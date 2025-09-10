HOYSuscripcion LR Focus

Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad
Economía

Nuevo centro comercial será construido en esta región del Perú: será el primer mall de su historia con inversión de S/62 millones

El nuevo moderno centro comercial Independencia promete ser un motor económico, generando empleo y potenciando la actividad comercial en esta provincia peruana.

La ciudad de Huaraz tendrá su primer moderno centro comercial anunció Proinversión.
La ciudad de Huaraz tendrá su primer moderno centro comercial anunció Proinversión. | Foto: Composición LR/IA.

Un nuevo centro comercial será construido en la ciudad de Huaraz, así lo anunció Proinversión. El moderno mall será financiado con una inversión estimada en S/62 millones y tendrá un gran espacio aproximado en 6.3 hectáreas.

Además, se anunció que tendrá un diseño integral que contribuirá con el desarrollo urbanístico que respetará el entorno natural de la zona donde se construirá. El moderno centro comercial se sumará a los actuales espacios donde las familias acuden a tener diversión.

Centro comercial en Huaraz: ¿qué zona se ubicará el moderno mall?

El primer centro comercial de la ciudad de Huaraz se ubicará en la Municipalidad Distrital de Independencia, zona de Jatun Ruri a solo 15 minutos de la plaza principal de la ciudad.

"Con una infraestructura de primer nivel, el Centro Comercial Independencia será un motor de crecimiento económico para la ciudad, promoviendo la inversión privada, generando empleo directo e indirecto, y potenciando la actividad comercial en toda la provincia", apuntaron desde Proinversión.

¿Qué tendrá el nuevo centro comercial de Huaraz?

El nuevo centro comercial de Huaraz tendrá espacios variados y principales tiendas ancla: patio de comida, restaurantes, cafeterías, heladerías, cines y zonas de juego. Además, espacios para esparcimiento social y publicitarios.

¿Cuántos centros comerciales hay en Lima?

Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de centros comerciales del país, con un promedio de 56 malls modernos en funcionamiento. Esta cifra representa más de la mitad de los 101 centros comerciales que existen en todo el territorio nacional, consolidando a la capital como el principal eje del desarrollo comercial en el Perú.

