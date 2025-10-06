HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Economía

Estos son los productos peruanos que llegan a China a través del Megapuerto de Chancay en solo 23 días: costos de exportaciones se han reducido

El megapuerto de Chancay, se consolida como un referente en el comercio marítimo entre Sudamérica y Asia que beneficia a la reducción de los costos y el tiempo para las exportaciones e importaciones.

Exportaciones peruanas llegan a China a través del megapuerto de Chancay en menor tiempo.
Exportaciones peruanas llegan a China a través del megapuerto de Chancay en menor tiempo. | Foto: Composición LR/Andina.

Tras su inauguración, el megapuerto de Chancay se consolida como uno de los proyectos portuarios más importantes de Sudamérica. Con una inversión aproximada de 1.300 millones de dólares, este moderno terminal se perfila como un punto estratégico para el comercio marítimo entre América del Sur y Asia.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En su primer año de operaciones, se proyecta que movilice alrededor de 350,000 contenedores, fortaleciendo la posición del Perú como un nuevo eje logístico regional y potenciando el desarrollo económico y las exportaciones del país. En esa línea, el gerente general adjunto del puerto de Chancay, Gonzalo Ríos, brindó detalles, como por ejemplo, los productos del Perú que ya pueden llegar a Asia en menor tiempo.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Los 18 megaproyectos más importantes del Perú, después del Megapuerto de Chancay y el nuevo Jorge Chávez

lr.pe

Megapuerto de Chancay: estos productos peruanos llegan a China en menor tiempo y bajos costos

El gerente general adjunto del puerto de Chancay, Gonzalo Ríos, destacó que desde el inicio de operaciones, el megapuerto ha permitido a Cosco establecer una ruta directa y semanal con China, con un tiempo de viaje de 23 días hacia Asia y 25 días de retorno.

Asimismo, Ríos precisó que durante los primeros meses de funcionamiento, las principales exportaciones hacia China han sido productos agrícolas peruanos, entre ellos paltas, mandarinas y arándanos; mientras que desde el gigante asiático arriban principalmente artículos de comercio minorista, electrodomésticos y vehículos.

La conexión que brinda el Megapuerto de Chancay es clave y reduce significativamente los plazos y costos logísticos del comercio internacional, beneficiando no solo al Perú, sino también a otros países de la región como Panamá, Colombia, Ecuador y Chile.

¿Cuándo se inauguró el megapuerto de Chancay?

El Megapuerto de Chancay fue inaugurado oficialmente el 14 de noviembre de 2024, en una ceremonia simbólica realizada de manera virtual desde el Palacio de Gobierno en Lima, con la participación de la presidenta Dina Boluarte y el presidente de China, Xi Jinping. 

Notas relacionadas
Los 18 megaproyectos más importantes del Perú después del Megapuerto de Chancay y el nuevo Jorge Chávez

Los 18 megaproyectos más importantes del Perú después del Megapuerto de Chancay y el nuevo Jorge Chávez

LEER MÁS
Gobierno aprueba ampliación del Puerto de Matarani con inversión de US$700 millones

Gobierno aprueba ampliación del Puerto de Matarani con inversión de US$700 millones

LEER MÁS
Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

LEER MÁS
Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

LEER MÁS
Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

LEER MÁS
Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

LEER MÁS
Estos son los megaproyectos con los que Perú busca impulsar el turismo nacional: destaca el moderno Teleférico de Choquequirao

Estos son los megaproyectos con los que Perú busca impulsar el turismo nacional: destaca el moderno Teleférico de Choquequirao

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
Pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus boletos desde el 27 de octubre de 2025, según LAP

Pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus boletos desde el 27 de octubre de 2025, según LAP

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"

Jubilados de la ONP cobran sus pensiones desde el 7 de octubre 2025, según nuevo cronograma del Banco de la Nación en Perú

Economía

Jubilados de la ONP cobran sus pensiones desde el 7 de octubre 2025, según nuevo cronograma del Banco de la Nación en Perú

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Economías criminales en Perú ganan más de US$15.000 millones anuales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan las fuentes del plagio en la tesis de Patricia Benavides: más de 30 páginas de copia y pega

Ministros, alcaldes y regidores: estas son las autoridades que dejarían sus cargos para postular en las Elecciones 2026

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025