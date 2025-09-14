Resultados de La Tinka hoy, 14 de setiembre | La Tinka

La Tinka sortea este domingo un pozo millonario de S/43.886.264 HOY domingo 14 de setiembre y tú puedes ser uno de los afortunados ganadores. Por solo S/5 los participantes tendrán la posibilidad de seleccionar seis números con el objetivo de hacerse con el premio mayor. Este juego de azar, gestionado por Intralot, también ofrece premios secundarios a aquellos que logren acertar algunos de los números seleccionados.

Sorteo de La Tinka EN VIVO domingo 14 de septiembre: resultados, pozo millonario y más 12:06 ¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka? Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen: - Plaza Vea - Vivanda - Promart - Mass - Oechsle - Módulos de La Tinka 12:06 ¿Cuánto cuesta participar en La Tinka? Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples. 12:05 ¿Qué es La Tinka? Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.

Recuerda que puedes seguir los próximos sorteos de La Tinka EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 p.m. por América TV, así como en las transmisiones de Facebook, YouTube y La República.