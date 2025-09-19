El Sistema Privado de Pensiones en Perú está compuesto por cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). | Foto: IA

El Sistema Privado de Pensiones en Perú está compuesto por cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). | Foto: IA

El Congreso en Perú autorizó que los trabajadores adscritos al Sistema Privado de Pensiones puedan acceder a sus fondos tras la aprobación del octavo retiro el pasado jueves 17 de septiembre. Aunque todavía falta que el gobierno estipule el reglamento correspondiente, los afiliados esperan con ansias la recuperación de su dinero.

El trámite para solicitar el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) se realiza a través de los canales de atención de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a la que el trabajador está inscrito. Para ello, los afiliados pueden utilizar su documento de identidad.

¿Cómo puedo saber en qué AFP estoy en 2025?

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones pueden consultar la página de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para identificar a qué AFP pertenecen. Así, pueden seguir esta guía con pasos sencillos:

Ingresar a Servicio SBS en línea (clic aquí). Seleccionar el apartado 'Constancia de Afiliación AFP'. Escoger tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, pasaporte, CPP) Ingresar el número del documento de identidad. Ingresar la contraseña. Hacer clic en 'Iniciar sesión'.

De este modo, el trabajador puede conocer en qué administradora está inscrito en el apartado 'Datos del afiliado', la cual podría ser Hábitat, Prima, Profuturo o Integra. Además, tiene a la mano más información, como su código y, en especial, puede descargar la constancia de afiliación AFP.

¿Cuándo iniciará el octavo retiro AFP?

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, señaló en una rueda de prensa en el Congreso que el retiro de fondos de la AFP podría iniciar en noviembre de 2025. Dicho esto, los afiliados podrán cobrar como máximo 1 UIT por mes hasta febrero de 2025 para completar los S/21.400.

