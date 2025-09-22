HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     
Economía

Estos fueron los números de La Tinka que hicieron millonario a peruano con más de 45 millones de soles

El pozo de La Tinka reventó el domingo 21 de septiembre y convirtió a un peruano en millonario con una combinación de seis números que le dio más de S/45 millones.

Pozo Millonario de La Tinka.
Pozo Millonario de La Tinka. | Foto: La Tinka

El pozo millonario de La Tinka reventó el domingo 21 de septiembre y, tras el esperado sorteo, se conocieron los números ganadores. La popular lotería, considerada la más grande del Perú, informó a través de su página web que un ciudadano peruano resultó afortunado y se llevó el premio acumulado de S/45.805.280. El triunfo llegó gracias a que logró acertar la combinación exacta de las seis bolillas sorteadas: 02, 20, 28, 32, 44 y 46.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El premio millonario no se entregaba desde el 31 de diciembre de 2024, hace más de 37 semanas. En esa ocasión, un vecino del Cercado de Lima se convirtió en ganador de S/21.021.223 al acertar seis números con una cartilla comprada en Barrios Altos. El hombre, quien llevaba más de dos décadas participando en este sorteo, confesó que había elegido sus números completamente al azar.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Resultados de La Tinka 21 de septiembre 2025: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

lr.pe

¿Cuánto le descuentan de impuestos al ganador de La Tinka?

Según la página oficial del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), los juegos de azar como bingos, sorteos, rifas y loterías están sujetos a un impuesto del 10% sobre el monto total del premio. Por ejemplo, si un peruano gana S/100.000, se le descontará S/10.000 y finalmente recibirá S/90.000.

¿Cómo jugar La Tinka?

Si deseas entrar al reconocido sorteo de La Tinka, debes cumplir algunos pasos básicos. La jugada es sencilla y rápida, y puedes hacerla desde tu casa, tu centro de trabajo o cualquier lugar. Estos son los pasos a seguir:

  • Crear una cuenta en la página oficial de La Tinka (aquí)
  • Recargar saldo a través de la página web de La Tinka
  • En el primer paso, el jugador puede elegir entre realizar una jugada regular o adquirir los llamados Combos tinkeros.
  • Luego, el usuario debe escoger 6 números de un total de 48 bolillas para su jugada
  • Puedes realizar jugadas adicionales en las zonas de juego B, C y D.
  • También tienes la opción de seleccionar “Al azar”.
  • Una vez que hayas elegido tus números, haz clic en “Comprar” y, finalmente, en el Paso 2 selecciona “Finalizar tu compra”.
Notas relacionadas
Resultados de La Tinka de este domingo 14 de septiembre: revisa aquí el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka de este domingo 14 de septiembre: revisa aquí el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Resultados del sorteo de la Kábala del 20 de septiembre 2025: números ganadores y pozo Buenazo

Resultados del sorteo de la Kábala del 20 de septiembre 2025: números ganadores y pozo Buenazo

LEER MÁS
Resultados La Tinka del 17 de septiembre: revisa el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

Resultados La Tinka del 17 de septiembre: revisa el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

LEER MÁS
¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

LEER MÁS
Aprobaron el octavo retiro AFP 2025: ¿cuáles son las fechas posibles para retirar hasta 4 UIT de mi fondo de pensiones?

Aprobaron el octavo retiro AFP 2025: ¿cuáles son las fechas posibles para retirar hasta 4 UIT de mi fondo de pensiones?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios de Sedapal para este 22 de septiembre vía Sedapal

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Economía

Tía María: Gobierno Regional de Arequipa prevé inicio de construcción en octubre pese a oposición social

MEF reporta avance del 59% en el shock desregulatorio, pero continúa rechazo sindical

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota