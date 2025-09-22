HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

El 24 de septiembre se conmemoran el Día de las Fuerzas Armadas y la Virgen de la Merced. Por ello, muchas personas se preguntan si será un día feriado a nivel nacional.

Peruanos disfrutan de los feriados y días no laborables a nivel nacional.
Peruanos disfrutan de los feriados y días no laborables a nivel nacional. | Foto: Composición LR/Andina.

El próximo 24 de septiembre se conmemora el Día de las Fuerzas Armadas y también se conmemora a la Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes. Durante este día se celebran festividades importantes en el calendario regional y nacional.

En ese sentido, gran parte de la población se pregunta si el próximo miércoles 24 de septiembre es feriado en Perú. Por lo que, el calendario oficial lo precisa y aclara. Sin embargo, es importante aclarar que en la región Piura será día no laborable regulado en la Ley N.º 15618.

¿El 24 de septiembre es feriado en Perú?

Según el calendario oficial, el 24 de septiembre no es un día feriado nacional en Perú, durante este mes, no figuran fechas de descanso. Sin embargo, será día no laborable en la región Piura debido a la conmemoración y devoción hacia la Virgen de las Mercedes.

24 de septiembre es día no laborable en Piura: ¿quiénes sí descansan?

La región de Piura tendrá un día no laborable el 24 de septiembre, así lo establece la Ley N.º 15618. Durante esta fecha celebra en todas la región se conmemora a Nuestra Señora de las Mercedes. Por lo que, durante el día de festejo, los trabajadores del sector público, podrán descansar, para el sector privado no aplica.

¿Cuál es la diferencia entre un día no laborable y un feriado?

En el Perú, los feriados son días establecidos por ley en los que los trabajadores descansan con goce de haber, y si laboran, reciben una triple remuneración (pago del día, pago del feriado y una sobretasa equivalente a un día adicional), salvo que se otorgue descanso sustitutorio.

En cambio, los días no laborables son dispuestos por el Gobierno mediante decreto, usualmente para fomentar el turismo o unir con fines de descanso, y si bien también implican suspensión de labores, la gran diferencia es que las horas dejadas de trabajar deben recuperarse posteriormente, por lo que no generan un pago extra ni mayores beneficios al trabajador.

