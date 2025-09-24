InRetail confirma inclusión de Carlos Rodríguez Pastor en investigación preliminar por tragedia en Real Plaza Trujillo

Carlos Rodríguez Pastor, presidente del grupo Intercorp (que opera Real Plaza) fue notificado sobre su inclusión en investigación de Fiscalía.

InRetail Perú, grupo empresarial que opera el centro comercial Real Plaza, confirmó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que Carlos Rodríguez Pastor Persivale, principal accionista del grupo Intercorp y considerado hace dos años el hombre más rico del Perú, fue formalmente notificado por el Ministerio Público el 23 de septiembre sobre su inclusión en la investigación preliminar por la tragedia ocurrida en el centro comercial de Trujillo a inicios de año.

La confirmación figura en un escrito remitido a la SMV en respuesta a un oficio, donde se requería a la compañía precisar si Rodríguez Pastor y Fernando Zavala, CEO del grupo y expresidente del Consejo de Ministros (2016), habían sido incorporados a las diligencias fiscales.

En su comunicación, InRetail informó que Rodríguez Pastor fue notificado ese mismo día (23 de septiembre) con la disposición que lo incluye en la investigación preliminar. Por otro lado, Fernando Zavala, no ha recibido ninguna notificación formal del Ministerio Público a la fecha.

Inretail tiene la obligación legal de mantener informado al mercado sobre cualquier hecho en torno al caso Real Plaza Trujillo.

La empresa aclaró además que es "impreciso" sostener que en esta etapa se determine responsabilidad penal, pues la investigación preliminar únicamente evalúa si existen elementos suficientes para abrir una investigación preparatoria. Solo después de esa fase el fiscal podría decidir si formula acusación o archiva el caso.

El pronunciamiento de InRetail se dio en cumplimiento de un requerimiento de la SMV, que consideró que la información difundida en medios y redes sociales sobre la citación de Rodríguez Pastor y Zavala constituía un hecho de importancia para el mercado de valores.

La Intendencia de Supervisión de Conductas recordó que los emisores tienen la obligación de divulgar de forma veraz y oportuna cualquier circunstancia que pueda tener impacto económico, financiero o reputacional. En su oficio, la SMV indicó que la tragedia del Real Plaza Trujillo es "muy probablemente el hecho más relevante de todo el grupo económico de InRetail en lo que va del año" y que, por ello, toda la información vinculada debe ser difundida oficialmente.

Tragedia de Real Plaza en Trujillo

Recordemos que el 21 de febrero de 2025, el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo colapsó sobre decenas de personas, dejando seis muertos y más de 100 heridos. El centro comercial es operado por Real Plaza S.R.L., subsidiaria de InRetail, parte del grupo Intercorp.

En meses posteriores, la SMV requirió en diversas ocasiones a la empresa que informe al mercado sobre los avances del caso, al señalar que los impactos de la tragedia son de relevancia material. InRetail, sin embargo, había sostenido en anteriores respuestas que varios de esos pedidos "carecían de materialidad o relevancia" para la compañía, aunque cumplió con publicar los oficios como hechos de importancia.

Con la confirmación de su inclusión, Rodríguez Pastor se suma a la lista de investigados en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. El caso busca determinar posibles responsabilidades por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas vinculados al colapso de la infraestructura del centro comercial.