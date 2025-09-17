Megapuerto de Chancay tendrá esta nueva ruta directa con China: productos chinos podrán llegar a Sudamérica en un menor tiempo

Megapuerto de Chancay tendrá nueva ruta directa con el puerto chino de Zhangjiagang. | Foto: Andina.

Megapuerto de Chancay tendrá nueva ruta directa con el puerto chino de Zhangjiagang. | Foto: Andina.

El Megapuerto de Chancay tendrá una nueva ruta rápida hacia el Puerto de Zhangjiagang, ubicado en la ciudad oriental de Suzhou, en China. Esta nueva vía de transporte marítimo permitirá la entrega de mercancías hacia Chancay en solo 32 días, reduciendo 5 días menos de los que normalmente se toma este tipo de ruta.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La nueva ruta es el primer servicio marítimo directo de carga desde China hasta el Megapuerto de Chancay y se preció que el operador es Cosco Shipping Specialized Carriers Co., Ltd.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

Megapuerto de Chancay conectará con puerto chino en una nueva ruta directa y vendrán estos productos

Desde China hacia Sudamérica, la nueva ruta desde el Puerto de Zhangjiagang rumbo al Megapuerto de Chancay podría generar envíos de 500.000 toneladas facturables de carga general. Esto se dará gracias a la configuración flexible y multipropósito de los buques de la ruta, que están destinadas a la exportación de mercancías como bolas de molienda y vehículos de ingeniería. También permitirá la importación de productos a granel, como concentrado de cobre y mineral de hierro.

¿Qué carreras y perfiles se necesitan para trabajar en el Megapuerto de Chancay?

Seguridad portuaria

Ejecutivos de ventas

Analistas de datos

Gestores de proyectos

Analistas de riesgo

Operadores

Técnicos de grúas

Profesionales en SSOMA (seguridad, salud ocupacional y medio ambiente).