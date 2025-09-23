HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
Economía

Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

El presidente del BCRP, Julio Velarde, destacó que el Perú vive una coyuntura histórica de altos precios de minerales, pero no garantiza por sí misma el desarrollo del país.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú.
Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. | Congreso

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, indicó que el Perú atraviesa una coyuntura excepcional en los llamados términos de intercambio, un indicador que mide la relación entre los precios de exportación y los de importación. Es decir, cuando los bienes que el país vende al exterior, en este caso, principalmente minerales, suben más que los productos que importa, la economía recibe un impulso adicional de ingresos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Tenemos que regresar a la época de (Manuel) Odría, en la década de 1950, para encontrar precios de minerales tan favorables. Esperamos que esto se mantenga con la transformación energética que está habiendo en el mundo y la demanda de electricidad por la inteligencia artificial. (Así), el precio del cobre probablemente crecerá alto por un tiempo", afirmó durante su participación en la Comisión de Presupuesto del Congreso.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Reforma de pensiones perpetúa el oligopolio de las AFP pese a relato fujimorista de "competencia"

lr.pe

Frente a este auspicioso escenario, el jefe de la autoridad monetaria del país estima que el superávit de la balanza comercial, es decir, la diferencia positiva entre exportaciones e importaciones, alcanzará los US$30.000 millones en 2025. Además, las exportaciones superarían los US$91.400 millones el próximo año, un récord absoluto en la historia del país.

Velarde resaltó que las exportaciones no tradicionales como agroindustria, textiles o químicos han sido uno de los motores de la economía, toda vez que se ha multiplicado quince veces desde el año 2000. Por su parte, las exportaciones tradicionales (minerales, petróleo, gas) apenas crecieron dos veces y media.

Julio Velarde ante la Comisión de Presupuesto del Congreso afirmó que la incertidumbre internacional "parece haberse calmado"

Julio Velarde ante la Comisión de Presupuesto del Congreso afirmó que la incertidumbre internacional "parece haberse calmado"

PUEDES VER: Déficit fiscal: Perú volverá a romper reglas en 2025 y el siguiente año, ratificó el IPE

lr.pe

En el plano interno, indicó que la masa salarial formal como los sueldos que se pagan en la economía formal se encuentra en crecimiento real de 7,6%, lo que implica una mejora en los ingresos de los trabajadores registrados. A ello se suma la estabilidad del tipo de cambio y la inflación controlada, con una proyección de cierre de 1,7% para este año, dentro del rango meta (1%-3%).

"El tipo de cambio se ha mantenido bastante estable. Si nos comparamos con comienzos de siglo, hoy está por debajo del nivel que teníamos hace 25 años, mientras que en países como Brasil (la moneda) se ha depreciado casi 200%, y en Colombia y Chile más de 70%", afirmó.

BCRP afirma que proyecciones del MEF no son exageradas

Sobre el Producto Bruto Interno (PBI), el Banco Central proyecta un crecimiento de 3,2% en 2025 y de 2,9 % en 2026. Estas cifras son menores a las planteadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Marco Macroeconómico Multianual, documento oficial de proyecciones sobre la hoja de ruta económica del país, el mismo que prevé un PBI de 3,5%y 3,2% para este y el próximo año.

El Consejo Fiscal ya había advertido que el marco "contiene proyecciones optimistas", lo que podría llevar a presupuestos sobreestimados en ingresos y, por tanto, a un riesgo de desbalances fiscales. Sin embargo, Velarde coincidió parcialmente con esta crítica.

"No coincido con el Consejo Fiscal sobre el marco. La actividad de crecimiento es mas alta que nosotros. Es ligeramente optimista frente a las proyecciones, tampoco está tan alejado (de otros analistas que llegan hasta 3,1%) ni llama excesivamente la atención", matizó.

Incertidumbre arancelaria es menor, pero aún hay riesgos

Velarde reconoció que la incertidumbre global es menor que a inicios de año, aunque persisten riesgos vinculados a los aranceles en Estados Unidos y al menor dinamismo de China.

“Diría que la situación internacional parece haberse calmado un poco respecto a inicios de año. La incertidumbre arancelaria es hoy mucho menor que en abril o mayo, aunque sigue siendo más alta que el año pasado, porque estamos viendo medidas como el arancel adicional de 25% aplicado recientemente a Rusia o Brasil", indicó.

Agregó que no está claro que no vuelvan nuevas presiones para imponer aranceles. Y si bien, estos no generan un impacto inmediato o a corto plazo, "pueden volver menos eficiente a la economía estadounidense".

Sobre China, advirtió que ya no se verán tasas de crecimiento en torno al 9% como en décadas pasadas, sino poco más del 4%, con un cambio de modelo hacia mayor consumo interno y servicios, en un contexto de fuerte reducción poblacional hacia un rango de 75 años.

"Se calcula que en el año 2100, su población va a caer entre 50 y 60%. Y tiene que rebalancear su crecimiento de exportaciones a más mercado interno, de bienes y más servicios, de inversiones y más consumo. El mundo no está tan mal, yo diría que en ese escenario, podríamos crecer bastante bien", apuntó.

Advierte por reformas en Estado y educación

Velarde remarcó que el potencial del país está en varios sectores y gran parte de la tecnología ya está disponible. "Eso nos hará crecer por un tiempo, pero si no tenemos buena educación será imposible prosperar", indicó.

Agregó que países más ricos del mundo como Suiza, Japón o Singapur no tienen casi recursos naturales, pero cuentan con una población educada que les permite tener un alto nivel de vida. Ante ello, instó a a mejorar el aparato estatal.

"Si uno compara el manejo del Covid-19 o la respuesta a un montón de problemas de un país desarrollado frente al Perú, la calidad de respuesta depende del servicio civil. Si no tenemos buenos funcionarios públicos, difícilmente podremos contar con buena educación, salud e infraestructura. Se requiere un servicio civil profesional de primer nivel", puntualizó.

Notas relacionadas
Después de tres meses en pausa, el BCRP reduce su tasa de interés de referencia a 4,25%

Después de tres meses en pausa, el BCRP reduce su tasa de interés de referencia a 4,25%

LEER MÁS
Julio Velarde sobre las elecciones 2026: "Nunca se puede saber qué pasará, sobre todo cuando los partidos son débiles"

Julio Velarde sobre las elecciones 2026: "Nunca se puede saber qué pasará, sobre todo cuando los partidos son débiles"

LEER MÁS
Empresarios perciben mejora en sus negocios, pero advierten floja demanda

Empresarios perciben mejora en sus negocios, pero advierten floja demanda

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

LEER MÁS
ChatGPT sube de precio: versión PLUS ya no costará $20 en Perú desde octubre, especialista revela la razón del alza y cuanto costará

ChatGPT sube de precio: versión PLUS ya no costará $20 en Perú desde octubre, especialista revela la razón del alza y cuanto costará

LEER MÁS
Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Donald Trump designa oficialmente al movimiento 'Antifa' como una organización terrorista

Economía

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Aprobaron el octavo retiro AFP 2025: ¿cuáles son las fechas posibles para retirar hasta 4 UIT de mi fondo de pensiones?

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota