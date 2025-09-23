Nuevo centro comercial abre sus puertas en esta histórica ciudad del Perú: moderno mall tuvo inversión estimada en US$ 8,5 millones

La ciudad de Trujillo tiene un nuevo centro comercial ubicado a poco tiempo del centro histórico. | Foto: Composición LR/IA.

La ciudad de Trujillo tiene un nuevo centro comercial ubicado a poco tiempo del centro histórico. | Foto: Composición LR/IA.

El Perú suma un nuevo centro comercial ubicado en la histórica ciudad de Trujillo. El nuevo moderno mall es Portal F Pizarro, que ya abrió sus puertas para el beneficio de diversos ciudadanos y turistas, quienes tendrán diversidad de ofertas.

Además, toda la zona aledaña ha sido fusionada con arquitectura virreinal con el estilo contemporáneo. Esto debido a que el nuevo centro comercial en Trujillo ha sido construido sobre un caso del año 1580 y está muy cerca del centro histórico.

Nuevo centro comercial en Trujillo: ¿cuál es su ubicación?

El nuevo centro comercial en Trujillo tuvo una inversión aproximada de 8,5 millones de dólares y se ubica en el Jirón Pizarro 654, una de las importantes y principales calles peatonales de toda la ciudad. Su actual arquitectura ha sido fusionada con la modernidad en un espacio de 12,500 m² y busca recibir más de 400.000 visitas mensuales.

Durante su lanzamiento, Guillermo Carbonel, gerente general de Link Retail Real Estate, indicó que el proyecto destaca por su enfoque en la integración entre lo histórico y lo moderno. Actualmente, ofrece ya diversas tiendas como Adidas, Miniso, Topitop y otras más.

¿Qué otros centros comerciales se construirán en Perú?

Otras de las ciudades que tendrá un próximo centro comercial será la ciudad de Huaraz, donde se edificará el Centro Comercial Independencia, ubicado en el distrito con el mismo nombre. Según, Proinversión, tendrá una inversión estimada en S/62 millones y estará a solo 15 minutos de la plaza principal de esta ciudad.

Además, el distrito del Rímac, en Lima, también tendrá otro espacio moderno, el centro comercial Lomas Plaza, fue anunciado en 2024. Este moderno mall tendrá inversión estimada en S/80 millones y será el primer centro comercial de ese distrito.