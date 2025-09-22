HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO el 'Balón de Oro 2025'
Sigue EN VIVO el 'Balón de Oro 2025'     Sigue EN VIVO el 'Balón de Oro 2025'     Sigue EN VIVO el 'Balón de Oro 2025'     
Economía

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) disuelve dos cooperativas de ahorro y crédito por su grave situación económica, afectando su capital social y operación.

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú.
SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú. | Foto: Andina.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha anunciado la disolución de dos cooperativas de ahorro y crédito debido a su grave situación económica, que ha resultado en la pérdida total de su capital social y reserva cooperativa, lo que ha llevado al cierre definitivo de ambas entidades.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La primera cooperativa disuelta es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Líderes Emprendedores Red Nacional, según la Resolución SBS N.° 03366-2025; mientras que la segunda es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevo Milenio Limitada, disuelta mediante la Resolución SBS N.° 03367-2025.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Bancos en Perú ya no podrán cobrar el seguro de desgravamen en las tarjetas de crédito a partir del 9 de septiembre, según SBS

lr.pe

SBS oficializa la disolución de dos cooperativas de ahorro y crédito

Las cooperativas no solo han sido declaradas en proceso de disolución, sino que también han sido excluidas del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, lo que implica que no podrán continuar operando ni ofrecer servicios financieros a los ciudadanos.

Esta medida tiene como objetivo proteger a los socios, usuarios y al público en general de posibles riesgos asociados a instituciones que carecen de respaldo económico suficiente y autorización para captar recursos.

Es importante recordar que la SBS es la entidad responsable de supervisar y regular el sistema financiero, los seguros y las administradoras de fondos de pensiones en el Perú. Por lo tanto, estas decisiones forman parte de su labor para garantizar la estabilidad del sistema y la confianza de la ciudadanía en las entidades financieras formales.

¿Qué función cumple la SBS?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en el Perú es el ente encargado de supervisar, regular y fiscalizar el sistema financiero, el mercado de seguros y el sistema privado de pensiones. Asimismo, tiene la responsabilidad de prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Su labor principal consiste en proteger los intereses de los depositantes, asegurados y afiliados, garantizando que las entidades bajo su jurisdicción operen de manera sólida, transparente y en cumplimiento de la normativa vigente. De esta manera, la SBS contribuye a mantener la estabilidad y la confianza en el sistema económico del país.

Notas relacionadas
Bancos en Perú ya no podrán cobrar el seguro de desgravamen en las tarjetas de crédito a partir del 9 de septiembre, según SBS

Bancos en Perú ya no podrán cobrar el seguro de desgravamen en las tarjetas de crédito a partir del 9 de septiembre, según SBS

LEER MÁS
¿Peruanos pueden dejar de pagar el seguro de desgravamen en créditos y préstamos previos a la nueva norma de la SBS de septiembre de 2025?

¿Peruanos pueden dejar de pagar el seguro de desgravamen en créditos y préstamos previos a la nueva norma de la SBS de septiembre de 2025?

LEER MÁS
Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren sacrificar rentabilidad por tener su dinero de inmediato

Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren sacrificar rentabilidad por tener su dinero de inmediato

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

LEER MÁS
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
Aprobaron el octavo retiro AFP 2025: ¿cuáles son las fechas posibles para retirar hasta 4 UIT de mi fondo de pensiones?

Aprobaron el octavo retiro AFP 2025: ¿cuáles son las fechas posibles para retirar hasta 4 UIT de mi fondo de pensiones?

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Inmigrante venezolano buscaba regular su situación migratoria en EEUU, pero fue arrestado por el ICE solo por tener tatuajes

Delia Espinoza: Un hito y una fiscal valiente, por Cecilia Méndez

Loco’ Vargas arremete contra la administración de Universitario tras dejar de lado a referentes: "Eso se llama amiguismo”

Economía

Indecopi sanciona a Saga Falabella con más de S/42.000 por cláusula que prohibía devoluciones en outlets: ordenó eliminar práctica abusiva

Inicia Perumin 37 en Arequipa: tres ministros participarán en convención del sector minero

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza el último pedido de liberación contra expresidente

Marcha de la Generación Z: cinco periodistas sufrieron ataques producto de la represión policial

Marcha contra Dina Boluarte y Congreso: periodista es atacado por la represión policial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota