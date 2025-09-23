HOYSuscripcion LR Focus

Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Economía

Retiro AFP 2025: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de fondos

Luego de promulgarse la ley que faculta a los afiliados a las AFP a efectuar un nuevo retiro de fondos, el congresista José Luna cursó un oficio a la SBS para pedirle que emita el reglamento respectivo a la brevedad.

La SBS deberá aprobar el reglamento operativo del retiro AFP en un plazo que no exceda los 30 días. Foto: composición LR/Andina
La SBS deberá aprobar el reglamento operativo del retiro AFP en un plazo que no exceda los 30 días. Foto: composición LR/Andina

Desde que el gobierno de Dina Boluarte oficializó la publicación de la ley que autoriza un octavo retiro de las AFP, diversos ciudadanos vienen consultando acerca de la implementación de este proceso. Lo cierto es que, la responsabilidad ahora recae en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entidad que deberá reglamentar la norma en un plazo de 30 días como máximo, es decir, el 20 de octubre.

Precisamente, diversas AFP han emitido comunicados en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "El Poder Ejecutivo aprobó la ley que permite un retiro extraordinario. Sin embargo, aún no se puede realizarlo. Es necesario que la SBS detalle los plazos para que, quienes lo deseen, ingresen su solicitud".

Ante esta situación, el congresista José Luna ha remitido un oficio al superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, para que publique a la brevedad posible este dispositivo legal que facilitará la puesta en marcha del retiro AFP. Como recuerda el parlamentario de Podemos, se tratan de recursos que requieren los afiliados para afrontar la ola de desempleo, la crisis económica y la inseguridad ciudadana.

Por último, solicita que se le remita un informe sobre las acciones que adopte dicha entidad para la inmediata expedición del reglamento. Y es que, existen antecedentes de este tipo de medidas en las que se ha aplicado un similar procedimiento sobre la base de los plazos fijados por la norma consensuada entre el Ejecutivo y el Congreso.

Retiro AFP: estos son los posibles plazos

Si bien no existe un cronograma oficial publicado por la Asociación de AFP como en años anteriores, el propio ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, dijo a los medios de comunicación que los primeros desembolsos podrían hacerse realidad a fines de octubre o en noviembre. 

Apenas, la SBS publique el procedimiento operativo para el retiro de fondos de las AFP hasta en un plazo de 30 días, se podrá tener mayor certeza respecto al inicio del envío de solicitudes para efectuar la liberación de hasta 4 UIT. Sin embargo, dadas las experiencias previas, el tiempo podría acortarse.

En base a ello, Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, compartió su proyección de los posibles plazos para efectuar la octava liberación de las AFP. En su opinión, el proceso de solicitud se iniciará a los pocos días de conocerse el reglamento, es decir, hacia el 30 de septiembre:

  • Inicio de las solicitudes de retiro: 6 de octubre, ya que se debe otorgar un plazo razonables para que las AFP se adecuén
  • Inicio del primer retiro: 5 de noviembre (30 días calendario luego de la solicitud)
  • Inicio del segundo retiro: 5 de diciembre (30 días calendario luego del primer retiro)
  • Inicio del tercer retiro: 4 de enero del 2026 (30 días calendario luego del segundo retiro)
  • Inicio del cuarto retiro: 3 de febrero del 2026 (30 días calendario luego del tercer retiro)

¿Qué es lo que falta para retirar las 4 UIT?

Como lo señalamos anteriormente, Integra, Profuturo, Prima, Hábitat y la Asociación de AFP están esperando que la SBS emita el reglamento que establece el procedimiento operativo para el retiro de las AFP. Este dispositivo permitirá conocer desde cuándo se podrán enviar las solicitudes, los pasos para realizar el desembolso y el cronograma respectivo.

Como se recuerda, el año pasado, esta última entidad publicó un cronograma con las fechas respectivas para remitir los requerimientos a las AFP, según el último dígito del DNI. Dicha disposición buscaba prevenir cualquier sobrecarga en el sistema de solicitud en línea y garantizar un proceso ágil y sin contratiempos.

Mientras faltan conocer más detalles, AFPs como Prima vienen precisando lo siguiente a sus clientes:

  • La SBS confirmará desde cuándo podrás pedir el retiro AFP
  • Detallará los pasos exactos para solicitarlo.
  • Precisará el cronograma de desembolsos.

