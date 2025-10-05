HOYSuscripcion LR Focus

Economía

No cobrarás el pago del Reintegro 4 de Fonavi 2025 sin este monto mínimo de aportes: consulta cuánto debes acreditar

Si eres fonavista o heredero, deberás cumplir con un monto mínimo de aportes para figurar en el Reintegro 4. Conoce cómo consultar tu Cerad y verifica si accedes al cobro en octubre de 2025.

El Cerad puede descargarse de forma gratuita desde la web oficial del Fonavi. Foto: composiciónLR/Andina/Sunat
El Cerad puede descargarse de forma gratuita desde la web oficial del Fonavi. Foto: composiciónLR/Andina/Sunat

Desde hace varias semanas, cientos de exaportantes al Fonavi han acudido al Banco de la Nación con la esperanza de cobrar el Reintegro 4, una nueva devolución parcial aprobada por la Comisión Ad Hoc. Sin embargo, no todos recibirán este beneficio: solo podrán hacerlo quienes hayan acreditado un monto mínimo de aportes al extinto fondo.

La Secretaría Técnica del Fonavi recordó que este reintegro corresponde exclusivamente a fonavistas que cumplan ciertos criterios de edad, discapacidad o condición terminal, así como a herederos de titulares fallecidos. No obstante, incluso cumpliendo con estas condiciones, no se incluirá en el padrón a quienes no hayan demostrado una cantidad mínima de aportes.

Fonavi 2025, Reintegro 4: ¿cuál es el monto mínimo de aportes a acreditar?

Para ser considerado en las devoluciones del Fonavi, como en este Reintegro 4, se requiere que el fonavista haya acreditado por lo menos S/40 en aportes. Así lo confirmaron fuentes de la Federación Nacional de Fonavistas del Perú (Fenaf Perú), quienes aclararon que el fondo no toma en cuenta valores menores para su reembolso.

Este monto mínimo funciona como un filtro para validar que el exaportante tuvo participación efectiva en el Fondo Nacional de Vivienda. Si bien muchas personas aseguran haber aportado durante años, el Estado solo devolverá lo que esté comprobado documentalmente. La falta de registros por parte del empleador o de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) puede significar la exclusión del padrón, a pesar de los años trabajados.

Por ejemplo, si una persona únicamente acreditó S/10, este valor no se considera para devolución y quedará fuera del Reintegro 4. En cambio, quienes hayan verificado S/100 o más mediante sus aportes, podrán cobrar lo que les corresponde, en función del monto registrado.

Reintegro 4, Fonavi 2025: ¿cómo verificar el monto?

Los fonavistas y sus herederos pueden revisar cuánto les corresponde cobrar a través del Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (Cerad). Este documento oficial consolida toda la información registrada del titular y es clave para acceder a los pagos.

La Secretaría Técnica del Fonavi mantiene habilitada una plataforma online para realizar esta consulta gratuita. Para acceder al Cerad, debes seguir estos pasos:

  1. Ingresar a la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi.
  2. Digitar tu número de DNI y año de nacimiento.
  3. Ingresar tu contraseña y completar el código captcha.
  4. Hacer clic en "Consultar Cerad".

En caso no cuentes con usuario, puedes acercarte a la sede ubicada en Jirón Carabaya 721, Cercado de Lima, de lunes a viernes. También puedes llamar al 640-8655 o comunicarte mediante la central Aló MAC 1800.

¿Quiénes cobran el Reintegro 4 de Fonavi en octubre 2025?

El Reintegro 4 prioriza a grupos vulnerables. Según lo dispuesto por la Comisión Ad Hoc, los beneficiarios incluyen a:

  • Fonavistas de 68 años o más.
  • Personas con discapacidad severa, enfermedad grave o en estado terminal.
  • Herederos de fonavistas fallecidos que hayan cumplido 89 años o más hasta el 31 de julio de 2025.

Los fonavistas que se encuentren en estos grupos y estén debidamente acreditados en el sistema podrán acercarse al Banco de la Nación con su DNI para realizar el cobro del Reintegro 4. Para el caso de herederos, se requiere presentar la documentación legal correspondiente que los identifique como sucesores legítimos.

Cabe señalar que este cuarto pago forma parte de las devoluciones parciales aprobadas por el Estado para compensar los aportes no retornados desde la disolución del Fonavi en 1998. Aunque aún no se ha publicado el cronograma final de octubre, se espera que los pagos continúen según la priorización establecida.

