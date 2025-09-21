Resultados de La Tinka del domingo 21 de septiembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. | Foto: composición LR | Intralot

Este domingo 21 de septiembre, La Tinka llevará a cabo un nuevo sorteo, organizado por Intralot, con un pozo acumulado de S/45.805.280. Los interesados podrán participar de manera presencial u online. Ellos podrán ganar el premio mayor de la lotería o los secundarios si aciertan algún número. Los juegos adicionales que se realizan son el 'Sí o Sí' y el 'Boliyapa'.

Intralot ofrece las cartillas de La Tinka en los diferentes locales comerciales, tales como Plaza Vea, Vivanda, Oeschle, Promart, entre otros. La transmisión del sorteo se realizará a las 10.30 p. m. a través de América TV y las redes sociales, como Facebook y Youtube, además por medio de La República.

Resultados de La Tinka del domingo 21 de septiembre