Los cinco letras en la página del Fonavi indican el estado de inscripción del fonavista para cobrar la devolución. | Foto: composición LR/IA

Los adultos mayores que estuvieron inscritos en el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) recibieron una buena noticia el 28 de agosto de 2025, cuando se confirmó la aprobación del Reintegro 4. Desde esa fecha, miles de fonavistas han recuperado sus aportes tras varios años de espera.

Sin embargo, miles de personas todavía no pueden cobrar su dinero debido a que no han sido incluidas en los padrones aprobados por la Comisión Ad Hoc. Para saber si próximamente formarán parte de una lista, los adultos mayores deben revisar la página del Fonavi para identificar el estado de inscripción.

¿Qué significan las letras A, B, C, D y E en la página del Fonavi?

Antes de ser incluido en una lista o grupo de reintegro, el fonavista debe cumplir con unos requisitos. El avance de este proceso se ordena por cinco letras, las cuales son asignadas por la plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (clic aquí). A continuación, te mostramos los significados de cada uno de estos códigos.

Letras A: quienes trabajaron en empresas extintas y no se jubilaron deben dirigirse a la ONP para pedir una acreditación anticipada de sus aportes. Tras verificar la información, la entidad emitirá una resolución que reconoce un determinado período, que es automáticamente válido para la Comisión Ad Hoc.

Letra B: la información proporcionada por el exempleador del fonavista se está verificando. En caso de confirmarse, la Secretaría Técnica evalúa la inclusión en un futuro padrón. La letra B asegura el futuro cobro de aportes.

Letra C: el exempleador del fonavista no ha enviado la información correspondiente para ser revisada por la Secretaría Técnica. Por ello, el exaportante debe comunicarse con él y solicitar que envíe los datos.

Letra D: la información del formulario 1 relacionada con el empleador necesita ser corregida porque no está completa correctamente. Es posible que los datos estén mal completados, que la empresa en la que el fonavista declaró haya desaparecido o que todavía no se haya jubilado.

Letra E: el exempleador ha enviado la información a la Secretaría Técnica, la cual confirma su recepción. El fonavista está en proceso de ser incluido en un padrón.

¿Quiénes son beneficiarios de Reintegro 4 del Fonavi?

Los fonavistas con 68 años como mínimo, con discapacidad o enfermedad grave o terminal fueron incluidos en el cuarto grupo de Reintegro a fines de agosto de 2025. Los herederos de exaportantes fallecidos con 89 años o más hasta el 31 de julio de este año también pueden cobrar los aportes en el Banco de la Nación, según la resolución administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625.

