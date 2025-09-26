HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Fonavi activa el CERAD del Reintegro 4: beneficiarios pueden consultar el monto exacto que cobran en el Banco de la Nación 2025

El Fonavi habilitó una plataforma para que los fonavistas conozcan el monto a cobrar de sus aportes. El Cerad permite verificar el monto exacto del Reintegro 4 en el Banco de la Nación.

Fonavistas beneficiarios del Reintegro 4 ya pueden consultar el CERAD 2025.
Fonavistas beneficiarios del Reintegro 4 ya pueden consultar el CERAD 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

El Fonavi ya habilitó la plataforma que permite a los fonavistas revisar el monto exacto que les corresponde cobrar de la devolución de aporte. El Cerad (Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista) permite al beneficiario del Reintegro 4, verificar el monto que podrá cobrar en el Banco de la Nación.

En esa línea, a pesar de que el padrón del Reintegro 4 ya está siendo cobrado, los beneficiarios pueden constatar a través del Cerad que el monto que cobraron es el que les corresponde. La Secretaría Técnica del Fonavi tiene el link oficial para descargar el Cerad totalmente gratis.

PUEDES VER: Fonavi 2025: estas listas y grupos de reintegro ya pueden ser cobradas por fonavistas del Perú en el Banco de la Nación solo con su DNI

Cerad del Fonavi 2025: así puedes verificar cuánto te corresponde recibir del Reintegro 4

  • Ingresa a la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi: clic aquí.
  • Coloca tu usuario (número de DNI y año de nacimiento), luego tu contraseña.
  • Escribe el código captcha y haz clic en 'Consultar Cerad'.

Si no cuentas con tu usuario, puedes acercarte de manera presencial a Jirón Carabaya 721, Cercado de Lima (De lunes a viernes). Además, puedes llamar a la Plataforma Única de Atención Virtual: 640 - 8655 o Aló MAC 1800.

Reintegro 4 del Fonavi: ¿quiénes son los beneficiarios?

Los beneficiarios del Reintegro 4 con aquellos adultos mayores o iguales a 68 años de edad, con discapacidad o enfermedad grave, o terminal, forman parte de este nuevo padrón. Asimismo, se agrupa a los fonavistas fallecidos que tuvieron 89 años o más hasta el 31 de julio del año 2025, de estos últimos titulares, podrán acceder a cobrar los herederos.

Reintegro 4: estos beneficiarios cobran en el Banco de la Nación

Devolución Fonavi: ¿cómo cobrar el Reintegro?

Luego de consultar el padrón de beneficiarios en la página web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi y el titular verifica que sí´es beneficiario, deberá acudir con su DNI a las agencias del Banco de la Nación. Para el caso de los titulares fallecidos, los herederos deben tener en cuenta la documentación requerida para cobrar el Reintegro 4.

