mediante el cual, una entidad -en este caso el MEF- vende títulos de deuda para obtener liquidez en el mercado financiero. Los inversores, a cambio de su capital, reciben intereses (cupón) y la promesa de que se les devolverá el monto cuando venza el bono.

Respecto a la implementación de esta medida en favor de Petroperú, se busca cubrir las obligaciones relacionadas con cartas de crédito cuyo vencimiento se hará efectivo entre el 28 de agosto y el 25 de septiembre de este año. La primera fecha de colocación está programada para el 26 de septiembre, mientras que la segunda se llevará a cabo el 1 de octubre.

"La emisión interna de bonos que puede efectuar el Gobierno Nacional para implementar la operación de administración de deuda, bajo la modalidad de refinanciación de las obligaciones de pago derivadas del honramiento de la garantía otorgada por el Gobierno Nacional, asciende a la suma de hasta US$ 287 millones 336.211,42, más los intereses que se devenguen hasta la fecha de colocación de los referidos bonos", reza el dispositivo legal.

PUEDES VER: Petroperú inició exportación de más de 19.000 toneladas de ácido sulfúrico de alta pureza a Chile

Hay que recalcar que, esta emisión se realizará mediante oferta privada al Banco de la Nación, en sustitución al Programa de Creadores de Mercado. Como dijimos anteriormente, su finalidad es respaldar la garantía otorgada por el gobierno de Dina Boluarte, a través de cartas de crédito gestionadas por el BN, para cubrir las obligaciones de Petroperú.

De acuerdo con el artículo 3 de la resolución ministerial Nº 447-2025-EF/52, el servicio de amortización, intereses y demás gastos que ocasione la emisión de bonos serán atendidos por el MEF. Además, la administración, registro y pago de estos instrumentos estará a cargo de Cavali S.A. ICLV.

Finalmente, se autoriza a la Dirección General del Tesoro Público del MEF a suscribir el “Convenio de Administración de Deuda bajo la modalidad de refinanciación con el Banco de la Nación”, así como los documentos que se requieren para su implementación.

