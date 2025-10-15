HOYSuscripcion LR Focus

Economía

La ciudad peruana que se volvió eje estratégico de China gracias a un megapuerto que es clave para el comercio en el Pacífico

A través del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, el puerto de Chancay se convierte en un pilar fundamental para fortalecer la relación económica y potenciar el comercio entre ambos países.

El megapuerto de Chancay es conocido por ser uno de los puntos estratégicos de China.
El megapuerto de Chancay es conocido por ser uno de los puntos estratégicos de China. | Foto: composición LR/ Visión Magazine Latinoamérica

China, una de las superpotencias mundiales, ha consolidado su presencia comercial en los últimos años en países que colindan con el océano Pacífico. Entre ellos destaca Chancay, ubicada a unos 75 kilómetros al norte de Lima, que se ha convertido en un eje estratégico por un megapuerto eficiente y bien organizado. Esta ciudad es hoy uno de los enclaves más importantes del Perú, gracias a los vínculos empresariales con diversas compañías que impulsan su crecimiento y la construcción de uno de los terminales portuarios más modernos de la región.

Chancay se ha convertido en una pieza clave para China en el establecimiento de su primera gran base marítima en el Pacífico sudamericano, debido a la participación de la empresa estatal COSCO Shipping y de la minera peruana Volcan. Esta infraestructura refuerza su presencia económica y política a escala global.

El megapuerto de Chancay se ha consolidado como eje estratégico con el gigante asiático. Foto: PuntoEdu PUCP

El megapuerto de Chancay se ha consolidado como eje estratégico con el gigante asiático. Foto: PuntoEdu PUCP

El tiempo que toma para viajar vía marítima a Chancay desde China

El viaje marítimo de China a Chancay toma aproximadamente entre 22 y 25 días, una reducción importante respecto a los más de 35-40 días que tardaba anteriormente con rutas más largas. La nueva ruta directa que pasa por el puerto de Chancay permite un tránsito más rápido al evitar paradas en varios puertos intermedios. 

Por otro lado, los envíos desde Sudamérica hacia China se han reducido en 10 días, lo que representa una disminución en los costos de transporte. Además, su conexión con la costa del Pacífico fortalece los vínculos comerciales con el Perú, permitiendo concretar negocios estratégicos, atraer socios inversionistas, abrir centros de distribución y habilitar nuevas rutas marítimas.

El éxito de Chancay como nuevo símbolo de la diplomacia económica china

Como parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y China, la presencia del puerto de Chancay en las negociaciones adquiere un papel clave para impulsar proyectos que fortalezcan el crecimiento portuario en el Pacífico y consoliden la relación económica entre ambos países.

A medida que el comercio crece, el Perú se consolida como un país cada vez más exportador, por lo que resulta esencial fortalecer su infraestructura portuaria y aprovechar alianzas estratégicas como la que mantiene con China.

