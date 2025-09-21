Se aprobó el octavo retiro de la AFP y muchos peruanos quieren saber las fechas tentativas para un posible retiro de su fondo de pensiones. | Foto: Gemini

Se aprobó el octavo retiro de la AFP y muchos peruanos quieren saber las fechas tentativas para un posible retiro de su fondo de pensiones. | Foto: Gemini

El Gobierno de Dina Boluarte promulgó, a través de el diario El Peruano, la ley que habilita un octavo retiro extraordinario de los fondos de pensiones. La medida permitirá a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) acceder hasta a 4 UIT, equivalente a S/21.400, de sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Tras su publicación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tendrá un plazo máximo de 30 días para establecer el reglamento operativo que definirá el procedimiento para presentar las solicitudes y concretar la entrega del dinero a los beneficiarios. A continuación presentaremos las posibles fechas de entrega para retirar hasta S/21.400 de mi AFP 2025.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Cuáles son las fechas posibles para retirar hasta S/21.400 de mi AFP 2025?

Muchos afiliados al Sistema Privado de Pensiones están atentos a la reciente a cualquier cronograma de plazos legales y fechas tentativas para el desembolso.

Promulgación de la ley: 20 de septiembre de 2025

Publicación del reglamento operativo por la SBS: Hasta 30 días calendario después de promulgada la ley, es decir, como fecha límite aproximadamente el 20 de octubre de 2025

Periodo para presentar la solicitud de retiro: 90 días calendario después de que el reglamento esté vigente

Primer retiro: 5 de noviembre de 2025 si se presenta la solicitud a tiempo y el trámite se inicia pronto

Segundo retiro: 5 de diciembre de 2025, 30 días después del primer retiro

Tercer retiro: 4 de enero de 2026, luego del segundo retiro

Cuarto retiro: 3 de febrero de 2026, tras el tercer retiro

¿Cómo saber a qué AFP me encuentro afiliado?

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones tienen la opción de ingresar a la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para verificar a qué AFP están adscritos. De esta manera, pueden hacerlo fácilmente siguiendo esta guía paso a paso: