HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Economía

Petroperú: gobierno defiende rescate financiero y asegura que petrolera estatal se recuperará

Tanto el titular de la PCM, Eduardo Arana, como el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, respaldaron la operación para refinanciar la deuda de Petroperú.

Eduardo Arana y Jorge Montero mostraron su confianza que Petroperú empresa mejorará sus estándares financieros. Foto: composición LR/Andina
Eduardo Arana y Jorge Montero mostraron su confianza que Petroperú empresa mejorará sus estándares financieros. Foto: composición LR/Andina

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, defendió la reciente emisión de bonos que autorizó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por hasta US$287 millones 336.211 para refinanciar la deuda de Petroperú. Según dijo, esta medida busca garantizar su capital de trabajo y estabilidad operativa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Petroperú para invertir en su capital de trabajo, los bancos no le dan. El capital de trabajo es una inversión que se hace para vender y luego recuperar, pero no se recupera de inmediato, sino en mediano plazo. La idea es que mientras va vendiendo e invirtiendo, Petroperú va a mejorar sus estándares financieros. En esa medida, nosotros confiamos que Petroperú va a tener a corto plazo", enfatizó.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Petroperú: MEF autoriza emisión de bonos por más de US$287 millones para refinanciar deuda de petrolera

lr.pe

A su turno, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, recalcó que existen empresas interesadas en invertir en la petrolera estatal. Así lo han hecho saber en el marco de la XV Conferencia de Ministros de Minería de las Américas (CAMMA 2025) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Para Montero, Petroperú tiene "futuro porque es una actividad integrada desde el campo petrolero hasta la refinación y el embarque por el terminal portuario de Bayóvar (Piura), aparte de los grifos que despachan la gasolina que produce". Además, aseguró que le avizora un futuro esperanzador, importante y robusto.

Petroperú es un negocio de todos los peruanos, es la empresa petrolera de todos los peruanos y está integrada verticalmente. Por lo tanto, su perspectiva de mediano y largo plazo es excelente”, anotó.

PUEDES VER: Retiro AFP 2025: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de fondos

lr.pe

Wilson Soto pide citar al presidente de Petroperú y al Minem

A través de un oficio remitido al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, el congresista Wilson Soto, de Acción Popular pidió que se convoque al ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, y al presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, con el propósito de que ambos informen sobre la emisión de bonos.

Para el legislador de Acción Popular, es necesario que estas autoridades transparenten ante el Congreso los detalles de esta operación de rescate financiero, puesto que se comprometen recursos significativos de la empresa estatal y podría tener impacto en la estabilidad económica del país.

“Es fundamental que tanto el Ministerio de Economía como Petroperú aclaren a la representación nacional los motivos, condiciones y proyecciones de esta nueva emisión de bonos, que aparentemente se destinaría al refinanciamiento de deudas”, refirió.

PUEDES VER: Conga: ministro Jorge Montero señala que proyecto minero no está en agenda del gobierno

lr.pe

Como se recuerda, esta medida se enmarca en la Ley de Endeudamiento del Sector Público 2025, que autoriza al gobierno a realizar operaciones de administración de deuda hasta por US$10.000 millones. En este caso, el MEF aprobó la refinanciación de los pagos correspondientes a cartas de créditos extendidas por el Banco de la Nación a favor de Petroperú, en cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 023-2022 que buscó evitar el desabastecimiento de combustibles en todo el país.

Según precisa este dispositivo legal, el monto será cancelado el 12 de agosto del 2034, es decir, en casi 9 años, a partir de la entrada en vigencia de la norma. Asimismo, cada bono tendrá un valor nominal de S/1.000 y la tasa cupón se fijó en 5,40% con pagos semestrales de intereses.

Notas relacionadas
Petroperú: MEF autoriza emisión de bonos por más de US$287 millones para refinanciar deuda de petrolera

Petroperú: MEF autoriza emisión de bonos por más de US$287 millones para refinanciar deuda de petrolera

LEER MÁS
Refinería de Talara: Petroperú exportó más de 49.000 barriles de gasolina de alto octanaje a Colombia

Refinería de Talara: Petroperú exportó más de 49.000 barriles de gasolina de alto octanaje a Colombia

LEER MÁS
Petroperú concreta segundo despacho de más de 16.000 toneladas de ácido sulfúrico a Chile

Petroperú concreta segundo despacho de más de 16.000 toneladas de ácido sulfúrico a Chile

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP 2025: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de fondos

Retiro AFP 2025: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de fondos

LEER MÁS
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

LEER MÁS
Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

LEER MÁS
Monto máximo que EsSalud puede otorgar a los peruanos como subsidio económico para cubrir gastos funerarios en 2025

Monto máximo que EsSalud puede otorgar a los peruanos como subsidio económico para cubrir gastos funerarios en 2025

LEER MÁS
¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Economía

Tía María: Gobierno Regional de Arequipa prevé inicio de construcción en octubre pese a oposición social

MEF reporta avance del 59% en el shock desregulatorio, pero continúa rechazo sindical

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota