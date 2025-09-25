Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en Perumin 37: “El 90% de las grandes mineras en el Perú tienen alguna máquina alemana”

La Embajadora Sabine Bloch resaltó el interés de fortalecer la relación de las empresas alemanas con el Perú y su interés en profundizar lazos comerciales.

Arequipa, 22 de setiembre de 2025. La embajadora de Alemania en el Perú, Sabine Bloch, inauguró oficialmente la participación de su país como País Aliado en PERUMIN 37 – EXTEMIN, destacando el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el compromiso de las empresas alemanas con el desarrollo de una minería innovadora, sostenible y productiva en el Perú.

“La presencia de Alemania como país aliado en la feria minera más importante de Latinoamérica es para nosotros una señal del momento sumamente positivo y dinámico que Perú y Alemania están viviendo en sus relaciones bilaterales”, afirmó la embajadora.

Bloch subrayó que esta edición de la feria congrega a casi 60 empresas alemanas, de las cuales 44 participan en el Pabellón Alemán, un espacio de más de 500 m² dedicado a presentar soluciones tecnológicas de vanguardia para una minería más segura, eficiente y socialmente responsable.

En entrevista con La República, la diplomática explicó que, si bien “Alemania no opera minas en el Perú, ni ningún otro país de la Unión Europea”, el aporte germano ha sido constante en maquinaria, productos de la industria química y tecnología aplicada a la minería.

“Ayer, por ejemplo, yo hablé con un representante de una empresa alemana y me dijo que el 90% de las grandes mineras en el Perú tienen algún pedazo, alguna máquina de su producción, así que estamos muy presentes con la industria alemana en la minería peruana”, afirmó. “Extiendo una cordial invitación a los compradores, distribuidores y nuevos socios potenciales a acercarse al Pabellón alemán para conocer la oferta que les estamos presentando, participar en las ruedas de negocios y encontrar a nuevos socios comerciales”, añadió.

Inversión y confianza

La diplomática resaltó además que este 2025 marca un hito en la cooperación económica entre ambos países, mencionando la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima —obra ejecutada por la empresa alemana Fraport AG con una inversión superior a los US$1.500 millones— como un símbolo de inversión y confianza a largo plazo.

Bloch precisó a este medio que la cifra total de la inversión asciende a US$1.600 millones y recalcó que “ese era el orgullo más grande” de Alemania en el ámbito económico durante este año, junto con su presencia como País Aliado en PERUMIN.

Cooperación y relaciones políticas

La embajadora también destacó la solidez de los vínculos más allá del plano comercial: “Tenemos una cooperación técnica y financiera muy intensiva desde hace 60 años. Somos el contribuyente a la cooperación más importante al Perú ahora que USAID se fue del Perú y estamos en varias áreas, ¿no? Estamos en medioambiente, estamos en promoción de la pequeña empresa, estamos en protección de la Amazonía. Hay varios campos en donde la cooperación es muy estrecha”.

Finalmente, Bloch resaltó la importancia del espacio denominado Foro País Aliado Alemania, el cual contará con 15 expertos y ponentes alemanes que compartirán experiencias y tendencias globales en innovación, sostenibilidad y digitalización para la minería del futuro.

En cuanto a la agenda política, la diplomática anunció que “el canciller Elmer Schialer viajará a Alemania a principios de octubre, la próxima semana, para estar en la feria Anuga en Colonia, participar en el Día de América Latina, de la Asociación de América Latina y tener una conversación directa con nuestro canciller también en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que también a nivel político está yendo todo perfectamente”.

