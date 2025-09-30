HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La carrera mejor pagada en Lima no es Medicina ni Ingeniería, según MTPE: sueldo supera los S/23.000 al mes

Una carrera alejada de las ciencias de la salud superó a Medicina e Ingeniería y se posiciona como la mejor remunerada en Lima Metropolitana. Según los datos brindados por el Ministerio de Trabajo, esta especialidad es una de las más demandadas en el Perú.

Esta carrera ofrece un sueldo más alto a sus egresados que Medicina e Ingeniería, en Lima.
Esta carrera ofrece un sueldo más alto a sus egresados que Medicina e Ingeniería, en Lima. | Foto: composición LR/Difusión/UNISCJSA

Dentro del mercado laboral, las carreras de Medicina e Ingeniería, se presentan como una de las más atractivas por su gran demanda y la alta probabilidad de obtener sueldos altamente remunerados. Además, ambas profesiones cuenta con un prestigio dentro del Perú, consolidado por el alto nivel de exigencia académica y la estabilidad económica que ofrece a sus egresados. Sin embargo, un nuevo análisis realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reveló que la ninguna de estas especialidades se posiciona, actualmente, como la mejor pagada en Lima Metropolitana.

De acuerdo con la plataforma virtual Mi carrera, los egresados de esta carrera universitaria obtienen un sueldo mensual de más de S/23.000. Además, esta especialidad es una de las más demandadas en el Perú. ¿De cuál se trata?

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: La universidad con el examen de admisión más difícil del Perú no es San Marcos ni la UNI: solo el 6 % contesta bien sus preguntas

¿Cuál es la carrera mejor pagada en Lima Metropolitana?

Economía es la carrera que superó a Medicina e Ingeniería y se posiciona como la mejor pagada en Lima Metropolitana. Según los datos recolectados de la Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME) los jóvenes egresados en esta campo, con edades entre 18 y 29 años, perciben un ingreso mensual promedio de S/4.537 y un máximo de S/8.235.

En tanto, un economista mayor de 30 años, y que trabaje en la capital del Perú, estaría recibiendo un sueldo promedio de S/11.661. Si el especialista cuenta con mayor experiencia y formación académica, el monto máximo que podría llegar a percibir sería hasta S/23.231, dejando atrás a Medicina y especialidades de Ingeniería, que pagarían un tope de hasta S/19.000, según se menciona en el ranking.

PUEDES VER: Estas son las universidades con los egresados mejor remunerados en las 5 carreras más pagadas en Perú: Ni la UNI ni la UNMSM lideran ranking

lr.pe

¿Qué otras carreras son muy remunerados en Lima Metropolitana?

Aunque Economía es la carrera que brinda el mayor ingreso en Lima Metropolitana, otras profesiones también ofrecen sueldos altamente competitivos. Estas son:

  • Ingeniería de Sistemas y Cómputo: esta profesión ofrece un ingreso promedio de S/4.713, a los jóvenes de entre 18 y 29 años; y un máximo de S/15.070.
  • Estadística: los egresados de entre 18 y 29 años perciben un ingreso promedio mensual de S/4.537. En tanto, el sueldo máximo es de S/16.000.
  • Ciencias de la Computación: esta profesión ofrece un ingreso promedio de S/4.633, a los jóvenes de entre 18 y 29 años; y un máximo de S/15.526.
  • Ingeniería de Telecomunicaciones: los egresados de entre 18 y 29 años perciben un ingreso promedio mensual de S/4.338. En tanto, el sueldo máximo es de S/14.181.
  • Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo: los ingenieros de esta especialidad, con edades de entre 18 y 29 años, ganan en promedio S/4.289; y un máximo de S/20.136.
