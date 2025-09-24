La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi declaró fundada la denuncia presentada por Disney Enterprises Inc. contra la empresa Importaciones Mariely S.A.C., tras comprobarse que ingresó al Perú mercancía con reproducciones no autorizadas de personajes como Mickey Mouse, Elsa, Anna, Olaf, Blanca Nieves, Cenicienta, Ariel, entre otros. Según el expediente N.° 004048-2024/DDA, al que tuvo acceso La República, la compañía importó una serie de productos con obras artísticas registradas a nombre de Disney, infringiendo así el derecho patrimonial de importación establecido en la Ley sobre el Derecho de Autor.

Como consecuencia, el órgano rector impuso a la empresa una multa de más de S/150.000. Además, se ordenó el cese del uso de los productos cuestionados y se dispuso su incautación, al haberse acreditado que las obras artísticas fueron reproducidas sin autorización.

Disney denuncia a empresa peruana por importar sin autorización productos de la marca

El 25 de octubre de 2024, Disney denunció ante Indecopi que Importaciones Mariely S.A.C. habría importado sin autorización reproducciones de productos de 34 obras artísticas de Disney, entre los que destacan Mickey Mouse, Pluto, los aliens de Toy Story, Blancanieves y Elsa, con la finalidad de comercializarlos en Perú.

El conglomerado estadounidense indicó que la empresa peruana estaría incurriendo en infracción en contra de los derechos patrimoniales de la denunciante y solicitó el cese del uso de los productos denunciados, la entrega de estos al titular de los derechos, el pago de los costos del procedimiento, así como la aplicación de una multa.

Indecopi multa a empresa peruana con más de S/150.000, tras denuncia de Disney

Mediante el Memorándum N° 1257-2024-DFI/INDECOPI, del 4 de diciembre de 2024, la Dirección de Fiscalización del Indecopi incautó 25.200 productos que reproducían personajes de Disney, siendo la mayoría juguetes pinball. El Indecopi señaló que la empresa habría buscado con la venta de los productos un beneficio ilícito de S/16.405 y calculó una multa de 28,97 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/154 963.70.

En la resolución N° 337-2025/CDA-INDECOPI se detalla que los bienes incautados fueron entregados a Disney Enterprises Inc. Asimismo, se determinó que la empresa denunciada pague las costas de los procedimientos. A pesar de que, durante el procedimiento, la entidad reguladora llamó a Importaciones Mariely S.A.C. para que presente sus descargos sobre la demanda, la importadora no presentó argumentos. La República también intentó comunicarse con la empresa, pero hasta la publicación de este informe no obtuvo respuesta alguna.