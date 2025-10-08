HOYSuscripcion LR Focus

Economía

La ciudad de Huaraz tendrá su primer centro comercial con inversión de S/62 millones: moderno mall diversificará la economía local

Este moderno centro comercial ofrecerá una variada oferta de tiendas, zonas de entretenimiento y espacios recreativos, impulsando el desarrollo urbano y turístico de la región. Podrá beneficiar a 190.000 ciudadanos de Huaraz.

La ciudad de Huaraz tendrá su primer centro comercial, así lo informó Proinversión.
La ciudad de Huaraz tendrá su primer centro comercial, así lo informó Proinversión. | Foto: Composición LR/IA.

Un moderno centro comercial será construido próximamente en la ciudad de Huaraz, según informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). Este ambicioso proyecto, que demandará una inversión aproximada de S/ 62 millones, se desarrollará sobre un terreno que supera las seis hectáreas, convirtiéndose en uno de los complejos comerciales más grandes de la región.

El nuevo mall contará con un diseño arquitectónico moderno e integral, pensado para impulsar el desarrollo urbano de la ciudad sin alterar su entorno natural. Además, ofrecerá una amplia variedad de tiendas, zonas de entretenimiento y espacios recreativos, fortaleciendo la oferta comercial y turística de Huaraz, y convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para las familias locales y visitantes.

Nuevo centro comercial en Huaraz: ¿en qué distrito se ubicará?

El primer centro comercial de la ciudad de Huaraz se construirá en el distrito de Independencia, específicamente en la zona de Jatun Ruri, a tan solo 15 minutos de la plaza principal. Este proyecto marca un hito en el desarrollo económico y urbano de la provincia. Según informó Proinversión, el Centro Comercial Independencia contará con una infraestructura moderna y de alto nivel, convirtiéndose en un importante motor de crecimiento para la región. Su ejecución permitirá dinamizar la economía local, fomentar la inversión privada, generar cientos de empleos directos e indirectos y fortalecer la actividad comercial en beneficio de toda la población huaracina.

Centro comercial en Huaraz: moderno mal tendrá diversos locales

El nuevo centro comercial de Huaraz tendrá espacios variados y principales tiendas ancla: patio de comida, restaurantes, cafeterías, heladerías, cines y zonas de juego. A su vez, espacios para esparcimiento social y publicitarios.

Es importante mencionar que desde Proinversión se comunicó que el nuevo centro comercial en Huaraz fue con base a un convenio realizado con la Municipalidad Distrital de Independencia, para el beneficio de alrededor 190 mil ciudadanos. Por ello, el proyecto está bajo la modalidad de Proyectos en Activos que promoverá la inversión privada y el crecimiento de empleo.

