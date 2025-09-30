HOYSuscripcion LR Focus

Economía

¿Se podrá cobrar más de S/21.400 durante el retiro de AFP? Expertos explican cómo los afiliados recibirían las 4 UIT

La SBS publicó el reglamento con las fechas de los desembolsos correspondientes al octavo retiro AFP. En particular, la norma precisa que los montos dependen de la UIT vigente a la hora del depósito.

El octavo retiro de fondos de las AFP se realizarán en cuatro pagos mensuales de una UIT cada uno.
El octavo retiro de fondos de las AFP se realizarán en cuatro pagos mensuales de una UIT cada uno. | Foto: IA

A través de la Ley N° 32445, el Congreso del Perú autorizó un nuevo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en septiembre de 2025. De esta manera, millones de trabajadores inscritos en el Sistema Privado de Pensiones accederán a cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que actualmente equivalen a S/21.400.

Sin embargo, los afiliados podrían recibir un monto mayor. La Resolución N° 03444-2025 de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) señala lo siguiente: 'el valor de la UIT que se encuentre vigente a la fecha de la presentación de la solicitud por parte del afiliado'. Por tanto, se proyecta que los beneficiarios del octavo retiro puedan desembolsar más de S/21.400, debido a que la UIT se modifica cada año.

¿Qué deben hacer los afiliados para cobrar más de S/21.400 en el retiro AFP?

El monto exacto que cobren los afiliados dependerá del cronograma de pagos que establezcan las administradoras. En los procesos anteriores, se utilizó el último dígito del DNI para ordenar las fechas de pago. Así, los beneficiarios que puedan solicitar el retiro desde el 21 de octubre recibirán su dinero entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. "En vez de acceder a S/21.400, podrían recibir más. Todo depende de la UIT vigente en ese momento", indicó Omar Larios, docente de la UPC, en una entrevista para La República.

Además, existe la posibilidad de que muchos trabajadores no hayan realizado el trámite en la primera fecha establecida, por lo que las AFP contemplarían un último plazo. Los rezagados tendrían otra oportunidad para gestionar el desembolso de sus fondos previsionales. "Luego habrá un cronograma para los que no solicitaron y podrán pedirlo hasta el 19 de enero", comentó Jorge Carillo Acosta, profesor de la Pacífico Business School, para este medio.

De este modo, ambos especialistas subrayaron que, si el afiliado manda la solicitud de retiro de fondos en enero del próximo año, los cuatro abonos tendrán, como límite, el valor de la UIT de 2026, lo que se espera que sea muy superior a los S/21.400. En este caso, los meses de los depósitos serían entre febrero y mayo.

¿Qué tan probable es que aumente la UIT en 2026?

Las expectativas sugieren que la Unidad Impositiva Tributaria aumentará el próximo año, debido a que es la tendencia que ha seguido desde hace décadas. "Como históricamente ocurre, la UIT sube cada año. A veces sube S/50 nada más, cuando hay poca inflación, a veces sube S/350, como ocurrió hace poco", sostuvo Carrillo Acosta.

El incremento general de precios y el costo de vida juegan un papel esencial para determinar el importe de la UIT. En los primeros 8 meses del año, Perú ha registrado un inflación baja. No obstante, se espera que este indicador aumente, por lo menos, S/50, ya que este ha sido el mínimo en años anterior. No obstante, en 2003 fue la única vez que su valor se mantuvo igual.

AñoValor de la UITAumento de la UITInflación anual nacional
2016S/3.950S/1003,34%
2017S/4.050S/1001,50%
2018S/4.150S/1002,48%
2019S/4.200S/501,88%
2020S/4.300S/1002,15%
2021S/4.400S/1006,99%
2022S/4.600S/2008,56%
2023S/4.950S/3503,41%
2024S/5.150S/2001,90%
2025S/5.350S/200-

