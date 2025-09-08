Fonavi: estos son los beneficiarios del Reintegro 4 que cobran la devolución de aportes en septiembre de 2025, vía Banco de la Nación

El Fonavi presentó la lista de beneficiarios que cobran el Reintegro 4 en las agencias del Banco de la Nación. | Foto: Composición LR/Andina.

El Fonavi presentó la lista de beneficiarios que cobran el Reintegro 4 en las agencias del Banco de la Nación. | Foto: Composición LR/Andina.

El Fonavi inició el pago del Reintegro 4 para alrededor de 73.000 adultos mayores que aportaron al Fondo Nacional de Vivienda durante muchos años. Precisamente, durante el mes de septiembre, siguen haciendo cobro de la devolución de aportes en las agencias del Banco de la Nación.

En esa línea, la resolución publicada en el diario El Peruano, especifica la lista de beneficiarios que han sido incluidos para este padrón. Incluso, se ha considerado a los fonavistas que han fallecido y cuyos deudos podrán hacer el cobro respectivo.

Reintegro 4 del Fonavi: ¿quiénes son los beneficiarios que cobran la devolución de aportes?

El Reintegro 4 está aprobado bajo la resolución administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625, esta ley oficializa el pago de la devolución de aportes a los fonavistas, por lo que, se establece una lista de beneficiarios a nivel nacional.

Los adultos mayores o iguales a 68 años de edad, con discapacidad o enfermedad grave, o terminal, forman parte de este nuevo padrón. Asimismo, se agrupa a los fonavistas fallecidos que tuvieron 89 años o más hasta el 31 de julio del año 2025, de estos últimos titulares, podrán acceder a cobrar los herederos.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Reintegro 4 del Fonavi?

Los fonavistas pueden hacer la consulta sobre si están incluidos en el padrón del Reintegro 4 para que cobren en el Banco de la Nación. Así lo puedes verificar solo con tu DNI:

Ingresar a la web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi .

. Ir a la opción 4, denominada 'Consulte AQUÍ si es beneficiario del Cuarto Grupo, Reintegro - Agosto 2025'.

En tipo de documento, seleccionar cualquiera de las opciones disponibles.

Digitar el número de Documento Nacional de Identidad.

Colocar el código captcha.

Clic en consultar.

¿Cuándo se creó el Fonavi?

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), fue creado en el Perú durante el 19 de julio del año 1979, tuvo como finalidad financiar la edificación de viviendas, servicios esenciales e infraestructura para los trabajadores. Este fondo se nutría de aportes mensuales obligatorios descontados directamente de los sueldos de empleados del sector público y privado.