HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Economía

Caja Raíz en liquidación: SBS nombra a un administrador externo para conducir el proceso de cierre

Según la SBS, la empresa administrará la venta de activos, el pago de obligaciones y los procesos judiciales derivados de la disolución de la entidad. La liquidación se financiará con los recursos de la propia Caja.

La liquidación se financiará con los recursos de la propia Caja Raíz.
La liquidación se financiará con los recursos de la propia Caja Raíz.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) designó a la firma JM&V Consultores S.A.C. como liquidadora de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz en proceso de disolución desde agosto de 2023. La medida se formalizó mediante la Resolución SBS N.° 03402-2025, la cual encarga a la consultora privada la conducción del procedimiento de liquidación, en reemplazo de los representantes previamente designados por la propia SBS.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La designación se concretó tras el Concurso Público N.° 001-2025, cuyas bases fueron aprobadas en agosto y cuya buena pro fue otorgada el pasado 9 de setiembre en acto público ante notario. De esta forma, JM&V Consultores asume la responsabilidad de dirigir el proceso, con la misión de garantizar un cierre ordenado y transparente de las operaciones de la Caja Rural Raíz.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Reforma de pensiones perpetúa el oligopolio de las AFP pese a relato fujimorista de "competencia"

lr.pe

Facultades otorgadas

La resolución detalla un abanico de facultades para la firma liquidadora. Entre ellas, se encuentran:

  • Transferir activos y pasivos de la entidad bajo distintas modalidades, desde venta directa hasta subasta pública, según el valor de los bienes.
  • Refinanciar créditos vencidos o en cobranza judicial otorgados por la Caja.
  • Castigar o condonar parcialmente deudas pequeñas, siempre que no superen las 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y cumplan los requisitos fijados por la SBS.
  • Iniciar o proseguir procesos judiciales y administrativos contra exdirectores o trabajadores cuando corresponda, en defensa de los acreedores y accionistas.
  • Formalizar contratos de compraventa, cancelar obligaciones y levantar garantías, según lo previsto en la normativa financiera.

PUEDES VER: Tía María: Gobernador Arequipa proyecta inicio de construcción en octubre pese a oposición social

lr.pe

La consultora también podrá recibir activos en pago, conceder en algunos litigios y ejecutar cualquier otro acto que permita concluir la liquidación de manera eficiente, siempre dentro de los márgenes establecidos por la Ley General del Sistema Financiero.

La Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz fue declarada en proceso de disolucuón en agosto de 2023, luego de que la SBS determinara que se encontraba incursa en la causal de inviabilidad prevista en el artículo 114 de la Ley General del Sistema Financiero. Según la autoridad, la entidad arrastraba una deficiente gestión de su cartera no minorista —créditos de mayor monto y concentración, usualmente dirigidos a medianas y grandes empresas—, lo que la obligó a constituir provisiones de gran magnitud y a acumular pérdidas en los últimos años, volviendo inviable la continuidad de sus operaciones.

En ese momento se dispuso el inicio del proceso de liquidación, que hasta este año estuvo bajo la conducción de representantes designados directamente por la SBS. Con el encargo a JM&V Consultores, el proceso pasa ahora a manos de una persona jurídica seleccionada mediante concurso, tal como lo establece el artículo 115 de la normativa vigente.

De acuerdo con la resolución, los gastos que demande la liquidación serán cubiertos con los propios recursos de la entidad en disolución. El objetivo es que los acreedores y depositantes cuenten con un procedimiento transparente, que maximice el valor de recuperación de activos y permita cancelar las obligaciones de la Caja en la medida de lo posible.

Notas relacionadas
SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

LEER MÁS
Bancos en Perú ya no podrán cobrar el seguro de desgravamen en las tarjetas de crédito a partir del 9 de septiembre, según SBS

Bancos en Perú ya no podrán cobrar el seguro de desgravamen en las tarjetas de crédito a partir del 9 de septiembre, según SBS

LEER MÁS
¿Peruanos pueden dejar de pagar el seguro de desgravamen en créditos y préstamos previos a la nueva norma de la SBS de septiembre de 2025?

¿Peruanos pueden dejar de pagar el seguro de desgravamen en créditos y préstamos previos a la nueva norma de la SBS de septiembre de 2025?

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

LEER MÁS
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

LEER MÁS
Tía María: Gobernador Arequipa proyecta inicio de construcción en octubre pese a oposición social

Tía María: Gobernador Arequipa proyecta inicio de construcción en octubre pese a oposición social

LEER MÁS
Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caja Raíz en liquidación: SBS nombra a un administrador externo para conducir el proceso de cierre

Electro Sur Este anuncia corte de luz en Cusco: conoce los distritos afectados del 25 al 28 de septiembre

La ONU, EN VIVO: sigue los pronunciamientos de Milei y Zelenski en la 80° Asamblea General

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 24 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Petroperú: gobierno respalda rescate financiero y asegura que petrolera estatal se recuperará

Conga no va: titular del Minem señala que proyecto minero no está en agenda del gobierno

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Fiscalía sustenta acusación contra exalcaldesa de Lima en segunda fecha de juicio oral

Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump: "No le ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay"

Vladimir Cerrón seguirá prófugo: Poder Judicial rechaza recurso de hábeas corpus que buscaba su libertad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota