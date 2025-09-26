HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Julio Velarde transmite calma: “Ya quisieran otros países grandes de América Latina la situación fiscal del Perú”

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú aseguró que el país tiene espacio para manejar sus cuentas, aunque insistió en que el próximo gobierno debe apostar por estabilidad política.

Julio Velarde intervino en la Cumbre Minera de PERUMIN. Foto: IIMP
Julio Velarde intervino en la Cumbre Minera de PERUMIN. Foto: IIMP

En su intervención en la Cumbre Minera de PERUMIN, Velarde destacó que el Perú mantiene una posición fiscal más favorable que la de varias economías de la región.

“Ya quisieran otros países grandes de América Latina la situación fiscal del Perú”, afirmó, al recordar que el déficit fiscal en Brasil alcanza el 8,5% de su PBI y en Colombia el 5,8%, mientras que en el caso peruano se ha establecido un techo de 2,5%.

“No quiero decir que estemos bien, pero para que llegue la imprudencia fiscal y se note con fuerza probablemente falte mucho”, sostuvo. En ese marco, recomendó a la próxima administración mantener la estabilidad como norte, fortalecer el servicio civil y conformar equipos de trabajo con objetivos claros.

“El BCRP funciona porque tiene una tarea definida: la estabilidad de precios. Todas las instituciones del Estado deberían tener un objetivo preciso”, apuntó.

Velarde también analizó el escenario internacional, marcado por las tensiones geopolíticas como la guerra entre Rusia y Ucrania y las medidas proteccionistas de Estados Unidos, cuyos aranceles promedian el 14%. A pesar de estas turbulencias, consideró improbable que el dólar pierda protagonismo en los próximos 15 años, pese a los esfuerzos de Rusia y China por impulsar otras divisas en el comercio internacional.

“Estados Unidos tiene mucha influencia en el mercado financiero y que el dólar se deje de usar será difícil”, explicó.

El titular del BCRP transmitió así un mensaje de calma, resaltando la solidez fiscal del Perú frente a sus pares regionales, pero al mismo tiempo subrayó que el reto hacia adelante será garantizar estabilidad política y económica para mantener esa ventaja.

Presidente del BCRP: sector minero necesita marcos regulatorios más simples para aprovechar su potencial

Perú logrará superávit comercial récord de US$30.000 millones en 2025

Julio Velarde confirmó que “hoy no” se ve en un nuevo periodo al mando del BCR y dio luces sobre quién sería su sucesor

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

Indecopi sanciona a Gloria con más de S/113.000 por competencia desleal: lanzó yogures con apariencia similar a Laive

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

Perú logrará superávit comercial récord de US$30.000 millones en 2025

Streamers de Kick en Perú deberán pagar impuestos a la Sunat por sus ingresos online: "La regla es general"

