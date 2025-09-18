En el Perú, más de 10 millones de trabajadores destinan cada mes un porcentaje de su sueldo a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), pero pocos conocen a detalle qué ocurre con ese dinero una vez depositado. En conversación con La República, Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de Pacífico Business School, explicó que las AFP no guardan los aportes en cuentas inmóviles, sino que los invierten en distintos instrumentos financieros, tanto en el mercado local como en el internacional, con el objetivo de multiplicar los ahorros de los afiliados y garantizar una mejor pensión para su jubilación.

Sin embargo, el experto advirtió que todas corren cierto riesgo. Aunque existen fondos más conservadores y otros más agresivos, ninguno está libre de variaciones en su rentabilidad, ya que la esencia del sistema privado de pensiones es la inversión.

¿Cómo funcionan las AFP en Perú?

Jorge Carrillo Acosta, quien también es profesor de Pacífico Business School, señaló que, en el Sistema Privado de Pensiones, que hoy lo administran las AFP, se trabaja con lo que se denomina capitalización individual, que consiste en retener un porcentaje del sueldo de cada trabajador y llevarlo hacia una cuenta de ahorros.

“En el Perú es del 10% y el trabajo de la AFP es invertir ese dinero en instrumentos financieros de la bolsa para que pueda ir creciendo. Si, por ejemplo, ganas S/1.000 mensuales, aportas el 10%, S/100 mensuales. Al año aportas S/1.200; en 10 años serían S/12.000; en 40 años de chamba, S/48.000. La idea es que esa cantidad se vuelva S/200.000. De hecho, hoy día, del monto de los fondos de pensiones que existen, dos terceras partes son rentabilidad. La idea es que no sean los S/48.000 que aportaste en 40 años, sino que se multiplique al triple o cuádruple, para que tengas una mejor pensión cuando te jubiles”, detalló.

Por otro lado, indicó que, en el Sistema Nacional de Pensiones, el 13% del sueldo de los trabajadores va a una bolsa común para pagar a los jubilados de hoy, con la esperanza de que cuando se llegue a la jubilación, la pensión sea pagada por los jóvenes que trabajen en ese momento. “Eso se llama solidaridad intergeneracional. Así funciona el sistema público que hoy día lo gestiona la ONP”, agregó.

¿Qué hacen las AFP con el dinero que aporto cada mes?

A los afiliados a las AFP se les descuenta cada mes el 10% de su sueldo, que va hacia una cuenta para su jubilación; el 1.37% para un seguro de invalidez y sobrevivencia, en caso de que el aportante fallezca antes de llegar a jubilarse y no haya alcanzado el mínimo para que su familia reciba una pensión decente; y una comisión para la AFP que administra el dinero, aunque esto último varía según la AFP en la que se encuentre el afiliado—Integra, Profuturo, Prima, Hábitat—, y el esquema en el que se encuentre: comisión por flujo o sobre el fondo.

Mientras en la comisión por flujo se le genera un descuento mensual al sueldo del trabajador, la comisión sobre el fondo se cobra anualmente. En cualquiera de los casos, las AFP invierten el dinero del aportante hacia diferentes sectores del mercado, desde empresas privadas hasta el propio Estado. Según los reportes disponibles en la web de las administradoras de fondos privados de pensiones, las inversiones varían entre empresas locales, extranjeras e incluso entidades como el Gobierno Peruano.

“En el mercado de valores, en diferentes instrumentos, algunos en bonos, acciones, certificados de depósitos negociables, fondos mutuos, incluso, depósitos a plazos, lo invierten en diferentes instrumentos a nivel local e internacional también”, sostuvo Carrillo Acosta.

AFP Comisión anual sobre el fondo Comisión por flujo (mensual) Integra 0.78% 1.55% Profuturo 0.68% 1.69% Prima 1.25% 1.60% Hábitat 1.25% 1.47%

¿Qué tan rentable y riesgoso es colocar mi fondo de jubilación en una AFP?

En Perú, existen distintos tipos de fondos y el afiliado puede elegir a cuál pertenecer. Cabe destacar que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) controla que el dinero de los aportantes se invierta de manera adecuada.

Fondo 0: solo disponible para personas de 60 años o pensionistas. El riesgo de perder parte del dinero es mínimo, así como la rentabilidad.

solo disponible para personas de 60 años o pensionistas. El riesgo de perder parte del dinero es mínimo, así como la rentabilidad. Fondo 1: bajo riesgo de inversión y de rentabilidad.

bajo riesgo de inversión y de rentabilidad. Fondo 2: riesgo moderado y mayor rentabilidad.

riesgo moderado y mayor rentabilidad. Fondo 3: la AFP realiza inversiones de mayor riesgo con el dinero del aportante y, aunque las ganancias pueden ser mayores, también se asume un mayor riesgo.

“Siempre tienen un riesgo, eso es inherente al negocio o a las inversiones. Hay un riesgo de que puedas perder plata, por supuesto, pero quien supervisa que se invierta adecuadamente, según las regulaciones, es la SBS (…). Todos tienen riesgo. Hay algunos que tienen menos riesgo, que se llaman Fondo 1, que básicamente se invierte en unos instrumentos que se llaman renta fija, que tienen poco riesgo, pero también poca rentabilidad cuando les va bien. El fondo más arriesgado se llama Fondo 3, que inviertes el 80% en renta variable, que son riesgosos, cuando a la bolsa le va bien ganas un montón, pero cuando le va mal pierdes un montón”, aclaró el especialista en Finanzas.

¿Qué pasa con mi dinero al jubilarme?

Aunque la actual norma planteaba cambios significativos en el Sistema Privado de Pensiones, de derogarse, esta se encuentra en proceso de derogación, por lo que se espera que se continúe de la misma manera en la que figuraba anteriormente, al menos hasta que se plantee un nuevo cambio. En ese sentido, los trabajadores al jubilarse tienen tres opciones: la renta vitalicia, la renta programada o retirar el 95.5% del fondo.

“La renta vitalicia, que es venderle tu fondo de pensiones a una compañía de seguros. Acá las AFP no son las que manejan las rentas vitalicias, sino son las compañías de seguros a las que le vendes este paquete y te pagan una renta de por vida, una comisión mensual de por vida hasta que uno fallezca. Son más o menos las proporciones por cada S/100.000, recibes una pensión de S/500 mensual. La otra posibilidad es la renta programada, donde la AFP te promete ya no S/500 mensuales, sino S/600 o S/700 y lo que sobre va a ir reinvirtiéndose, pero esa plata se puede acabar. Si la va bien a las inversiones no se acaba. Y la tercera opción es el retiro del 95.5%. Si tenía S/100.000, puedo retirar S/95.500 y hacer con ese dinero lo que mejor me parezca”, subrayó Carrillo Acosta.