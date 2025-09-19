HOYSuscripcion LR Focus

Economía

¿En qué AFP estoy afiliado? Consulta con tu DNI si estás en Integra, Prima, Habitat o Profuturo antes del nuevo retiro en 2025

Los trabajadores del Sistema Privado de Pensiones podrán retirar hasta S/21.400 gracias al octavo retiro aprobado por el Congreso. Para ello, deben conocer en qué AFP están afiliados.

El Sistema Privado de Pensiones en Perú está compuesto por cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El Sistema Privado de Pensiones en Perú está compuesto por cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). | Foto: IA

El Congreso en Perú autorizó que los trabajadores adscritos al Sistema Privado de Pensiones puedan acceder a sus fondos tras la aprobación del octavo retiro el pasado jueves 17 de septiembre. Aunque todavía falta que el gobierno estipule el reglamento correspondiente, los afiliados esperan con ansias la recuperación de su dinero.

El trámite para solicitar el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) se realiza a través de los canales de atención de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a la que el trabajador está inscrito. Para ello, los afiliados pueden utilizar su documento de identidad.

PUEDES VER: ¿Qué hacen las AFP con el dinero que aportamos cada mes? Esto dice un experto en finanzas: "Todas tienen riesgo"

¿Cómo puedo saber en qué AFP estoy en 2025?

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones pueden consultar la página de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para identificar a qué AFP pertenecen. Así, pueden seguir esta guía con pasos sencillos:

  1. Ingresar a Servicio SBS en línea (clic aquí).
  2. Seleccionar el apartado 'Constancia de Afiliación AFP'.
  3. Escoger tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, pasaporte, CPP)
  4. Ingresar el número del documento de identidad.
  5. Ingresar la contraseña.
  6. Hacer clic en 'Iniciar sesión'.

De este modo, el trabajador puede conocer en qué administradora está inscrito en el apartado 'Datos del afiliado', la cual podría ser Hábitat, Prima, Profuturo o Integra. Además, tiene a la mano más información, como su código y, en especial, puede descargar la constancia de afiliación AFP.

PUEDES VER: Retiro AFP 2025 fue aprobado por el Congreso: afiliados podrán acceder hasta S/21.400 de sus fondos

lr.pe

¿Cuándo iniciará el octavo retiro AFP?

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, señaló en una rueda de prensa en el Congreso que el retiro de fondos de la AFP podría iniciar en noviembre de 2025. Dicho esto, los afiliados podrán cobrar como máximo 1 UIT por mes hasta febrero de 2025 para completar los S/21.400.

