Resultados del sorteo de la Kábala del 20 de septiembre 2025: números ganadores y pozo Buenazo

Este jueves 18 de setiembre se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que en esta ocasión ofreció un Pozo Buenazo acumulado de S/2.332.849. En esta nota encontrarás los números ganadores, la jugada más destacada de la fecha y todos los detalles de este tradicional juego de azar que sigue cautivando a miles de participantes en el Perú.

¿Qué puedo hacer para aumentar mis posibilidades de ganar en la Kábala?

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 20 de septiembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo 13:57 ¿Dónde ver la transmisión de la Kábala? El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.

En la Kábala todas las combinaciones tienen la misma probabilidad de salir, por lo que no existe una fórmula para garantizar el premio mayor. Sin embargo, sí puedes aumentar tus posibilidades relativas jugando más combinaciones, formando grupos o “peñas” para cubrir más boletos y reducir costos, y evitando números muy comunes como fechas o secuencias, ya que si resultan ganadores deberás compartir el premio con más personas.