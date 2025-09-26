Fonavi activa el CERAD del Reintegro 4: beneficiarios pueden consultar el monto exacto que cobran en el Banco de la Nación 2025

El Fonavi ya habilitó la plataforma que permite a los fonavistas revisar el monto exacto que les corresponde cobrar de la devolución de aporte. El Cerad (Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista) permite al beneficiario del Reintegro 4, verificar el monto que podrá cobrar en el Banco de la Nación.

En esa línea, a pesar de que el padrón del Reintegro 4 ya está siendo cobrado, los beneficiarios pueden constatar a través del Cerad que el monto que cobraron es el que les corresponde. La Secretaría Técnica del Fonavi tiene el link oficial para descargar el Cerad totalmente gratis.

Cerad del Fonavi 2025: así puedes verificar cuánto te corresponde recibir del Reintegro 4

Ingresa a la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi: clic aquí.

Coloca tu usuario (número de DNI y año de nacimiento), luego tu contraseña.

Escribe el código captcha y haz clic en 'Consultar Cerad'.

Si no cuentas con tu usuario, puedes acercarte de manera presencial a Jirón Carabaya 721, Cercado de Lima (De lunes a viernes). Además, puedes llamar a la Plataforma Única de Atención Virtual: 640 - 8655 o Aló MAC 1800.

Reintegro 4 del Fonavi: ¿quiénes son los beneficiarios?

Los beneficiarios del Reintegro 4 con aquellos adultos mayores o iguales a 68 años de edad, con discapacidad o enfermedad grave, o terminal, forman parte de este nuevo padrón. Asimismo, se agrupa a los fonavistas fallecidos que tuvieron 89 años o más hasta el 31 de julio del año 2025, de estos últimos titulares, podrán acceder a cobrar los herederos.

Reintegro 4: estos beneficiarios cobran en el Banco de la Nación

Ingresar a la web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi .

. Ir a la opción 4, denominada 'Consulte AQUÍ si es beneficiario del Cuarto Grupo, Reintegro - Agosto 2025'.

En tipo de documento, seleccionar cualquiera de las opciones disponibles.

Digitar el número de Documento Nacional de Identidad.

Colocar el código captcha.

Clic en consultar.

Devolución Fonavi: ¿cómo cobrar el Reintegro?

Luego de consultar el padrón de beneficiarios en la página web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi y el titular verifica que sí´es beneficiario, deberá acudir con su DNI a las agencias del Banco de la Nación. Para el caso de los titulares fallecidos, los herederos deben tener en cuenta la documentación requerida para cobrar el Reintegro 4.