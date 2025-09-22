SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú. | Foto: Andina.

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú. | Foto: Andina.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha anunciado la disolución de dos cooperativas de ahorro y crédito debido a su grave situación económica, que ha resultado en la pérdida total de su capital social y reserva cooperativa, lo que ha llevado al cierre definitivo de ambas entidades.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La primera cooperativa disuelta es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Líderes Emprendedores Red Nacional, según la Resolución SBS N.° 03366-2025; mientras que la segunda es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevo Milenio Limitada, disuelta mediante la Resolución SBS N.° 03367-2025.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

SBS oficializa la disolución de dos cooperativas de ahorro y crédito

Las cooperativas no solo han sido declaradas en proceso de disolución, sino que también han sido excluidas del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, lo que implica que no podrán continuar operando ni ofrecer servicios financieros a los ciudadanos.

Esta medida tiene como objetivo proteger a los socios, usuarios y al público en general de posibles riesgos asociados a instituciones que carecen de respaldo económico suficiente y autorización para captar recursos.

Es importante recordar que la SBS es la entidad responsable de supervisar y regular el sistema financiero, los seguros y las administradoras de fondos de pensiones en el Perú. Por lo tanto, estas decisiones forman parte de su labor para garantizar la estabilidad del sistema y la confianza de la ciudadanía en las entidades financieras formales.

¿Qué función cumple la SBS?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en el Perú es el ente encargado de supervisar, regular y fiscalizar el sistema financiero, el mercado de seguros y el sistema privado de pensiones. Asimismo, tiene la responsabilidad de prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Su labor principal consiste en proteger los intereses de los depositantes, asegurados y afiliados, garantizando que las entidades bajo su jurisdicción operen de manera sólida, transparente y en cumplimiento de la normativa vigente. De esta manera, la SBS contribuye a mantener la estabilidad y la confianza en el sistema económico del país.