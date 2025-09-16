Gobierno transfiere más de S/690.000 para distribuir agua a ollas comunes y comedores populares en Lima y Callao

El Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC) será el encargado de supervisar el uso de los recursos y el cumplimiento del servicio

Con el objetivo de abastecer de agua potable a cientos de comedores populares y ollas comunes en Lima y Callao, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) autorizó la transferencia de S/690,507 a favor del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), para financiar la distribución gratuita de agua potable a través de camiones cisterna.

Con esta medida aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 243-2025-VIVIENDA, se asegura que cientos de espacios comunitarios cuenten con el agua necesaria para preparar los alimentos que cada día llegan a miles de hogares y benefician a las familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

"El agua es un recurso vital y esta acción demuestra el cumplimiento del compromiso del Gobierno con los sectores más necesitados, asegurando que ningún comedor ni olla común se quede sin el apoyo necesario para seguir atendiendo a las personas más vulnerables", indicó el ministro Durich Whittembury.

Se debe recordar que esta transferencia se enmarca en lo dispuesto por la Ley N° 32416, publicada en el diario oficial El Peruano y en los lineamientos aprobados por el MVCS, que permiten implementar la distribución gratuita de agua potable en favor de las ollas comunes y comedores populares.

La resolución también indica que los recursos de la transferencia financiera autorizada no pueden ser destinados a fines distintos para los cuales son destinados. Asimismo, el Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC) será el encargado de supervisar el uso de los recursos y el cumplimiento del servicio, garantizando transparencia y eficiencia en beneficio de la población.