Ministerio de Vivienda entrega Bono del Buen Pagador de hasta S/37.300 para peruanos que buscan comprar su primera vivienda, ¿cómo acceder?

Ministerio de Vivienda entrega Bono del Buen Pagador de hasta S/37.300 para peruanos | Composición LR: Difusión

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ofrece a los peruanos que accedan a un Crédito Mivivienda la oportunidad de acceder al Bono del Buen Pagador 2025, que puede ascender hasta la suma de 37.300 soles. Este bono, una ayuda económica no reembolsable, se puede acceder a través de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) y está destinada a aquellos ciudadanos que cuenten con un historial crediticio positivo. Es importante destacar que esta ayuda solo se entrega una sola vez y tiene como finalidad el aumento de la cuota inicial para la adquisición de la primera vivienda, cuyo valor oscile entre S/68.800 y S/362.100.

Es importante precisar que mediante la Resolución Ministerial 150-2025-Vivienda, publicado en el Diario Oficial El Peruano, está establecido que el dinero de los fondos no pueden ser utilizados para propósitos diferentes a aquellos para los cuales fueron asignados, bajo responsabilidad legal. Por lo cual, solo deben usarse de manera exclusiva para el fondo del nuevo crédito Mivivienda.

¿Cuáles son los montos del Bono del Buen Pagador del Ministerio de Vivienda?

El dinero otorgado por el Bono Buen Pagador (BBP) del MVCS, que puede ser otorgado a una persona sola o un grupo familiar, varía en relación con el valor de la vivienda y es entregado de la siguiente manera:

Tipo de vivienda Bono Buen Pagador Tradicional R1: vivienda cuyo valor es de S/68.800 hasta S/98.100 S/27.400 R2: vivienda cuyo valor se encuentra en el rango de S/98.100 hasta S/146.900 S/22.800 R3: vivienda cuyo valor es de S/146.900 hasta S/224.600 S/20.900 R4: vivienda cuyo valor se encuentra en el rango de S/244.600 hasta S/362.100 S/7.800

Este monto puede incrementarse en S/6.300 si la persona opta por adquirir una vivienda del catálogo del Ministerio de Vivienda que califique para el Bono Verde. Los montos quedarían distribuidos de la siguiente manera:

Tipo de vivienda Bono Buen Pagador + Bono Verde Vivienda R1 S/33.700 Vivienda R2 S/29.100 Vivienda R3 S/27.200 Vivienda R4 S/14.100

Otro bono que se le puede añadir al BBP es el del Bono Integrador que equivale a S/3.600 adicionales si es que el ciudadano cumple con por lo menos uno de estos requisitos:

Persona o grupo familiar que sus ingresos máximos no sobrepasen los S/4.746

Es un adulto mayor

Es un ciudadano con una discapacidad

Es una persona desplazada

Es un migrante retornado

Es importante mencionar que el Bono Verde (o bono sostenible) y el Bono Integrador pueden sumarse al Bono del Buen Pagador (BBP) de manera simultánea, lo que genera los siguientes montos:

Tipo de vivienda Bono Buen Pagador + Bono Integrador Bono Buen Pagador + Bono Integrador + Bono Verde Vivienda R1 S/31.000 S/37.300 Vivienda R2 S/26.400 S/32.700 Vivienda R3 S/24.500 S/30.800 Vivienda R4 S/11.400 S/17.700

El Ministerio de Vivienda ha habilitado una línea telefónica gratuita para que la ciudadanía pueda realizar consultas sobre el Bono del Buen Pagador: 0800-12200.