El pozo millonario de La Tinka reventó el domingo 21 de septiembre y, tras el esperado sorteo, se conocieron los números ganadores. La popular lotería, considerada la más grande del Perú, informó a través de su página web que un ciudadano peruano resultó afortunado y se llevó el premio acumulado de S/45.805.280. El triunfo llegó gracias a que logró acertar la combinación exacta de las seis bolillas sorteadas: 02, 20, 28, 32, 44 y 46.

El premio millonario no se entregaba desde el 31 de diciembre de 2024, hace más de 37 semanas. En esa ocasión, un vecino del Cercado de Lima se convirtió en ganador de S/21.021.223 al acertar seis números con una cartilla comprada en Barrios Altos. El hombre, quien llevaba más de dos décadas participando en este sorteo, confesó que había elegido sus números completamente al azar.

¿Cuánto le descuentan de impuestos al ganador de La Tinka?

Según la página oficial del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), los juegos de azar como bingos, sorteos, rifas y loterías están sujetos a un impuesto del 10% sobre el monto total del premio. Por ejemplo, si un peruano gana S/100.000, se le descontará S/10.000 y finalmente recibirá S/90.000.

¿Cómo jugar La Tinka?

Si deseas entrar al reconocido sorteo de La Tinka, debes cumplir algunos pasos básicos. La jugada es sencilla y rápida, y puedes hacerla desde tu casa, tu centro de trabajo o cualquier lugar. Estos son los pasos a seguir: