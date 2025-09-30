Esta carrera ofrece un sueldo más alto a sus egresados que Medicina e Ingeniería, en Lima. | Foto: composición LR/Difusión/UNISCJSA

Dentro del mercado laboral, las carreras de Medicina e Ingeniería, se presentan como una de las más atractivas por su gran demanda y la alta probabilidad de obtener sueldos altamente remunerados. Además, ambas profesiones cuenta con un prestigio dentro del Perú, consolidado por el alto nivel de exigencia académica y la estabilidad económica que ofrece a sus egresados. Sin embargo, un nuevo análisis realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reveló que la ninguna de estas especialidades se posiciona, actualmente, como la mejor pagada en Lima Metropolitana.

De acuerdo con la plataforma virtual Mi carrera, los egresados de esta carrera universitaria obtienen un sueldo mensual de más de S/23.000. Además, esta especialidad es una de las más demandadas en el Perú. ¿De cuál se trata?

¿Cuál es la carrera mejor pagada en Lima Metropolitana?

Economía es la carrera que superó a Medicina e Ingeniería y se posiciona como la mejor pagada en Lima Metropolitana. Según los datos recolectados de la Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME) los jóvenes egresados en esta campo, con edades entre 18 y 29 años, perciben un ingreso mensual promedio de S/4.537 y un máximo de S/8.235.

En tanto, un economista mayor de 30 años, y que trabaje en la capital del Perú, estaría recibiendo un sueldo promedio de S/11.661. Si el especialista cuenta con mayor experiencia y formación académica, el monto máximo que podría llegar a percibir sería hasta S/23.231, dejando atrás a Medicina y especialidades de Ingeniería, que pagarían un tope de hasta S/19.000, según se menciona en el ranking.

¿Qué otras carreras son muy remunerados en Lima Metropolitana?

