Economía

Indecopi multa a Cineplanet con S/16.000 por impedir que cliente ingresara con hamburguesas a sus salas

El caso reveló que las hamburguesas eran similares a productos ofrecidos por Cineplanet. Indecopi sentenció que la restricción afectó no solo al denunciante, sino también a otros clientes.

Foto: Composición LR/ Andina/ Forbes Perú

La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi en Piura sancionó a Cineplanet con una multa de S/ 16.000 por impedir que un cliente ingresara a sus salas con dos hamburguesas. La entidad consideró que la cadena de cines vulneró los principios de razonabilidad y proporcionalidad al aplicar esta restricción.

El caso fue presentado por el ciudadano Aníbal Monzón, a quien se le negó el ingreso con los alimentos pese a que, según el análisis de Indecopi, eran semejantes a los panes con hot dog que se ofrecen en las propias confiterías de la empresa. La resolución estableció que la similitud de productos no depende únicamente de la marca, sino también de factores como los ingredientes, la presentación, el tamaño y las condiciones de consumo.

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Resolución N.° 688-2025/INDECOPI-PIU: ¿qué dice el fallo de Indecopi sobre Cineplanet?

De acuerdo con el fallo, la restricción aplicada no solo afectó al denunciante, sino también a otros usuarios en situaciones similares. Por ello, se concluyó que Cineplanet actuó de manera restrictiva al no permitir el acceso con alimentos que cumplían con características equivalentes a los que la cadena vende en sus locales.

La resolución N.° 688-2025/INDECOPI-PIU advierte que las empresas no pueden aplicar medidas arbitrarias contra los consumidores y que deben garantizar un trato justo. El criterio fijado por la comisión podría convertirse en un precedente para modificar las políticas de ingreso de alimentos en cines y otros establecimientos de entretenimiento.

Empresa peruana vence a Puma en batalla legal por registro de logo con silueta de lobo: esto dijo Indecopi

Cineplanet aún puede apelar sanción

La sanción fue dictada en primera instancia, por lo que Cineplanet puede apelar dentro del plazo de 15 días hábiles. De confirmarse la decisión en instancias superiores, el caso marcaría un precedente de cumplimiento obligatorio en la defensa de los derechos de los consumidores.

