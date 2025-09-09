HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     
EN VIVO

🔴 PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO FECHA 18 ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS - MUNDIAL 2026

Economía

El significado de las letras A, B, C, D y E en la página oficial del Fonavi para saber si eres beneficiario de cobrar aportes en 2025

La información en el sitio web del Fondo Nacional de Vivienda permite determinar el avance de la inclusión del beneficiario para formar parte de un futuro padrón.

Los cinco letras en la página del Fonavi indican el estado de inscripción del fonavista para cobrar la devolución.
Los cinco letras en la página del Fonavi indican el estado de inscripción del fonavista para cobrar la devolución. | Foto: composición LR/IA

Los adultos mayores que estuvieron inscritos en el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) recibieron una buena noticia el 28 de agosto de 2025, cuando se confirmó la aprobación del Reintegro 4. Desde esa fecha, miles de fonavistas han recuperado sus aportes tras varios años de espera.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Sin embargo, miles de personas todavía no pueden cobrar su dinero debido a que no han sido incluidas en los padrones aprobados por la Comisión Ad Hoc. Para saber si próximamente formarán parte de una lista, los adultos mayores deben revisar la página del Fonavi para identificar el estado de inscripción.

PUEDES VER: Reintegro 4 Fonavi: ¿cómo podré saber el monto exacto para cobrar en el Banco de la Nación si resulto ser beneficiario?

lr.pe

¿Qué significan las letras A, B, C, D y E en la página del Fonavi?

Antes de ser incluido en una lista o grupo de reintegro, el fonavista debe cumplir con unos requisitos. El avance de este proceso se ordena por cinco letras, las cuales son asignadas por la plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (clic aquí). A continuación, te mostramos los significados de cada uno de estos códigos.

  • Letras A: quienes trabajaron en empresas extintas y no se jubilaron deben dirigirse a la ONP para pedir una acreditación anticipada de sus aportes. Tras verificar la información, la entidad emitirá una resolución que reconoce un determinado período, que es automáticamente válido para la Comisión Ad Hoc.
  • Letra B: la información proporcionada por el exempleador del fonavista se está verificando. En caso de confirmarse, la Secretaría Técnica evalúa la inclusión en un futuro padrón. La letra B asegura el futuro cobro de aportes.
  • Letra C: el exempleador del fonavista no ha enviado la información correspondiente para ser revisada por la Secretaría Técnica. Por ello, el exaportante debe comunicarse con él y solicitar que envíe los datos.
  • Letra D: la información del formulario 1 relacionada con el empleador necesita ser corregida porque no está completa correctamente. Es posible que los datos estén mal completados, que la empresa en la que el fonavista declaró haya desaparecido o que todavía no se haya jubilado.
  • Letra E: el exempleador ha enviado la información a la Secretaría Técnica, la cual confirma su recepción. El fonavista está en proceso de ser incluido en un padrón.

PUEDES VER: ¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

lr.pe

¿Quiénes son beneficiarios de Reintegro 4 del Fonavi?

Los fonavistas con 68 años como mínimo, con discapacidad o enfermedad grave o terminal fueron incluidos en el cuarto grupo de Reintegro a fines de agosto de 2025. Los herederos de exaportantes fallecidos con 89 años o más hasta el 31 de julio de este año también pueden cobrar los aportes en el Banco de la Nación, según la resolución administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Fonavi: estos beneficiarios del Reintegro 4 cobran la devolución de aportes durante septiembre de 2025, vía Banco de la Nación

Fonavi: estos beneficiarios del Reintegro 4 cobran la devolución de aportes durante septiembre de 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Reintegro 4 Fonavi: ¿cómo podré saber el monto exacto para cobrar en el Banco de la Nación si resulto ser beneficiario?

Reintegro 4 Fonavi: ¿cómo podré saber el monto exacto para cobrar en el Banco de la Nación si resulto ser beneficiario?

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Vuelve Pasteurina: la clásica gaseosa peruana reaparece tras 20 años con su tradicional sabor a hierbaluisa

Vuelve Pasteurina: la clásica gaseosa peruana reaparece tras 20 años con su tradicional sabor a hierbaluisa

LEER MÁS
Ya no necesitas clave de 6 dígitos en 2025 en Yape: aplicación implementa nuevos métodos de ingreso en 2025 , ¿cuáles son y cómo activarlas?

Ya no necesitas clave de 6 dígitos en 2025 en Yape: aplicación implementa nuevos métodos de ingreso en 2025 , ¿cuáles son y cómo activarlas?

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: nueva protesta busca presionar al Congreso para agilizar liberación de fondos de pensiones

Retiro AFP 2025: nueva protesta busca presionar al Congreso para agilizar liberación de fondos de pensiones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Economía

Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

Vuelve Pasteurina: la clásica gaseosa peruana reaparece tras 20 años con su tradicional sabor a hierbaluisa

Precio del dólar en Perú HOY, martes 9 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota