Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino
Economía

Aprobaron el octavo retiro AFP 2025: ¿cuáles son las fechas posibles para retirar hasta 4 UIT de mi fondo de pensiones?

El Gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley que habilita un octavo retiro extraordinario de fondos de pensiones, permitiendo a los afiliados de la AFP acceder a S/21.400.

Se aprobó el octavo retiro de la AFP y muchos peruanos quieren saber las fechas tentativas para un posible retiro de su fondo de pensiones.
El Gobierno de Dina Boluarte promulgó, a través de el diario El Peruano, la ley que habilita un octavo retiro extraordinario de los fondos de pensiones. La medida permitirá a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) acceder hasta a 4 UIT, equivalente a S/21.400, de sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).

Tras su publicación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tendrá un plazo máximo de 30 días para establecer el reglamento operativo que definirá el procedimiento para presentar las solicitudes y concretar la entrega del dinero a los beneficiarios. A continuación presentaremos las posibles fechas de entrega para retirar hasta S/21.400 de mi AFP 2025.

¿Cuáles son las fechas posibles para retirar hasta S/21.400 de mi AFP 2025?

Muchos afiliados al Sistema Privado de Pensiones están atentos a la reciente a cualquier cronograma de plazos legales y fechas tentativas para el desembolso.

  • Promulgación de la ley: 20 de septiembre de 2025
  • Publicación del reglamento operativo por la SBS: Hasta 30 días calendario después de promulgada la ley, es decir, como fecha límite aproximadamente el 20 de octubre de 2025
  • Periodo para presentar la solicitud de retiro: 90 días calendario después de que el reglamento esté vigente
  • Primer retiro: 5 de noviembre de 2025 si se presenta la solicitud a tiempo y el trámite se inicia pronto
  • Segundo retiro: 5 de diciembre de 2025, 30 días después del primer retiro
  • Tercer retiro: 4 de enero de 2026, luego del segundo retiro
  • Cuarto retiro: 3 de febrero de 2026, tras el tercer retiro

¿Cómo saber a qué AFP me encuentro afiliado?

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones tienen la opción de ingresar a la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para verificar a qué AFP están adscritos. De esta manera, pueden hacerlo fácilmente siguiendo esta guía paso a paso:

  • Accede al servicio SBS en línea (clic aquí).
  • Dirígete a la sección “Constancia de Afiliación AFP”.
  • Elige el tipo de documento (DNI, carné de extranjería, pasaporte o CPP).
  • Ingresa el número de tu documento de identidad.
  • Escribe tu contraseña.
  • Haz clic en 'Iniciar sesión'.
