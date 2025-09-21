Resultados de La Tinka del domingo 21 de septiembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario
Revisa los resultados del sorteo de La Tinka de este domingo 21 de septiembre, la jugada ganadora y si reventó el pozo millonario de S/45.805.280.
Este domingo 21 de septiembre, La Tinka llevará a cabo un nuevo sorteo, organizado por Intralot, con un pozo acumulado de S/45.805.280. Los interesados podrán participar de manera presencial u online. Ellos podrán ganar el premio mayor de la lotería o los secundarios si aciertan algún número. Los juegos adicionales que se realizan son el 'Sí o Sí' y el 'Boliyapa'.
Intralot ofrece las cartillas de La Tinka en los diferentes locales comerciales, tales como Plaza Vea, Vivanda, Oeschle, Promart, entre otros. La transmisión del sorteo se realizará a las 10.30 p. m. a través de América TV y las redes sociales, como Facebook y Youtube, además por medio de La República.
Resultados de La Tinka del domingo 21 de septiembre
¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?
Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados: solicitarán todos los datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.
¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?
Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:
-Plaza Vea
-Vivanda
-Promart
-Mass
-Oechsle
¿A qué hora inicia el sorteo de La Tinka?
El sorteo de La Tinka inicia a las 10:50 p.m. Los resultados se podrán ver en América Televisión y en otras plataformas digitales. La República también transmitirá el sorteo.