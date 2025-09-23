En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, defendió la reciente emisión de bonos que autorizó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por hasta US$287 millones 336.211 para refinanciar la deuda de Petroperú. Según dijo, esta medida busca garantizar su capital de trabajo y estabilidad operativa.

“Petroperú para invertir en su capital de trabajo, los bancos no le dan. El capital de trabajo es una inversión que se hace para vender y luego recuperar, pero no se recupera de inmediato, sino en mediano plazo. La idea es que mientras va vendiendo e invirtiendo, Petroperú va a mejorar sus estándares financieros. En esa medida, nosotros confiamos que Petroperú va a tener a corto plazo", enfatizó.

A su turno, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, recalcó que existen empresas interesadas en invertir en la petrolera estatal. Así lo han hecho saber en el marco de la XV Conferencia de Ministros de Minería de las Américas (CAMMA 2025) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Para Montero, Petroperú tiene "futuro porque es una actividad integrada desde el campo petrolero hasta la refinación y el embarque por el terminal portuario de Bayóvar (Piura), aparte de los grifos que despachan la gasolina que produce". Además, aseguró que le avizora un futuro esperanzador, importante y robusto.

“Petroperú es un negocio de todos los peruanos, es la empresa petrolera de todos los peruanos y está integrada verticalmente. Por lo tanto, su perspectiva de mediano y largo plazo es excelente”, anotó.

Wilson Soto pide citar al presidente de Petroperú y al Minem

A través de un oficio remitido al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, el congresista Wilson Soto, de Acción Popular pidió que se convoque al ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, y al presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, con el propósito de que ambos informen sobre la emisión de bonos.

Para el legislador de Acción Popular, es necesario que estas autoridades transparenten ante el Congreso los detalles de esta operación de rescate financiero, puesto que se comprometen recursos significativos de la empresa estatal y podría tener impacto en la estabilidad económica del país.

“Es fundamental que tanto el Ministerio de Economía como Petroperú aclaren a la representación nacional los motivos, condiciones y proyecciones de esta nueva emisión de bonos, que aparentemente se destinaría al refinanciamiento de deudas”, refirió.

Como se recuerda, esta medida se enmarca en la Ley de Endeudamiento del Sector Público 2025, que autoriza al gobierno a realizar operaciones de administración de deuda hasta por US$10.000 millones. En este caso, el MEF aprobó la refinanciación de los pagos correspondientes a cartas de créditos extendidas por el Banco de la Nación a favor de Petroperú, en cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 023-2022 que buscó evitar el desabastecimiento de combustibles en todo el país.

Según precisa este dispositivo legal, el monto será cancelado el 12 de agosto del 2034, es decir, en casi 9 años, a partir de la entrada en vigencia de la norma. Asimismo, cada bono tendrá un valor nominal de S/1.000 y la tasa cupón se fijó en 5,40% con pagos semestrales de intereses.