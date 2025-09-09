Huelga indefinida de enfermeras de EsSalud: ¿habrá atención en hospitales durante la manifestación?

El Seguro Social de Salud (EsSalud) se pronunció sobre la huelga nacional de enfermeras convocada para este martes 9 de septiembre por el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (SINESS). A través de un comunicado, la institución informó que la medida fue declarada improcedente por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

En ese sentido, instó al personal asistencial y administrativo a presentarse en sus centros de labores “para brindar atención a los más de 12 millones de asegurados”. El comunicado añade que EsSalud ha tomado las medidas necesarias para garantizar la operatividad de los servicios de consulta externa, hospitalización y emergencia a nivel nacional.

EsSalud declara improcedente huelga nacional de enfermeras convocada por SINESS. Foto: EsSalud

EsSalud garantiza continuidad de servicios a nivel nacional

El Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (SINESS) anunció que más de 60.000 enfermeras iniciarán una huelga indefinida este 9 de septiembre para exigir el cumplimiento de compromisos pendientes, mejoras laborales y otras demandas.

Sin embargo, EsSalud garantizó la continuidad de los servicios en sus sedes a nivel nacional. La institución informó que los hospitales y centros de salud continúan atendiendo con normalidad, y que los asegurados podrán reprogramar sus citas según la disponibilidad.

Para consultas, los usuarios pueden comunicarse con la central telefónica de EsSalud al Línea 411-8000, opción 1.

Huelga de enfermeras moviliza a 60.000 trabajadores y afecta atención no crítica

La presidenta del Comité de Lucha y secretaria de Organización del SINESS, Paola Toledo, señaló que la huelga busca defender la autonomía de EsSalud, proteger los convenios colectivos y garantizar atención de calidad a más de 13.000 asegurados. Además, denuncian corrupción, precarización de equipos, infraestructura deficiente y la tercerización de servicios críticos como tomografías y resonancias.

Toledo explicó que la medida se adoptó debido a lo que consideran “actos de mala fe” de la institución, que dejaron al gremio sin otra opción que convocar a la huelga nacional. Asimismo, el sindicato exige autoridades probas y con capacidad de gestión, para evitar irregularidades en compras y licitaciones, como la adquisición de sueros fisiológicos a precios excesivos.

La dirigente informó que 11 gremios movilizarán a 60.000 trabajadores en los 144 hospitales de EsSalud a nivel nacional. “Todos estamos unidos para convocar a esta huelga. Cuando hablamos de base, nos referimos a las 122 bases que tiene el SINESS. Todas las bases o redes asistenciales con sindicatos participarán en la huelga”, indicó.

Por su parte, el doctor Santiago Vinces Rentería precisó que la huelga involucra más del 60% de los trabajadores del seguro social a nivel nacional desde primeras horas de la mañana, por lo que se suspenderá la atención en consulta externa, actividades de docencia, actividades académicas y cirugías electivas, mientras que los servicios críticos y esenciales continuarán operando.