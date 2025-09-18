HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza vs U. de Chile EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido
Alianza vs U. de Chile EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     Alianza vs U. de Chile EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     Alianza vs U. de Chile EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     
Sociedad

¿Qué hacen las AFP con el dinero que aportamos cada mes? Esto dice un experto en finanzas: "Todas tienen riesgo"

En Perú, más de 10 millones de trabajadores aportan a las AFP con el objetivo de multiplicar sus ahorros para una mejor jubilación, aunque pocos saben cómo se invierte realmente su dinero.

Experto en finanzas revela qué hacen las AFP con el dinero que aporto cada mes
Experto en finanzas revela qué hacen las AFP con el dinero que aporto cada mes | Foto: composición LR/Jazmín Ceras/Difusión.

En el Perú, más de 10 millones de trabajadores destinan cada mes un porcentaje de su sueldo a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), pero pocos conocen a detalle qué ocurre con ese dinero una vez depositado. En conversación con La República, Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de Pacífico Business School, explicó que las AFP no guardan los aportes en cuentas inmóviles, sino que los invierten en distintos instrumentos financieros, tanto en el mercado local como en el internacional, con el objetivo de multiplicar los ahorros de los afiliados y garantizar una mejor pensión para su jubilación

Sin embargo, el experto advirtió que todas corren cierto riesgo. Aunque existen fondos más conservadores y otros más agresivos, ninguno está libre de variaciones en su rentabilidad, ya que la esencia del sistema privado de pensiones es la inversión.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: ¿Cuándo podrán los trabajadores acceder a sus fondos de la AFP tras la aprobación del octavo retiro que autorizó el Congreso?

lr.pe

¿Cómo funcionan las AFP en Perú?

Jorge Carrillo Acosta, quien también es profesor de Pacífico Business School, señaló que, en el Sistema Privado de Pensiones, que hoy lo administran las AFP, se trabaja con lo que se denomina capitalización individual, que consiste en retener un porcentaje del sueldo de cada trabajador y llevarlo hacia una cuenta de ahorros.

“En el Perú es del 10% y el trabajo de la AFP es invertir ese dinero en instrumentos financieros de la bolsa para que pueda ir creciendo. Si, por ejemplo, ganas S/1.000 mensuales, aportas el 10%, S/100 mensuales. Al año aportas S/1.200; en 10 años serían S/12.000; en 40 años de chamba, S/48.000. La idea es que esa cantidad se vuelva S/200.000. De hecho, hoy día, del monto de los fondos de pensiones que existen, dos terceras partes son rentabilidad. La idea es que no sean los S/48.000 que aportaste en 40 años, sino que se multiplique al triple o cuádruple, para que tengas una mejor pensión cuando te jubiles”, detalló.

Por otro lado, indicó que, en el Sistema Nacional de Pensiones, el 13% del sueldo de los trabajadores va a una bolsa común para pagar a los jubilados de hoy, con la esperanza de que cuando se llegue a la jubilación, la pensión sea pagada por los jóvenes que trabajen en ese momento. “Eso se llama solidaridad intergeneracional. Así funciona el sistema público que hoy día lo gestiona la ONP”, agregó.

¿Qué hacen las AFP con el dinero que aporto cada mes?

A los afiliados a las AFP se les descuenta cada mes el 10% de su sueldo, que va hacia una cuenta para su jubilación; el 1.37% para un seguro de invalidez y sobrevivencia, en caso de que el aportante fallezca antes de llegar a jubilarse y no haya alcanzado el mínimo para que su familia reciba una pensión decente; y una comisión para la AFP que administra el dinero, aunque esto último varía según la AFP en la que se encuentre el afiliado—Integra, Profuturo, Prima, Hábitat—, y el esquema en el que se encuentre: comisión por flujo o sobre el fondo.

Mientras en la comisión por flujo se le genera un descuento mensual al sueldo del trabajador, la comisión sobre el fondo se cobra anualmente. En cualquiera de los casos, las AFP invierten el dinero del aportante hacia diferentes sectores del mercado, desde empresas privadas hasta el propio Estado. Según los reportes disponibles en la web de las administradoras de fondos privados de pensiones, las inversiones varían entre empresas locales, extranjeras e incluso entidades como el Gobierno Peruano.

“En el mercado de valores, en diferentes instrumentos, algunos en bonos, acciones, certificados de depósitos negociables, fondos mutuos, incluso, depósitos a plazos, lo invierten en diferentes instrumentos a nivel local e internacional también”, sostuvo Carrillo Acosta.

