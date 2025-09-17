Megapuerto de Chancay tendrá esta nueva ruta directa con China: productos chinos podrán llegar a Sudamérica en un menor tiempo
El Megapuerto de Chancay tendrá una nueva ruta marítima directa hacia el puerto de Zhangjiagang, en China, que permitirá tener mercancías en solo 32 días, cinco menos que el promedio.
El Megapuerto de Chancay tendrá una nueva ruta rápida hacia el Puerto de Zhangjiagang, ubicado en la ciudad oriental de Suzhou, en China. Esta nueva vía de transporte marítimo permitirá la entrega de mercancías hacia Chancay en solo 32 días, reduciendo 5 días menos de los que normalmente se toma este tipo de ruta.
La nueva ruta es el primer servicio marítimo directo de carga desde China hasta el Megapuerto de Chancay y se preció que el operador es Cosco Shipping Specialized Carriers Co., Ltd.
Megapuerto de Chancay conectará con puerto chino en una nueva ruta directa y vendrán estos productos
Desde China hacia Sudamérica, la nueva ruta desde el Puerto de Zhangjiagang rumbo al Megapuerto de Chancay podría generar envíos de 500.000 toneladas facturables de carga general. Esto se dará gracias a la configuración flexible y multipropósito de los buques de la ruta, que están destinadas a la exportación de mercancías como bolas de molienda y vehículos de ingeniería. También permitirá la importación de productos a granel, como concentrado de cobre y mineral de hierro.
¿Qué carreras y perfiles se necesitan para trabajar en el Megapuerto de Chancay?
- Seguridad portuaria
- Ejecutivos de ventas
- Analistas de datos
- Gestores de proyectos
- Analistas de riesgo
- Operadores
- Técnicos de grúas
- Profesionales en SSOMA (seguridad, salud ocupacional y medio ambiente).
- Ingeniería Industrial: Esta especialidad se centra en la mejora de procesos de producción y en la gestión eficiente de la cadena de suministro. Según el portal Mi Carrera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), los ingenieros industriales en Perú tienen un salario promedio de S/3.764 mensuales, con la posibilidad de alcanzar hasta S/6.684 con experiencia y especialización.
- Ingeniería Informática: La ingeniería informática es esencial para el desarrollo de sistemas que gestionen las operaciones portuarias y el seguimiento de cargamentos. En promedio, un ingeniero informático gana entre S/4.000 y S/7.000 mensuales.
- Ingeniería Ambiental: Esta rama se encarga de asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales y de gestionar de manera sostenible los recursos naturales, lo que es fundamental para el éxito del megapuerto.