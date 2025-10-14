HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Ministerio de Vivienda entrega Bono del Buen Pagador de hasta S/37.300 para peruanos que buscan comprar su primera vivienda, ¿cómo acceder?

El Bono del Buen Pagador del Ministerio de Vivienda le permite a los ciudadanos peruanos adquirir una suma de dinero en función al valor de la vivienda que desean adquirir.

Ministerio de Vivienda entrega Bono del Buen Pagador de hasta S/37.300 para peruanos | Composición LR: Difusión

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ofrece a los peruanos que accedan a un Crédito Mivivienda la oportunidad de acceder al Bono del Buen Pagador 2025, que puede ascender hasta la suma de 37.300 soles. Este bono, una ayuda económica no reembolsable, se puede acceder a través de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) y está destinada a aquellos ciudadanos que cuenten con un historial crediticio positivo. Es importante destacar que esta ayuda solo se entrega una sola vez y tiene como finalidad el aumento de la cuota inicial para la adquisición de la primera vivienda, cuyo valor oscile entre S/68.800 y S/362.100.

Es importante precisar que mediante la Resolución Ministerial 150-2025-Vivienda, publicado en el Diario Oficial El Peruano, está establecido que el dinero de los fondos no pueden ser utilizados para propósitos diferentes a aquellos para los cuales fueron asignados, bajo responsabilidad legal. Por lo cual, solo deben usarse de manera exclusiva para el fondo del nuevo crédito Mivivienda.

PUEDES VER: Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

¿Cuáles son los montos del Bono del Buen Pagador del Ministerio de Vivienda?

El dinero otorgado por el Bono Buen Pagador (BBP) del MVCS, que puede ser otorgado a una persona sola o un grupo familiar, varía en relación con el valor de la vivienda y es entregado de la siguiente manera:

Tipo de viviendaBono Buen Pagador Tradicional
R1: vivienda cuyo valor es de S/68.800 hasta S/98.100S/27.400
R2: vivienda cuyo valor se encuentra en el rango de S/98.100 hasta S/146.900S/22.800
R3: vivienda cuyo valor es de S/146.900 hasta S/224.600S/20.900
R4: vivienda cuyo valor se encuentra en el rango de S/244.600 hasta S/362.100S/7.800

PUEDES VER: Docentes universitarios ahora recibirán CTS y otros subsidios económicos: Gobierno peruano oficializó cambios en Decreto Supremo

Este monto puede incrementarse en S/6.300 si la persona opta por adquirir una vivienda del catálogo del Ministerio de Vivienda que califique para el Bono Verde. Los montos quedarían distribuidos de la siguiente manera:

Tipo de vivienda Bono Buen Pagador + Bono Verde
Vivienda R1S/33.700
Vivienda R2S/29.100
Vivienda R3S/27.200
Vivienda R4S/14.100

PUEDES VER: ¿Quiénes pueden acceder al bono de 300 soles que ofrece el Minedu para el sector público?

Otro bono que se le puede añadir al BBP es el del Bono Integrador que equivale a S/3.600 adicionales si es que el ciudadano cumple con por lo menos uno de estos requisitos:

  • Persona o grupo familiar que sus ingresos máximos no sobrepasen los S/4.746
  • Es un adulto mayor
  • Es un ciudadano con una discapacidad
  • Es una persona desplazada
  • Es un migrante retornado

PUEDES VER: Bono de S/ 300 para el sector público vía Minedu: requisitos y distribución del pago autorizado por el MEF para este 2025

Es importante mencionar que el Bono Verde (o bono sostenible) y el Bono Integrador pueden sumarse al Bono del Buen Pagador (BBP) de manera simultánea, lo que genera los siguientes montos:

Tipo de viviendaBono Buen Pagador + Bono IntegradorBono Buen Pagador + Bono Integrador + Bono Verde
Vivienda R1 S/31.000S/37.300
Vivienda R2S/26.400 S/32.700
Vivienda R3S/24.500 S/30.800
Vivienda R4S/11.400 S/17.700

El Ministerio de Vivienda ha habilitado una línea telefónica gratuita para que la ciudadanía pueda realizar consultas sobre el Bono del Buen Pagador: 0800-12200.

