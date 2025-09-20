HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Promulgan ley de retiro AFP
Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     
Sociedad

Resultados del sorteo de la Kábala del 20 de septiembre 2025: números ganadores y pozo Buenazo

El sábado 20 de septiembre, La Kábala realizó un nuevo sorteo con un Pozo Buenazo acumulado de S/2.391.629, atrayendo a miles de participantes en Perú.

Sorteo de la Kábala este sábado 20 de septiembre
Sorteo de la Kábala este sábado 20 de septiembre | La Kábala | La Kábala

Este jueves 18 de setiembre se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que en esta ocasión ofreció un Pozo Buenazo acumulado de S/2.332.849. En esta nota encontrarás los números ganadores, la jugada más destacada de la fecha y todos los detalles de este tradicional juego de azar que sigue cautivando a miles de participantes en el Perú.

¿Qué puedo hacer para aumentar mis posibilidades de ganar en la Kábala?

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 20 de septiembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

13:57
20/9/2025

¿Dónde ver la transmisión de la Kábala?

El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.

En la Kábala todas las combinaciones tienen la misma probabilidad de salir, por lo que no existe una fórmula para garantizar el premio mayor. Sin embargo, sí puedes aumentar tus posibilidades relativas jugando más combinaciones, formando grupos o “peñas” para cubrir más boletos y reducir costos, y evitando números muy comunes como fechas o secuencias, ya que si resultan ganadores deberás compartir el premio con más personas.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios
Notas relacionadas
Resultados La Tinka del 17 de septiembre: revisa el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

Resultados La Tinka del 17 de septiembre: revisa el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Resultados de La Tinka de este domingo 14 de septiembre: revisa aquí el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka de este domingo 14 de septiembre: revisa aquí el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Resultado sorteo de La Tinka del miércoles 10 de septiembre: números ganadores del Pozo Millonario

Resultado sorteo de La Tinka del miércoles 10 de septiembre: números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
Peruano que murió en explosión en España había huido del Perú porque era extorsionado: "Mi hijo era mi sustento"

Peruano que murió en explosión en España había huido del Perú porque era extorsionado: "Mi hijo era mi sustento"

LEER MÁS
SENAMHI advierte que el aire de Lima alcanzó niveles insalubres: ¿cuáles son los riesgos y a qué distritos afecta?

SENAMHI advierte que el aire de Lima alcanzó niveles insalubres: ¿cuáles son los riesgos y a qué distritos afecta?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Néstor Villanueva, el exesposo de Flor Polo y próximo invitado de 'El valor de la verdad'?

Horarios para ver a Néstor Villanueva, exesposo de Flor Polo, en ‘El valor de la verdad’

Canales y dónde ver 'El valor de la verdad' con Néstor Villanueva EN VIVO en TV y ONLINE

Sociedad

Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

Contraloría detecta irregularidades en el mantenimiento de vehículos de serenazgo de Carabayllo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO: Así se desarrolla la manifestación convocada por jóvenes y gremios

Gobierno retira la seguridad policial a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota