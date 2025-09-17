HOYSuscripcion LR Focus

Sorteo de La Tinka del miércoles 17 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

Este miércoles 17 de septiembre se realizó un nuevo sorteo de La Tinka en Perú. Consulta aquí los resultados y números ganadores del pozo millonario, que supera los 45 millones de soles.

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos.
El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. | Foto: composición LR | Intralot

Este miércoles 17 de setiembre se realizó un nuevo sorteo de La Tinka, organizado por Intralot, con un impresionante pozo acumulado de S/45.076.006. Con tan solo S/5, los participantes tuvieron la oportunidad de tentar la suerte y convertirse en los próximos ganadores, ya sea de manera online o de forma presencial en las tiendas físicas. Además del premio mayor, el juego también ofrece la posibilidad de acceder a premios secundarios para quienes logren acertar parte de los números sorteados.

Las cartillas de La Tinka se encuentran disponibles en distintos establecimientos comerciales como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oeschle, entre otros. El desarrollo del sorteo se transmite en vivo por medio de las redes sociales en Facebook y Youtube, así como mediante La República, lo que permite que los interesados estén al tanto de cada jugada y resultado en tiempo real.

Resultados del sorteo de La Tinka EN VIVO

15:27
17/9/2025

¿Qué pasa si mi cartilla de La Tinka sale ganadora, pero la perdí?

Las jugadas que se adquieran y se realicen a través de la tienda online o web de La Tinka quedarán registradas en su plataforma online, lo que brindará al usuario la facilidad para visualizar su historial de jugadas con un periodo de antigüedad de hasta 180 días.

14:26
17/9/2025

La Tinka: plataformas y canales para ver el sorteo

En una nueva edición del sorteo de lotería más famoso del Perú, hay varias maneras en las que puedes ver las jugadas de los miércoles y domingos. A continuación, te presentamos en qué plataformas y canales mirar La Tinka.

Vía transmisión en vivo de La República.

Por televisión: podrás ver a través de la señal de América Televisión.

Por Facebook de La Tinka: en esta página podrás mirar online esta edición. 

Por YouTube de La Tinka. 

Recuerda que el sorteo comienza a las 10.50 p. m. en punto. ¡No te lo pierdas!

14:26
17/9/2025

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

14:26
17/9/2025

¿Qué es La Tinka?

Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.

