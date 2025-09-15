HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     
Economía

Octavo retiro AFP: MEF y MTPE retroceden y se alinean a la posición de Dina Boluarte

Tanto el ministro Raúl Pérez-Reyes como Daniel Maurate, cambiaron su postura respecto al octavo retiro AFP en menos de una semana por presión ciudadana. 

El nuevo retiro podría significar la salida de S/26.320 millones. Foto: composición/Andina
El nuevo retiro podría significar la salida de S/26.320 millones. Foto: composición/Andina

El Ejecutivo cerró filas en torno al octavo retiro de fondos de las AFP. Tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dieron un giro en sus posturas iniciales y confirmaron su apoyo a la medida impulsada por la presidenta Dina Boluarte, pese a las advertencias sobre el impacto en las pensiones y en la estabilidad macroeconómica.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

MEF agacha la cabeza y apoya el octavo retiro AFP

El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, ratificó este lunes el respaldo a la iniciativa, luego de que Boluarte adelantara el fin de semana que el Gobierno apoyaría el proyecto.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Sigrid Bazán impulsa derogar la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

lr.pe

En un pronunciamiento leído ante la prensa a su salida del Congreso, aclaró que esta decisión no implica un cambio en la postura de fondo, en referencia a sus declaraciones anteriores, en las que aseguró que “si las personas retiran sus fondos, no van a tener espacio para una pensión mínima”.

Comentó, además, que se trata de una “decisión consensuada entre la presidenta y que se enmarca en una política económica responsable”.

PUEDES VER: Reforma previsional dispararía el gasto fiscal anual a S/20.000 millones desde 2075

lr.pe

“Evaluando las diversas realidades de distintos ciudadanos nos corresponde y hemos quedado en apoyar esta medida. Este anuncio no implica un cambio de posición de fondo. Nuestra posición siempre fue, es y será velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones, el impulso al ahorro local y el desarrollo de mercado de capitales peruanos”, indicó Pérez Reyes.

El MEF estimó que esta nueva retirada de hasta 4 UIT significaría la salida de cerca de S/26.320 millones, equivalentes al 22,7% de los fondos de pensiones, lo cual dejaría a 8,6 millones de afiliados con saldo cero, incluidos 2,3 millones afectados por retiros anteriores, “dejándolos sin la posibilidad de acceder a una pensión digna para el futuro”.

Daniel Maurate cambia postura y apoya octavo retiro AFP

Desde Chiclayo, el titular del MTPE, Daniel Maurate, también evidenció un viraje en su posición. En conferencia de prensa, señaló que la medida se alinea con el anuncio de la presidenta, aunque pidió cautela a los afiliados.

“Lo que la presidencia ha anunciado es que va a apoyar un proyecto donde las personas voluntariamente puedan retirar sus fondos”, manifestó.

No obstante, advirtió que la decisión debe ser tomada con responsabilidad: “muy pensada, meditada, reflexionada”. Y recalcó: “Lo que no se puede hacer es sacar el fondo para quedarse sin pensión”.

Maurate incluso reconoció la utilidad de los retiros bajo ciertas condiciones: “pero si alguien requiere retirar sus fondos para algún proyecto, empresa o emprendimiento que permita mejorar en el futuro su calidad de vida, esa es la facultad que tiene el ciudadano a partir de la iniciativa que está apoyando la presidenta”.

Su postura contrasta con la que había expresado a fines de agosto, cuando advirtió que la liberación de fondos previsionales afectaría la seguridad social, debilitando coberturas de desempleo, salud y jubilación.

El MTPE también había alertado que flexibilizar otros fondos, como la CTS, restaría su función de respaldo frente a contingencias.

Octavo retiro AFP

El anuncio de respaldo del Ejecutivo llega tras la marcha del último sábado en Lima contra la nueva ley del sistema previsional, que prohíbe retiros parciales y limita el acceso al 95,5% del fondo para menores de 40 años.

La protesta reunió a organizaciones de afiliados, sindicatos y colectivos estudiantiles que cuestionan el aumento de la edad de jubilación anticipada a 55 años.

Notas relacionadas
Retiro AFP 2025: Fujimorismo cede a presión social y pondrá a debate nueva liberación de fondos de pensiones

Retiro AFP 2025: Fujimorismo cede a presión social y pondrá a debate nueva liberación de fondos de pensiones

LEER MÁS
Retiro AFP: Dina Boluarte respaldará liberación de ahorros, pero el Congreso es el que manda

Retiro AFP: Dina Boluarte respaldará liberación de ahorros, pero el Congreso es el que manda

LEER MÁS
Sigrid Bazán impulsa derogar la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

Sigrid Bazán impulsa derogar la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

LEER MÁS
Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

LEER MÁS
Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

LEER MÁS
Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sigrid Bazán impulsa derogar la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

Sigrid Bazán impulsa derogar la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

LEER MÁS
Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

LEER MÁS
Retiro AFP: Dina Boluarte respaldará liberación de ahorros, pero el Congreso es el que manda

Retiro AFP: Dina Boluarte respaldará liberación de ahorros, pero el Congreso es el que manda

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: Fujimorismo cede a presión social y pondrá a debate nueva liberación de fondos de pensiones

Retiro AFP 2025: Fujimorismo cede a presión social y pondrá a debate nueva liberación de fondos de pensiones

LEER MÁS
Si cobro mi sueldo por recibos por honorarios en Perú, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma del sistema de pensiones?

Si cobro mi sueldo por recibos por honorarios en Perú, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma del sistema de pensiones?

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta región del Perú: será el primer mall de su historia con inversión de S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta región del Perú: será el primer mall de su historia con inversión de S/62 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

River Plate vs Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Octavo retiro AFP: MEF y MTPE retroceden y se alinean a la posición de Dina Boluarte

Economía

Retiro AFP 2025: Fujimorismo cede a presión social y pondrá a debate nueva liberación de fondos de pensiones

CTS para trabajadores CAS: gremios convocan marcha por aprobación de beneficio al 100%

Congreso echa la culpa al gobierno de Boluarte y propone derogar parcialmente reglamento de reforma de pensiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

Juan Santiváñez amenaza con denunciar a jueces que no apliquen ley de amnistía

Un fallo selectivo: Carlincatura advierte el impacto de la decisión de una institución en procesos judiciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota