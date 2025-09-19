HOYSuscripcion LR Focus

Economía

CGTP rechaza reforma de pensiones que favorece a las AFP: "La única salida es derogarla"

Central sindical respaldó la lucha de los jóvenes por la eliminación total de la reforma previsional fujimorista que "agrava la baja cobertura del sistema y perpetúa pensiones miserables".

La CGTP se suma a las movilizaciones ciudadanas en rechazo a la Ley pro-AFP. Foto: composición LR/Archivo
La CGTP se suma a las movilizaciones ciudadanas en rechazo a la Ley pro-AFP. Foto: composición LR/Archivo

La reforma de pensiones impulsada por el fujimorismo sigue recibiendo una serie de críticas de especialistas y organizaciones sociales. Esta vez, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) denunció que esta norma fue impuesta por una mayoría parlamentaria servil de los intereses de los grupos de poder económico, nacionales y transnacionales, en detrimento de los trabajadores y aportantes.

En la misma línea, enfatizaron que el reglamento publicado por el Poder Ejecutivo "no es más que la aplicación operativa de una ley que promovida por el fujimorismo y respaldada por las bancadas de derecha y el gobierno". En consecuencia, compartieron el planteamiento de los colectivos juveniles que exigen su derogatoria total, y no solo modificatorias.

Y es que, recientemente, el Pleno del Congreso aprobó un dictamen que autoriza un nuevo retiro de las AFP, pero que preserva la naturaleza de la Ley de Modernización Previsional. Si bien se elimina el aporte obligatorio para los trabajadores independientes y se restituyen los retiros del 95,5% en favor de los menores de 40 años, lo cierto es que se mantiene la incorporación de un aporte por consumo, una comisión por productividad, así como el insuficiente incremento de la pensión mínima a S/600.

Reforma de pensiones es rechazada por la CGTP

De acuerdo con la CGTP, la reforma de pensiones vulnera la Constitución Política, el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su recomendación N° 292 sobre los pisos de protección social. Además, desconoce principios como la universalidad, la solidaridad y la gobernanza tripartita de la seguridad social y previsional.

"Lejos de resolver los problemas existentes, especialmente en el régimen público de pensiones, profundiza la insostenibilidad financiera, agrava la baja cobertura del sistema y perpetúa las pensiones miserables que reciben los jubilados, reproduciendo los mismos vicios que afectan su gobernanza", se lee en su pronunciamiento.

A renglón seguido, refieren que esta norma ha sido diseñada para favorecer a los oligopolios nacionales y transnacionales vinculados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), promoviendo la afiliación individual y transfiriendo cuantiosos subsidios al Estado, financiados con los impuestos que pagamos todos los peruanos.

Finalmente, demandan una reforma que garantice pensiones justas y dignas para los trabajadores y se reafirman en la necesidad de redoblar la lucha por la derogatoria de la Ley de Modernización Previsional y su reglamento. Para esta propósito, se sumarán a las convocatorias ciudadanas que avanzan en este propósito.

"Necesitamos una reforma que garantice efectivamente la ampliación de la cobertura, la sostenibilidad financiera con aporte obligatoria de los empleadores y del Estado, y que asegure pensiones dignas para todos. Frente a las convocatorias ciudadanas que exigen la derogatoria de esta nefasta ley, la clase trabajadora ha estado presente y debe seguir estando siempre", sentenciaron.

Reforma de pensiones: buscan derogar ley fujimorista

Congresistas de diferentes bancadas han presentado proyectos de ley en los últimos días para derogar la reforma del sistema de pensiones y su reglamento. El último de ellos tiene como autor al parlamentario de Juntos por el Perú, Hamlet Echevarría, quien considera que la " la ley favorece a las AFP al garantizarles un flujo asegurado de afiliados y aportes".

En total, ya son diecinueve los legisladores que persiguen el mismo objetivo y que se suman al rechazo ciudadano contra este dispositivo. No obstante, hay bancadas como Fuerza Popular que aún persisten en defender parte de su contenido, mientras que otras como Alianza para el Progreso o Renovación Popular retroceden ante la presión social.

