Octavo retiro AFP: MEF y MTPE retroceden y se alinean a la posición de Dina Boluarte

El Ejecutivo cerró filas en torno al octavo retiro de fondos de las AFP. Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dieron un giro en sus posturas iniciales y confirmaron su apoyo a la medida impulsada por la presidenta Dina Boluarte, pese a las advertencias sobre el impacto en las pensiones y en la estabilidad macroeconómica.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

MEF agacha la cabeza y apoya el octavo retiro AFP

El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, ratificó este lunes el respaldo a la iniciativa, luego de que Boluarte adelantara el fin de semana que el Gobierno apoyaría el proyecto.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

En un pronunciamiento leído ante la prensa a su salida del Congreso, aclaró que esta decisión no implica un cambio en la postura de fondo, en referencia a sus declaraciones anteriores, en las que aseguró que “si las personas retiran sus fondos, no van a tener espacio para una pensión mínima”.

Comentó, además, que se trata de una “decisión consensuada entre la presidenta y que se enmarca en una política económica responsable”.

PUEDES VER: Reforma previsional dispararía el gasto fiscal anual a S/20.000 millones desde 2075

“Evaluando las diversas realidades de distintos ciudadanos nos corresponde y hemos quedado en apoyar esta medida. Este anuncio no implica un cambio de posición de fondo. Nuestra posición siempre fue, es y será velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones, el impulso al ahorro local y el desarrollo de mercado de capitales peruanos”, indicó Pérez Reyes.

El MEF estimó que esta nueva retirada de hasta 4 UIT significaría la salida de cerca de S/26.320 millones, equivalentes al 22,7% de los fondos de pensiones, lo cual dejaría a 8,6 millones de afiliados con saldo cero, incluidos 2,3 millones afectados por retiros anteriores, “dejándolos sin la posibilidad de acceder a una pensión digna para el futuro”.

Daniel Maurate cambia postura y apoya octavo retiro AFP

Desde Chiclayo, el titular del MTPE, Daniel Maurate, también evidenció un viraje en su posición. En conferencia de prensa, señaló que la medida se alinea con el anuncio de la presidenta, aunque pidió cautela a los afiliados.

“Lo que la presidencia ha anunciado es que va a apoyar un proyecto donde las personas voluntariamente puedan retirar sus fondos”, manifestó.

No obstante, advirtió que la decisión debe ser tomada con responsabilidad: “muy pensada, meditada, reflexionada”. Y recalcó: “Lo que no se puede hacer es sacar el fondo para quedarse sin pensión”.

Maurate incluso reconoció la utilidad de los retiros bajo ciertas condiciones: “pero si alguien requiere retirar sus fondos para algún proyecto, empresa o emprendimiento que permita mejorar en el futuro su calidad de vida, esa es la facultad que tiene el ciudadano a partir de la iniciativa que está apoyando la presidenta”.

Su postura contrasta con la que había expresado a fines de agosto, cuando advirtió que la liberación de fondos previsionales afectaría la seguridad social, debilitando coberturas de desempleo, salud y jubilación.

El MTPE también había alertado que flexibilizar otros fondos, como la CTS, restaría su función de respaldo frente a contingencias.

Octavo retiro AFP

El anuncio de respaldo del Ejecutivo llega tras la marcha del último sábado en Lima contra la nueva ley del sistema previsional, que prohíbe retiros parciales y limita el acceso al 95,5% del fondo para menores de 40 años.

La protesta reunió a organizaciones de afiliados, sindicatos y colectivos estudiantiles que cuestionan el aumento de la edad de jubilación anticipada a 55 años.