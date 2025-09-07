HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

El bono BAE del Ministerio de Vivienda otorga S/500 mensuales por hasta 2 años a familias con casas colapsadas o inhabitables para que alquilen inmuebles seguros.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció la decimosexta convocatoria del 2025 para otorgar tres Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) a familias damnificadas cuyas casas quedaron colapsadas o inhabitables como consecuencia de actos criminales en la provincia de Trujillo, en La Libertad. Este bono asciende a S/500 mensuales por un periodo máximo de dos años, con el único propósito de facilitar el alquiler de un inmueble dentro de dicho departamento.

La convocatoria fue aprobada mediante la Resolución Ministerial 231-2025-VIVIENDA, publicada en el diario El Peruano. El documento precisa que las viviendas colapsadas o inhabitables fueron validadas por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono BAE en 2025?

En el marco del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento asignó subsidios a familias afectadas por actos criminales durante el estado de emergencia. Los ciudadanos peruanos podrán verificar si forman parte de los potenciales beneficiarios —víctimas de actos criminales ocurridos durante el estado de emergencia— a través de la relación publicada en las páginas oficiales del MVCS (aquí) y del Fondo Mivivienda S.A. (aquí), en la sede de la Municipalidad de Trujillo y en el Centro de Atención Ciudadana del MVCS en La Libertad.

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo será la responsable de revisar que las viviendas consignadas en las solicitudes del BAE no figuren como colapsadas o inhabitables. Concluido este proceso, remitirá la lista definitiva de beneficiarios al Fondo Mivivienda S.A. en un plazo máximo de un día hábil, contado a partir de la fecha límite otorgada a la Municipalidad de Trujillo. Cabe precisar que el cómputo del bono se iniciará en la fecha en que cada beneficiario realice su primer cobro en el Banco de la Nación.

El subsidio, equivalente a S/500, podrá cobrarse cada mes en las ventanillas del Banco de la Nación por un periodo máximo de dos años. El MVCS advirtió, además, que quienes presenten sus solicitudes fuera del plazo establecido perderán automáticamente el derecho a acceder al beneficio.

