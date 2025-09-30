Petroperú inicia concursos internacionales para transformación y auditoría de la Refinería Talara

La recepción de propuestas culmina el 20 de octubre de 2025. Foto: Andina

Petroperú dio inicio a dos procesos estratégicos clave en el marco de su plan de recuperación y sostenibilidad, según lo establecido en el Decreto de Urgencia N.° 013-2024. La estatal busca contratar servicios especializados en Transformación Integral de la empresa y en Análisis Forense de la Nueva Refinería Talara.

El primer concurso público internacional tiene como objetivo seleccionar una firma que diseñe y gestione la implementación del Proceso de Transformación Integral de Petroperú S.A., bajo la figura de Chief Transformation Officer (CTO).

Esta posición acompañará al Directorio en la ejecución de medidas estratégicas, operativas y financieras que fortalezcan la sostenibilidad de la empresa. Las propuestas podrán presentarse hasta el 24 de octubre de 2025.

Paralelamente, y conforme al Acuerdo de Directorio N°112-2024, se convocó a licitación internacional para el Análisis Forense Interno de la Nueva Refinería Talara. Este servicio de auditoría revisará todas las etapas del megaproyecto, desde su concepción hasta su operatividad, con el objetivo de identificar hallazgos técnicos y financieros relevantes.

La recepción de propuestas culmina el 20 de octubre de 2025.