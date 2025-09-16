HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
Economía

Gobierno transfiere más de S/690.000 para distribuir agua a ollas comunes y comedores populares en Lima y Callao

Con estos recursos, Sedapal distribuirá agua potable mediante camiones cisterna a espacios comunitarios que alimentan a miles de familias vulnerables.

El Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC) será el encargado de supervisar el uso de los recursos y el cumplimiento del servicio
El Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC) será el encargado de supervisar el uso de los recursos y el cumplimiento del servicio

Con el objetivo de abastecer de agua potable a cientos de comedores populares y ollas comunes en Lima y Callao, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) autorizó la transferencia de S/690,507 a favor del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), para financiar la distribución gratuita de agua potable a través de camiones cisterna.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Con esta medida aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 243-2025-VIVIENDA, se asegura que cientos de espacios comunitarios cuenten con el agua necesaria para preparar los alimentos que cada día llegan a miles de hogares y benefician a las familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

lr.pe

"El agua es un recurso vital y esta acción demuestra el cumplimiento del compromiso del Gobierno con los sectores más necesitados, asegurando que ningún comedor ni olla común se quede sin el apoyo necesario para seguir atendiendo a las personas más vulnerables", indicó el ministro Durich Whittembury.

Se debe recordar que esta transferencia se enmarca en lo dispuesto por la Ley N° 32416, publicada en el diario oficial El Peruano y en los lineamientos aprobados por el MVCS, que permiten implementar la distribución gratuita de agua potable en favor de las ollas comunes y comedores populares.

La resolución también indica que los recursos de la transferencia financiera autorizada no pueden ser destinados a fines distintos para los cuales son destinados. Asimismo, el Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC) será el encargado de supervisar el uso de los recursos y el cumplimiento del servicio, garantizando transparencia y eficiencia en beneficio de la población.

Notas relacionadas
TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

LEER MÁS
Mejorarán la Av. Lima en SMP con nuevas pistas, veredas y áreas verdes

Mejorarán la Av. Lima en SMP con nuevas pistas, veredas y áreas verdes

LEER MÁS
Primera Subasta Pública 2025 de terrenos estatales en 25 predios del Estado: ¿cómo participar en las regiones de Perú?

Primera Subasta Pública 2025 de terrenos estatales en 25 predios del Estado: ¿cómo participar en las regiones de Perú?

LEER MÁS
Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

LEER MÁS
Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

LEER MÁS
Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP y cuáles son los requisitos que deben cumplir los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones en 2025?

¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP y cuáles son los requisitos que deben cumplir los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones en 2025?

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

LEER MÁS
CTS para trabajadores CAS: gremios convocan marcha por aprobación de beneficio al 100%

CTS para trabajadores CAS: gremios convocan marcha por aprobación de beneficio al 100%

LEER MÁS
TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

LEER MÁS
Reforma de pensiones se cae: estos son los proyectos del Congreso que buscan derogar la ley pro-AFP

Reforma de pensiones se cae: estos son los proyectos del Congreso que buscan derogar la ley pro-AFP

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

Sala Penal de Apelaciones confirma condena a 35 años de cárcel a individuo que mató a obrero y dejó con heridas graves a otras dos personas

Reforma de pensiones se cae: estos son los proyectos del Congreso que buscan derogar la ley pro-AFP

Economía

Reforma de pensiones se cae: estos son los proyectos del Congreso que buscan derogar la ley pro-AFP

EsSalud paga gastos por sepelio en septiembre de 2025: ¿cuáles son los requisitos para cobrar el subsidio económico?

Precio del dólar en Perú HOY: así terminó el dólar este martes 16 de septiembre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota