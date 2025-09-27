Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

La subasta de Indecopi se desarrollará el 30 de septiembre a las 2 de la tarde | Foto: Andina/Composición LR

La subasta de Indecopi se desarrollará el 30 de septiembre a las 2 de la tarde | Foto: Andina/Composición LR

El Indecopi anunció la realización de nuevas subastas públicas en distintas regiones del país, en las que se ofertarán diversos inmuebles como casas, departamentos, terrenos, locales comerciales y estacionamientos. Los bienes que integran estas convocatorias provienen de procesos de embargo a empresas y personas que no cumplieron con el pago de multas o que fueron sancionadas por infringir derechos vinculados a consumidores, propiedad intelectual y libre competencia.

Las subastas constituyen una oportunidad para adquirir propiedades con precios base accesibles, que parten desde los S/7.174 en el caso de una vivienda en Huancavelica. Entre las opciones disponibles también figuran lotes en Tacna, predios en Apurímac, departamentos en Lima y espacios de estacionamiento en diferentes ciudades, todos inscritos en registros públicos.

Lista de inmuebles en subasta: casas, departamentos, terrenos y estacionamientos

En la primera convocatoria destacan viviendas, terrenos y locales con valores de tasación que van desde los S/10.760 hasta más de S/5 millones, según los catastros oficiales. Por ejemplo, en Lima se incluyen departamentos en distritos como San Miguel, Surco y Comas, con precios base que oscilan entre los S/84.223 y los S/866.763. Asimismo, se ofertan casas en Carabayllo, Ventanilla y San Juan de Lurigancho, además de terrenos rústicos en Moquegua y Tacna. Para conocer la información completa, puedes seguir el siguiente enlace.

En la segunda convocatoria se añaden lotes de estacionamiento en la urbanización Laguna Azul de Sama, Tacna, con tasaciones de S/20.194 y precios base desde S/11.443. También se rematarán terrenos de hasta 400 m² en la zona de Viñani, Tacna, así como casas ubicadas en Ucayali y propiedades en Pucallpa. Entre los bienes más destacados está una vivienda en Huancavelica, cuyo precio inicial de subasta se fijó en S/7.174, el más bajo de la lista.

Requisitos y condiciones para participar en los remates de Indecopi

Los interesados en participar deberán asistir a las subastas portando su DNI o carnet de extranjería, y presentar un oblaje equivalente al 10% del valor de tasación del bien, en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi. Este monto se devuelve en caso el postor no resulte adjudicatario.

El ganador de un remate está obligado a cancelar el saldo del precio de adjudicación en un plazo máximo de tres días hábiles, además de abonar los honorarios del martillero público y las tasas registrales correspondientes. Una vez formalizado el pago, el ejecutor coactivo ordenará levantar los gravámenes o cargas que pudieran pesar sobre la propiedad, salvo anotaciones judiciales de demanda.