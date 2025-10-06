Estos son los productos peruanos que llegan a China a través del Megapuerto de Chancay en solo 23 días: costos de exportaciones se han reducido

Exportaciones peruanas llegan a China a través del megapuerto de Chancay en menor tiempo. | Foto: Composición LR/Andina.

Exportaciones peruanas llegan a China a través del megapuerto de Chancay en menor tiempo. | Foto: Composición LR/Andina.

Tras su inauguración, el megapuerto de Chancay se consolida como uno de los proyectos portuarios más importantes de Sudamérica. Con una inversión aproximada de 1.300 millones de dólares, este moderno terminal se perfila como un punto estratégico para el comercio marítimo entre América del Sur y Asia.

En su primer año de operaciones, se proyecta que movilice alrededor de 350,000 contenedores, fortaleciendo la posición del Perú como un nuevo eje logístico regional y potenciando el desarrollo económico y las exportaciones del país. En esa línea, el gerente general adjunto del puerto de Chancay, Gonzalo Ríos, brindó detalles, como por ejemplo, los productos del Perú que ya pueden llegar a Asia en menor tiempo.

Megapuerto de Chancay: estos productos peruanos llegan a China en menor tiempo y bajos costos

El gerente general adjunto del puerto de Chancay, Gonzalo Ríos, destacó que desde el inicio de operaciones, el megapuerto ha permitido a Cosco establecer una ruta directa y semanal con China, con un tiempo de viaje de 23 días hacia Asia y 25 días de retorno.

Asimismo, Ríos precisó que durante los primeros meses de funcionamiento, las principales exportaciones hacia China han sido productos agrícolas peruanos, entre ellos paltas, mandarinas y arándanos; mientras que desde el gigante asiático arriban principalmente artículos de comercio minorista, electrodomésticos y vehículos.

La conexión que brinda el Megapuerto de Chancay es clave y reduce significativamente los plazos y costos logísticos del comercio internacional, beneficiando no solo al Perú, sino también a otros países de la región como Panamá, Colombia, Ecuador y Chile.

¿Cuándo se inauguró el megapuerto de Chancay?

El Megapuerto de Chancay fue inaugurado oficialmente el 14 de noviembre de 2024, en una ceremonia simbólica realizada de manera virtual desde el Palacio de Gobierno en Lima, con la participación de la presidenta Dina Boluarte y el presidente de China, Xi Jinping.