Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Sociedad

¿Quiénes pueden acceder al bono de 300 soles que ofrece el Minedu para el sector público?

La entrega del subsidio se realizará de manera directa y rápida tras una aprobación del MEF, validando la información de los beneficiarios por parte de las instituciones educativas, contribuyendo a fortalecer la educación pública.

Aprueban bono de S/ 300 para el sector público mediante el Minedu. Foto: composición LR
Aprueban bono de S/ 300 para el sector público mediante el Minedu. Foto: composición LR

El Ministerio de Educación (Minedu) ha lanzado un bono especial de 300 soles dirigido a ciertos trabajadores del sector público educativo, como parte de una estrategia para reconocer el Convenio Colectivo 2024-2025 que se dio entre el Minedu y la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase). Esto luego de que el Ministerio de Economía (MEF) emitiera un decreto supremo.

PUEDES VER: Bono de S/ 300 para el sector público vía Minedu: requisitos y distribución del pago autorizado por el MEF para este 2025

¿Quiénes son los beneficiarios del bono de 300 soles?

El bono está dirigido exclusivamente a los siguientes grupos dentro del sector público para el personal administrativo y de apoyo: Empleados que trabajan en instituciones educativas públicas y han cumplido funciones esenciales para el normal desarrollo de las actividades educativas.

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Para acceder a la bonificación de S/300, los trabajadores deberán cumplir los siguientes criterios:

  • Tener vínculo laboral vigente en su entidad pública al 15 de julio de 2024.
  • Estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del MEF durante el año 2024.
  • Figurar en el AIRHSP hasta la fecha de corte establecida para la entrega del subsidio.

No podrán acceder al bono los trabajadores que se encuentren en suspensión temporal sin goce de sueldo ni quienes no hayan cumplido con el desempeño mínimo requerido en sus funciones durante el año.

Proceso y condiciones para la entrega del bono

El Minedu ha indicado que la entrega del bono se realizará en una única armada, a través de las entidades públicas correspondientes, buscando que los fondos lleguen de manera rápida y directa a los beneficiarios.

Para ser incluidos en la lista de beneficiarios, las instituciones educativas deben validar la información y remitirla al Ministerio, que procederá con el pago mediante el sistema bancarizado o los mecanismos habilitados para cada caso.

PUEDES VER: Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Importancia del bono para el sector educativo

Este incentivo económico se suma a las medidas implementadas por el gobierno para fortalecer la educación pública y motivar a los trabajadores que han enfrentado un contexto complicado, con el fin de garantizar la calidad educativa y la continuidad del servicio en las escuelas estatales.

