HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     
Economía

Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en Perumin 37: “El 90% de las grandes mineras en el Perú tienen alguna máquina alemana”

Bloch subrayó que Alemania ha invertido más de US$1.600 millones en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, evidenciando la confianza en la cooperación económica entre ambos países.

Casi 60 empresas alemanas participan en la feria minera más importante de Latinoamérica. Foto: IIMP
Casi 60 empresas alemanas participan en la feria minera más importante de Latinoamérica. Foto: IIMP

La Embajadora Sabine Bloch resaltó el interés de fortalecer la relación de las empresas alemanas con el Perú y su interés en profundizar lazos comerciales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Arequipa, 22 de setiembre de 2025. La embajadora de Alemania en el Perú, Sabine Bloch, inauguró oficialmente la participación de su país como País Aliado en PERUMIN 37 – EXTEMIN, destacando el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el compromiso de las empresas alemanas con el desarrollo de una minería innovadora, sostenible y productiva en el Perú.

TE RECOMENDAMOS

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

“La presencia de Alemania como país aliado en la feria minera más importante de Latinoamérica es para nosotros una señal del momento sumamente positivo y dinámico que Perú y Alemania están viviendo en sus relaciones bilaterales”, afirmó la embajadora.

Bloch subrayó que esta edición de la feria congrega a casi 60 empresas alemanas, de las cuales 44 participan en el Pabellón Alemán, un espacio de más de 500 m² dedicado a presentar soluciones tecnológicas de vanguardia para una minería más segura, eficiente y socialmente responsable.

En entrevista con La República, la diplomática explicó que, si bien “Alemania no opera minas en el Perú, ni ningún otro país de la Unión Europea”, el aporte germano ha sido constante en maquinaria, productos de la industria química y tecnología aplicada a la minería.

“Ayer, por ejemplo, yo hablé con un representante de una empresa alemana y me dijo que el 90% de las grandes mineras en el Perú tienen algún pedazo, alguna máquina de su producción, así que estamos muy presentes con la industria alemana en la minería peruana”, afirmó. “Extiendo una cordial invitación a los compradores, distribuidores y nuevos socios potenciales a acercarse al Pabellón alemán para conocer la oferta que les estamos presentando, participar en las ruedas de negocios y encontrar a nuevos socios comerciales”, añadió.

Inversión y confianza

La diplomática resaltó además que este 2025 marca un hito en la cooperación económica entre ambos países, mencionando la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima —obra ejecutada por la empresa alemana Fraport AG con una inversión superior a los US$1.500 millones— como un símbolo de inversión y confianza a largo plazo.

Bloch precisó a este medio que la cifra total de la inversión asciende a US$1.600 millones y recalcó que “ese era el orgullo más grande” de Alemania en el ámbito económico durante este año, junto con su presencia como País Aliado en PERUMIN.

Cooperación y relaciones políticas

La embajadora también destacó la solidez de los vínculos más allá del plano comercial: “Tenemos una cooperación técnica y financiera muy intensiva desde hace 60 años. Somos el contribuyente a la cooperación más importante al Perú ahora que USAID se fue del Perú y estamos en varias áreas, ¿no? Estamos en medioambiente, estamos en promoción de la pequeña empresa, estamos en protección de la Amazonía. Hay varios campos en donde la cooperación es muy estrecha”.

Finalmente, Bloch resaltó la importancia del espacio denominado Foro País Aliado Alemania, el cual contará con 15 expertos y ponentes alemanes que compartirán experiencias y tendencias globales en innovación, sostenibilidad y digitalización para la minería del futuro.

En cuanto a la agenda política, la diplomática anunció que “el canciller Elmer Schialer viajará a Alemania a principios de octubre, la próxima semana, para estar en la feria Anuga en Colonia, participar en el Día de América Latina, de la Asociación de América Latina y tener una conversación directa con nuestro canciller también en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que también a nivel político está yendo todo perfectamente”.

Con información de Mirelia Emily Quispe Huanqui/URPI-LR

Notas relacionadas
Periodista alemán queda impactado al descubrir que en Perú se compra cabello humano en plena vía pública: "Pensaba que era un chiste"

Periodista alemán queda impactado al descubrir que en Perú se compra cabello humano en plena vía pública: "Pensaba que era un chiste"

LEER MÁS
Joven alemán se emociona al escuchar Agua Marina y redes bromean: “No tienes que llorar, tienes que tomar”

Joven alemán se emociona al escuchar Agua Marina y redes bromean: “No tienes que llorar, tienes que tomar”

LEER MÁS
El gran autobús de lujo que mide más de 13 metros, pesa más de 24 toneladas y no necesita gasolina para funcionar

El gran autobús de lujo que mide más de 13 metros, pesa más de 24 toneladas y no necesita gasolina para funcionar

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

LEER MÁS
Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

Barcelona sigue en racha: triunfo 3-1 ante Real Oviedo para meterle presión al líder Real Madrid

¿Qué universidad pública ocupa el primer lugar en el ranking Sunedu desde hace 4 años?

Economía

Indecopi multa con S/48.150 a Plaza Norte por mantener abierto su patio de comidas tras desprendimientos de techo

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

José Estela, presidente del Foro de Transición Energética Minera, en PERUMIN 37: "Ya operamos 51 trenes eléctricos en minería subterránea”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

Gobierno Regional de Loreto anuló contrato con constructora de Lucero Coca

Morococha: el pueblo expropiado por la minera Chinalco

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota