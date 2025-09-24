HOYSuscripcion LR Focus

Fonavi 2025: estas listas y grupos de reintegro ya pueden ser cobradas por fonavistas del Perú en el Banco de la Nación solo con su DNI

Los exaportantes al Fonavi que no han cobrado sus aportes pueden hacerlo sin fecha límite, siempre y cuando estén habilitados en las listas o grupos de reintegro disponibles.

Fonavistas del Perú puedan ver si cobran la devolución de aportes en 2025.
Fonavistas del Perú puedan ver si cobran la devolución de aportes en 2025.

Miles de fonavistas en Perú ya han cobrado el Reintegro 4, este último padrón ha sido aprobado en agosto de 2025 y beneficia a un promedio de 70.000 adultos mayores que aportaron al extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

En esa línea, es importante precisar que los fonavistas que aún no han cobrado la devolución de aportes del Fonavi pueden hacerlo cuando requieran debido a que no existe una fecha máxima o límite. Sin embargo, deben tener en cuenta si están habilitados dentro de alguna lista o grupo de reintegro.

PUEDES VER: Reintegro 4: herederos del Fonavi cobran con estos documentos durante septiembre de 2025, vía Banco de la Nación

Fonavi: consulta las listas y grupos de reintegro habilitados para cobrar en 2025

En 2025, El Fonavi tiene aprobada 21 Listas y 4 grupos de reintegro: Reintegro 1, Reintegro 2 y Reintegro 3 y Reintegro 4, estos padrones pueden ser cobradas a través del Banco de la Nación. Por lo que, los adultos mayores que aportaron al Fonavi y aún no han cobrado pueden consultar si están incluidos en lista. 

¿Cómo saber si puedo cobrar enl Fonavi en 2025?

La Secretaría Técnica del Fonavi cuenta con una plataforma virtual y gratuita para que los fonavistas hagan sus respectivas consultas solo con su DNI:

  • Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (clic aquí).
  • Luego, ingresa tu número de DNI (existen otros documentos por si no tiene el DNI).
  • Luego debe ingresar el código captcha.
  • Y al finalizar en 'Consultar'.

Reintegro 4 del Fonavi: consulta si estás en este padrón

¿Qué fue el Fonavi?

El Fonavi, o Fondo Nacional de Vivienda, fue un sistema implementado en Perú para recaudar fondos destinados a proyectos de vivienda social. Esta iniciativa buscaba ayudar a los ciudadanos de menores recursos a acceder a viviendas adecuadas y asequibles.

