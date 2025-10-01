Indecopi multa a Cineplanet con S/16.000 por impedir que cliente ingresara con hamburguesas a sus salas

Indecopi impuso una multa a Cineplanet de S/16.000 por no dejar ingresar a usuario con dos hamburguesas. | Foto: Composición LR/ Andina/ Forbes Perú

Indecopi impuso una multa a Cineplanet de S/16.000 por no dejar ingresar a usuario con dos hamburguesas. | Foto: Composición LR/ Andina/ Forbes Perú

La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi en Piura sancionó a Cineplanet con una multa de S/ 16.000 por impedir que un cliente ingresara a sus salas con dos hamburguesas. La entidad consideró que la cadena de cines vulneró los principios de razonabilidad y proporcionalidad al aplicar esta restricción.

El caso fue presentado por el ciudadano Aníbal Monzón, a quien se le negó el ingreso con los alimentos pese a que, según el análisis de Indecopi, eran semejantes a los panes con hot dog que se ofrecen en las propias confiterías de la empresa. La resolución estableció que la similitud de productos no depende únicamente de la marca, sino también de factores como los ingredientes, la presentación, el tamaño y las condiciones de consumo.

Resolución N.° 688-2025/INDECOPI-PIU: ¿qué dice el fallo de Indecopi sobre Cineplanet?

De acuerdo con el fallo, la restricción aplicada no solo afectó al denunciante, sino también a otros usuarios en situaciones similares. Por ello, se concluyó que Cineplanet actuó de manera restrictiva al no permitir el acceso con alimentos que cumplían con características equivalentes a los que la cadena vende en sus locales.

La resolución N.° 688-2025/INDECOPI-PIU advierte que las empresas no pueden aplicar medidas arbitrarias contra los consumidores y que deben garantizar un trato justo. El criterio fijado por la comisión podría convertirse en un precedente para modificar las políticas de ingreso de alimentos en cines y otros establecimientos de entretenimiento.

Cineplanet aún puede apelar sanción

La sanción fue dictada en primera instancia, por lo que Cineplanet puede apelar dentro del plazo de 15 días hábiles. De confirmarse la decisión en instancias superiores, el caso marcaría un precedente de cumplimiento obligatorio en la defensa de los derechos de los consumidores.