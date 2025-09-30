HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Empleo en Perú: 44% de empresas no hará cambios y solo 15% reducirá personal al cierre del 2025

Mercado laboral no se contrae, pero tampoco despega con fuerza. Según encuesta de Manpower, el 39% de empleadores sí planea contratar. Energía y Manufactura son los sectores que lideran las contrataciones.

El 39% de las empresas en Perú planea contratar más personal en el último trimestre de 2025
El 39% de las empresas en Perú planea contratar más personal en el último trimestre de 2025

El mercado laboral peruano encara el último trimestre del año con un panorama marcado por la prudencia empresarial. Según la reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Perú, correspondiente a octubre–diciembre de 2025, la mayoría de los empleadores (44%) planea mantener sin cambios sus planillas en los próximos meses.

En contraste, el 39% de las compañías consultadas sí prevé aumentar su planilla laboral, mientras que solo un 15% considera realizar reducciones. Esta distribución refleja un escenario en el que predomina la estabilidad: más de ocho de cada diez empleadores no planean recortar personal, aunque la contratación sigue siendo un motor de crecimiento cauteloso.

El indicador central del estudio, la Tendencia Neta de Empleo, se ubica en +25% para el cuarto trimestre, con un incremento de un punto porcentual frente al periodo julio–septiembre (+24%). Este indicador se calcula restando el porcentaje de empleadores que anticipan despidos (15%) al de aquellos que proyectan nuevas contrataciones (39%). Un resultado positivo indica que habrá más empleos creados que eliminados.

Daniel Galdos, director comercial de ManpowerGroup Perú, explicó que las empresas "están experimentando un proceso de expansión, de crecimiento cauteloso, donde las grandes industrias están desarrollando proyectos multidisciplinarios que requieren más talentos". Por ello, la expectativa de empleo para el país se mantiene positiva.

Sectores que impulsarían contrataciones

El sector Energía lidera las intenciones de contratación con +31%, seguido de Manufactura (+27%), así como Finanzas y Bienes Raíces, Ciencias de la Vida y la Salud, y Tecnologías de la Información, todos con +24%. El sector Transportes, Logística y Automotriz también repunta, con una expectativa de +19%.

El informe señala que el 49% de los empleadores identifica como principal desafío atraer y retener candidatos calificados. Para un 35%, la prioridad es cubrir puestos técnicos complejos, mientras que un 32% apunta a mejorar la experiencia del candidato durante los procesos de selección.

En respuesta, las empresas ya aplican estrategias complementarias toda vez que un 37% ofrece oportunidades de capacitación, un 35% apuesta por un mayor balance entre vida personal y trabajo, y un 33% implementa horarios flexibles y reconocimiento al desempeño.

Regiones líderes

Entre las regiones con mayor intención de contratación destacan Cusco, Lambayeque y Ucayali, mientras que La Libertad y Piura muestran las expectativas más bajas para este último tramo del año.

Los desafíos económicos también influyen en las decisiones de reducción de personal en el Perú. Entre los empleadores que anticipan una disminución de su fuerza laboral en el cuarto trimestre de 2025, la baja demanda en los mercados aparece como el principal factor. Le siguen la necesidad de adaptarse a los cambios del entorno económico y los procesos de reestructuración o reducción de personal.