AFPComisión anual sobre el fondoComisión por flujo (mensual)
Integra0.78%1.55%
Profuturo0.68%1.69%
Prima1.25%1.60%
Hábitat1.25%1.47%

¿Qué tan rentable y riesgoso es colocar mi fondo de jubilación en una AFP?

En Perú, existen distintos tipos de fondos y el afiliado puede elegir a cuál pertenecer. Cabe destacar que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) controla que el dinero de los aportantes se invierta de manera adecuada.

  • Fondo 0: solo disponible para personas de 60 años o pensionistas. El riesgo de perder parte del dinero es mínimo, así como la rentabilidad.
  • Fondo 1: bajo riesgo de inversión y de rentabilidad.
  • Fondo 2: riesgo moderado y mayor rentabilidad.
  • Fondo 3: la AFP realiza inversiones de mayor riesgo con el dinero del aportante y, aunque las ganancias pueden ser mayores, también se asume un mayor riesgo.

“Siempre tienen un riesgo, eso es inherente al negocio o a las inversiones. Hay un riesgo de que puedas perder plata, por supuesto, pero quien supervisa que se invierta adecuadamente, según las regulaciones, es la SBS (…). Todos tienen riesgo. Hay algunos que tienen menos riesgo, que se llaman Fondo 1, que básicamente se invierte en unos instrumentos que se llaman renta fija, que tienen poco riesgo, pero también poca rentabilidad cuando les va bien. El fondo más arriesgado se llama Fondo 3, que inviertes el 80% en renta variable, que son riesgosos, cuando a la bolsa le va bien ganas un montón, pero cuando le va mal pierdes un montón”, aclaró el especialista en Finanzas.

¿Qué pasa con mi dinero al jubilarme?

Aunque la actual norma planteaba cambios significativos en el Sistema Privado de Pensiones, de derogarse, esta se encuentra en proceso de derogación, por lo que se espera que se continúe de la misma manera en la que figuraba anteriormente, al menos hasta que se plantee un nuevo cambio. En ese sentido, los trabajadores al jubilarse tienen tres opciones: la renta vitalicia, la renta programada o retirar el 95.5% del fondo.  

“La renta vitalicia, que es venderle tu fondo de pensiones a una compañía de seguros. Acá las AFP no son las que manejan las rentas vitalicias, sino son las compañías de seguros a las que le vendes este paquete y te pagan una renta de por vida, una comisión mensual de por vida hasta que uno fallezca. Son más o menos las proporciones por cada S/100.000, recibes una pensión de S/500 mensual. La otra posibilidad es la renta programada, donde la AFP te promete ya no S/500 mensuales, sino S/600 o S/700 y lo que sobre va a ir reinvirtiéndose, pero esa plata se puede acabar. Si la va bien a las inversiones no se acaba. Y la tercera opción es el retiro del 95.5%. Si tenía S/100.000, puedo retirar S/95.500 y hacer con ese dinero lo que mejor me parezca”, subrayó Carrillo Acosta.

Notas relacionadas
Usuarios reportaron caída de las plataformas de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Usuarios reportaron caída de las plataformas de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

LEER MÁS
Alejandro Cavero descalifica a afiliados que retiran sus fondos de AFP: "Yo no saco ni un sol (...) no vivo del Estado"

Alejandro Cavero descalifica a afiliados que retiran sus fondos de AFP: "Yo no saco ni un sol (...) no vivo del Estado"

LEER MÁS
Fernando Llanos increpa a Rosangella Barbarán, impulsora de la Ley que favorece a las AFP: "Contésteme la pregunta"

Fernando Llanos increpa a Rosangella Barbarán, impulsora de la Ley que favorece a las AFP: "Contésteme la pregunta"

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los 9 distritos de Lima más seguros ante un terremoto: capital peruana acumula casi 300 años de 'silencio sísmico'

Los 9 distritos de Lima más seguros ante un terremoto: capital peruana acumula casi 300 años de 'silencio sísmico'

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima sugiere tomar otros medios de transporte por fallas técnicas persistentes

Línea 1 del Metro de Lima sugiere tomar otros medios de transporte por fallas técnicas persistentes

LEER MÁS
Resultados La Tinka del 17 de septiembre: revisa el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

Resultados La Tinka del 17 de septiembre: revisa el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
EsSalud declara ilegal huelga de trabajadores y anuncia que contratará nuevo personal: sindicatos buscan respaldo internacional

EsSalud declara ilegal huelga de trabajadores y anuncia que contratará nuevo personal: sindicatos buscan respaldo internacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Sociedad

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota