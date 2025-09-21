Un menor de 17 años, identificado como Gerardo Mauricio Tataje Palomino, fue reportado como desaparecido este domingo 21 de septiembre en Surquillo. De acuerdo con su familia, el adolescente salió de su vivienda, ubicada en la calle Carmen 378, alrededor de las 11:40 a. m. y fue visto por última vez en las cámaras de seguridad del Real Plaza San Borja, cerca de la 1:00 p. m.

"Fui al centro de videovigilancia de Marzano con Angamos y me dijeron que ya habían dado la alerta, pero hasta ahora no tenemos noticias", relató su madre, Fiorella Palomino, a La República.

Mauricio vive con autismo moderado y, según su madre, no suele expresarse ni pedir ayuda, por lo que temen que se encuentre desorientado. Mide 1.82 m, tiene piel trigueña, ojos negros y cicatrices visibles en ambas manos. Vestía un polo azul, pantalón gris y sandalias. No lleva celular ni reloj.

"Si lo ven, llamen por su nombre: Mauricio. Díganle que su mamá Fiorella o su papá Gerardo lo están buscando. Así se calma porque supongo que por la noche debe estar un poco ansioso, asustado. Solo queremos que vuelva a casa", pidió su madre.

Nota de alerta por la Policía Nacional del Perú.

¿Has visto a Mauricio? Familia busca a menor con autismo desaparecido en Surquillo

Mauricio es un joven tranquilo, apasionado por los juegos y la tecnología, que suele acompañar a su familia a centros comerciales y al polideportivo. Sin embargo, esta es la primera vez que se aleja solo de casa, lo que preocupa profundamente a sus padres, quienes temen que pueda desorientarse o asustarse. Cualquier colaboración de la ciudadanía es urgente.

La familia ya presentó la denuncia en la comisaría de Surquillo y solicitó revisar con prioridad las grabaciones de las cámaras de seguridad del distrito. Para cualquier información sobre su paradero, se pueden comunicar a los números 903 131 434 (Fiorella) y 931 362 279 (Gerardo Tataje). Además, pidieron que cualquier persona que lo encuentre pueda llevarlo a la comisaría, comprometiéndose a cubrir los gastos de transporte.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar el caso solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.



