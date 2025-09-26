Con la reciente aprobación de la Ley del octavo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), millones de peruanos esperan acceder a un nuevo retiro de hasta 4 UIT, equivalente a S/21.400. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tiene un plazo máximo hasta el 20 de octubre para publicar el reglamento operativo que permitirá iniciar el proceso.

Mientras se define oficialmente el cronograma del retiro AFP 2025, las empresas del sistema privado de pensiones recomiendan a sus afiliados actualizar sus datos personales cuanto antes. Esta acción será clave para garantizar un trámite ágil y sin errores en las solicitudes de retiro, especialmente si se habilita nuevamente una plataforma digital como en procesos anteriores.

Retiro AFP 2025, solicitudes: ¿qué datos debo tener actualizados para sacar las 4 UIT?

Las principales AFP del país (Prima, Integra, Profuturo y Hábitat) ya han empezado a emitir recomendaciones para sus afiliados. La prioridad es tener actualizados los canales de contacto y credenciales de acceso. El proceso será, probablemente, 100 % virtual, por lo que cualquier error o dato desactualizado puede retrasar la solicitud. Estos son los datos clave que se deben verificar o modificar desde ahora:

Clave web de la AFP: Es indispensable contar con la contraseña vigente para ingresar a la cuenta personal. Si no la recuerdas, cada AFP tiene un proceso de recuperación desde su web o app móvil.

Es indispensable contar con la contraseña vigente para ingresar a la cuenta personal. Si no la recuerdas, cada AFP tiene un proceso de recuperación desde su web o app móvil. Correo electrónico y número celular: Son los principales medios por donde las AFP enviarán alertas sobre el cronograma y confirmaciones del retiro. Un dato erróneo puede impedir que recibas notificaciones a tiempo.

Son los principales medios por donde las AFP enviarán alertas sobre el cronograma y confirmaciones del retiro. Un dato erróneo puede impedir que recibas notificaciones a tiempo. DNI vigente: Es el único documento que permitirá validar tu identidad en la plataforma de solicitudes.

Las entidades insisten en no esperar hasta el último momento para realizar estas actualizaciones. Durante el retiro anterior, muchos afiliados reportaron problemas por correos inactivos, claves vencidas o información incompleta.

¿Desde cuándo inician las solicitudes para el retiro de la AFP 2025?

El lunes 6 de octubre de 2025 sería la fecha en la que iniciarían las solicitudes para el retiro de AFP, según estimaciones de especialistas del sector financiero. Aunque la SBS aún no publica el reglamento oficial, que tiene como fecha límite el 20 de octubre, se prevé que el procedimiento comience días antes, siguiendo el modelo de los retiros anteriores. Las AFP necesitarán un breve plazo de adecuación para activar sus sistemas digitales.

Jorge Carrillo Acosta, docente de la Pacífico Business School y analista económico, explicó que apenas se publique el reglamento operativo de la SBS, el proceso arrancará con una ventana de tiempo razonable. Además, anticipó que los primeros desembolsos se realizarían el 5 de noviembre, siguiendo un esquema de pagos escalonado por 4 UIT, dividido en cuatro armadas mensuales.

Retiro AFP 2025, cronograma: ¿cómo será el proceso del pago?

Aunque el cronograma oficial aún no ha sido difundido, el procedimiento seguiría un patrón ya conocido por los afiliados, que incluye una plataforma única habilitada por la Asociación de AFP. Esta permitiría realizar solicitudes por internet utilizando solo el número de DNI y la clave personal de la AFP. El cronograma tentativo sería el siguiente:

Inicio de solicitudes: 6 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 Primer pago (1 UIT): 5 de noviembre

5 de noviembre Segundo pago (1 UIT): 5 de diciembre

5 de diciembre Tercer pago (1 UIT): 4 de enero de 2026

4 de enero de 2026 Cuarto pago (1 UIT): 3 de febrero de 2026

El orden de atención de solicitudes podría definirse según el último dígito del DNI, tal como se aplicó en 2024. Esta modalidad busca evitar saturaciones del sistema digital y garantizar que todos los usuarios puedan acceder sin inconvenientes.