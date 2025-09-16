Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

El Rímac tendrá su primer centro comercial y se ubicará en una zona céntrica en beneficio de sus vecinos. | Foto: Composición LR/IA.

Un nuevo centro comercial se construirá en el distrito de Rimac y podrá ser el primer mall de su historia con una inversión que asciende a S/80.000 millones. El proyecto fue anunciado en 2024 y busca modernizar a esa comuna y brindar opción de ofertas para los habitantes.

Se trata del centro comercial Lomas Plaza y fue en una ceremonia donde se colocó la primera piedra, además se otorgó licencia de la edificación por parte de municipalidad del distrito. El nuevo mall sumará otro espacio que brindará otras opciones de compras a los vecinos.

Nuevo centro comercial en el Rimac: ¿dónde se ubicará?

Lomas Plaza, será el primer centro comercial que tendrá el distrito de Rímac, así fue anunciado en el 12 de noviembre del año 2024 a través de una ceremonia donde se puso la primera piedra. El moderno espacio comercial será construido cerca el ex Polígono de tiro del Cuartel Hoyos Rubios, donde actualmente también está los nuevos condominios Altos y Lomas del Rímac.

¿Qué otros centros comerciales habrá en Lima?

No solo el Rímac tendrá su centro comercial, el distrito de Puente Piedra también tendrá su mall. Las Vegas Plaza, será un gran complejo comercial en Lima Norte y se perfila como un proyecto ambicioso. Con una inversión de US$40 millones, este centro comercial ofrecerá 47,000 m² distribuidos en cinco niveles y tres sótanos. Se ubicará en plena avenida San Juan de Dios, cerca al óvalo de Puente Piedra.

Por otro lado, San Juan de Lurigancho también se alista para el segundo proyecto comercial, impulsado por Cencosud y el cual estará sobre el actual espacio del Metro Haciendo, frente a la estación del Metro de Lima.