Sociedad

Resultados de La Tinka del domingo 21 de septiembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Revisa los resultados del sorteo de La Tinka de este domingo 21 de septiembre, la jugada ganadora y si reventó el pozo millonario de S/45.805.280.

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos.
El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. | Foto: composición LR | Intralot

Este domingo 21 de septiembre, La Tinka llevará a cabo un nuevo sorteo, organizado por Intralot, con un pozo acumulado de S/45.805.280. Los interesados podrán participar de manera presencial u online. Ellos podrán ganar el premio mayor de la lotería o los secundarios si aciertan algún número. Los juegos adicionales que se realizan son el 'Sí o Sí' y el 'Boliyapa'.

Intralot ofrece las cartillas de La Tinka en los diferentes locales comerciales, tales como Plaza Vea, Vivanda, Oeschle, Promart, entre otros. La transmisión del sorteo se realizará a las 10.30 p. m. a través de América TV y las redes sociales, como Facebook y Youtube, además por medio de La República.

Resultados de La Tinka del domingo 21 de septiembre

07:43
21/9/2025

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar La Tinka desde el celular, los participantes deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta si aún no están registrados: solicitarán todos los datos personales. A continuación, es importante que verifiquen que tienen saldo suficiente para participar. Finalmente, deben elegir uno de los juegos, comprar una jugada y probar suerte.

07:43
21/9/2025

¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes: 

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

07:42
21/9/2025

¿A qué hora inicia el sorteo de La Tinka?

El sorteo de La Tinka inicia a las 10:50 p.m. Los resultados se podrán ver en América Televisión y en otras plataformas digitales. La República también transmitirá el sorteo.

